Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
  • РИА Новости

«ЗРК «Тор-М2» полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях», — цитирует его РИА Новости

Зиятдинов отметил, что по совокупности боевых характеристик ЗРК семейства «Тор» не имеют себе равных.

По его словам, это хорошо известно специалистам как в России, так и за рубежом. 

Ранее главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал, что главной задачей «Тор-М2» является защита войск первого эшелона.

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