Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
По словам Елецкого, главной задачей «Тора-М2» является защита войск первого эшелона.
«Танки, артиллерия, мотострелки должны быть прикрыты от ударов с воздуха... «Тор-М2» имеет программное обеспечение, которое полностью соответствует характеру современного боя. Он может обстреливать одновременно четыре цели», — уточнил он.
При этом разработчик добавил, что данный комплекс — единственный в мире, способный работать на ходу.
«Система гарантирует практически стопроцентное поражение любых типов самолётов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб», — заключил Елецкий.
Ранее сообщалось, что в 2019 году армия России получит современные системы войсковой ПВО.
В частности, в Сухопутные силы будут поставлены зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2».
Подробнее о ситуации — в материале RT.