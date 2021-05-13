Непробиваемый «Витязь»: как новые ракетные системы С-350 усилят ПВО на южных рубежах России

Новая ракетная система С-350 «Витязь» поступила на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа Александр Дворников. По словам военачальника, один из зенитных ракетных полков уже приступил к перевооружению на С-350. Ранее Дворников заявлял, что вместе с С-350 в Крыму и других южных регионах РФ могут развернуть и новейшие системы С-500. Эксперты отмечают, что с комплексами С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С», которые составляют основу средств борьбы с воздушными целями ЮВО, эти ЗРС могут действовать как единая эшелонированная система ПВО, которая надёжно защитит южные рубежи России.

На вооружение Южного военного округа (ЮВО) поступила новая ракетная система С-350 «Витязь». Об этом сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь». По своим характеристикам он предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец», — сообщил военачальник в интервью газете «Военный вестник Юга России».

Дворников также заявил, что в настоящее время зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы новыми образцами техники, а радиотехнические части — на 76%.

«Основу наших средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С», — добавил генерал армии.

В январе Минобороны РФ сообщило, что первый зенитный ракетный полк планируется перевооружить на С-350 в 2021 году. Кроме того, «Витязь» уже поставлялся для обучения специалистов в учебный центр в Ленинградской области.

Решает спектр задач

С-350 «Витязь» представляет собой мобильную многоканальную зенитно-ракетную систему средней дальности, разработанную концерном «Алмаз-Антей». Создание этого комплекса началось в 1990-х годах из-за необходимости замены отдельных модификаций комплексов С-300, находящихся на вооружении российской армии.

Первые концептуальные модели С-350 на шасси грузового автомобиля КамАЗ были продемонстрированы на авиасалоне МАКС-1999 в Жуковском. Первый рабочий прототип «Витязя» впервые был продемонстрирован публике в 2013 году на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге.

Система «Витязь» состоит из самоходной пусковой установки, всеракурсного радара с электронным сканированием пространства и командного пункта. Все модули ЗРС устанавливаются на специальное колёсное шасси БАЗ-69092-012.

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) — 2013 в подмосковном Жуковском

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

С-350 предназначен для защиты важных объектов и войсковых соединений от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система может быть приведена в боевую готовность менее чем за пять минут.

Этот ЗРС оснащается ракетами средней и малой дальности 9М96 и 9М100. Они запускаются по принципу «холодного» вертикального старта — пусковой контейнер выбрасывает их на высоту более 30 м, одновременно производится разворот в сторону цели с помощью газодинамической системы, после чего запускается маршевый двигатель.

Такой пуск позволяет значительно сократить минимальную дальность перехвата цели. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей — 16, баллистических — 12. Также «Витязь» может одновременно наводить до 32 ракет. Зона поражений аэродинамических целей составляет от 1,5 до 60 км по дальности и от 10 до 30 км по высоте, а баллистических — от 1,5 до 30 км по дальности и от 2 до 25 км по высоте.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что С-350 — это современный комплекс ПВО, который занимает некое промежуточные положение между комплексами С-300 и С-400 и закрывает пробел между ЗРК средней и большой дальности.

«Его особенностью является то, что у него больше зенитных управляемых ракет в транспортных пусковых контейнерах. Кроме того, эта система может вести огонь как с боевой машины, так и с пусковой установки. Данный комплекс решает спектр задач, которые в том числе возлагаются на С-400, хотя при этом есть ограничения по дальности перехвата и дальности обнаружения», — пояснил эксперт.

Появление такого комплекса делает возможным организовать эффективную оборону против массового применения средств воздушного нападения, потому что номенклатура целей С-350 совпадает с целями С-300 и С-400, добавил Алексей Леонков.

Железный заслон

В марте Александр Дворников в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что новые системы средней дальности С-350 и дальнобойные С-500 могут развернуть в Крыму и других южных регионах России.

«Поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках её дооснащения», — сообщил военачальник в ответ на вопрос, является ли Крым приоритетным регионом для развёртывания систем С-500.

При этом он подчеркнул, что на данный момент соединения войск ПВО в Крыму оснащены современными комплексами С-400 «Триумф» 2016 и 2017 годов выпуска, модернизация которых не требуется. Сейчас в Крыму боевое дежурство несут четыре дивизиона С-400 — в Феодосии, Севастополе, Евпатории и Джанкое.

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-350 «Витязь» на Тверской улице во время военного парада в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов на Красной площади в Москве

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Александр Дворников также отметил, что Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения.

«На южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развёрнута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всём диапазоне высот и скоростей», — рассказал генерал армии.

Характеристики С-350 позволяют отразить массированные удары небольшим количеством комплексов, пояснил в разговоре с RT военный эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

«Данная система имеет довольно большой боезапас: на одной пусковой установке — 12 ракет. При отражении массированного авианалёта достаточно всего одного дивизиона, чтобы эта система могла с ним справиться», — отметил эксперт.

В целом у системы «Витязь» большой потенциал, поскольку она создавалась по открытой архитектуре, добавил Юрий Кнутов.

«В перспективе её можно совершенствовать за счёт замены определённых блоков. Это позволит достаточно серьёзно повысить технические возможности и боевые характеристики. Система С-350 «Витязь» — это прорывной комплекс, уникальная система, которая есть только у России», — подчеркнул собеседник RT.

Это делает её размещение в ЮВО особенно целесообразным, тем более с учётом нынешней военно-политической обстановки у южных границ России, добавил Юрий Кнутов.

«Такая система просто необходима, особенно сейчас, когда существует напряжённость как в Черноморском бассейне, так и непосредственно на границе с Крымом и в Донбассе», — отметил военный эксперт.

Юрий Кнутов рассказал, что все перечисленные ЗРС могут образовать единую эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая сделает невозможным её прорыв средствами противника.

«С-400, С-350 «Витязь», С-500 и другие системы ПВО, такие как ЗРПК «Панцирь-С», способны работать как единая система, которая управляется автоматизированной системой управления — компьютером с искусственным интеллектом, где участие человека сводится только к контролю боевых действий. Сейчас фактически создан зонтик из этих систем над Крымом, который не смогут пробить вероятные противники России», — рассказал эксперт.

С такой оценкой согласен и Алексей Леонков, который отметил, что каждая из ЗРС будет прикрывать следующий элемент такой ПВО от поражения.

«Действительно, эти системы могут создать эшелонированную систему ПВО. Если С-400 работает в основном по крупным целям, в том числе самолётам и носителям средств воздушного нападения, то ЗРПК «Панцирь» выполняет роль охранной ПВО, которая защищает от поражения С-400, особенно в тот момент, когда система производит перезарядку. В свою очередь, С-350 — более гибкая система, которая обладает большим количеством ракет. Это позволяет использовать её в различных сценариях, которые могут быть разыграны против российской ПВО», — заключил эксперт.