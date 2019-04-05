Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.

«ЗРК «Тор-М2» полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях», — цитирует его РИА Новости.

Зиятдинов отметил, что по совокупности боевых характеристик ЗРК семейства «Тор» не имеют себе равных.

По его словам, это хорошо известно специалистам как в России, так и за рубежом.

Ранее главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал, что главной задачей «Тор-М2» является защита войск первого эшелона.