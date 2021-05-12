В ЮВО рассказали о поступлении на вооружение первой ЗРС С-350

Первая зенитно-ракетная система С-350 «Витязь» поступила на вооружение Южного военного округа. Об этом рассказал командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь». По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете «Военный вестник Юга России».

Дворников отметил, что зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка, основную часть которых составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

В январе в Самарской области зенитная ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.