В ЮВО рассказали о поступлении на вооружение первой ЗРС С-350
- РИА Новости
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«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь». По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете «Военный вестник Юга России».
Дворников отметил, что зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка, основную часть которых составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».
В январе в Самарской области зенитная ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.