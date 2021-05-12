В ЮВО рассказали о поступлении на вооружение первой ЗРС С-350

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Первая зенитно-ракетная система С-350 «Витязь» поступила на вооружение Южного военного округа. Об этом рассказал командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.
В ЮВО рассказали о поступлении на вооружение первой ЗРС С-350
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь». По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете «Военный вестник Юга России».

Дворников отметил, что зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка, основную часть которых составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

В январе в Самарской области зенитная ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.

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