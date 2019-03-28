Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

По словам Елецкого, главной задачей «Тора-М2» является защита войск первого эшелона.

«Танки, артиллерия, мотострелки должны быть прикрыты от ударов с воздуха... «Тор-М2» имеет программное обеспечение, которое полностью соответствует характеру современного боя. Он может обстреливать одновременно четыре цели», — уточнил он.

При этом разработчик добавил, что данный комплекс — единственный в мире, способный работать на ходу.

«Система гарантирует практически стопроцентное поражение любых типов самолётов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб», — заключил Елецкий.

Ранее сообщалось, что в 2019 году армия России получит современные системы войсковой ПВО.

В частности, в Сухопутные силы будут поставлены зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2».

Подробнее о ситуации — в материале RT.