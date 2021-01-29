ЗРС С-400 «Триумф» заступила на боевое дежурство под Самарой

В Самарской области зенитная ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

«Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности (зенитного ракетного) полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведётся уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения», — заявил командующий 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майор Владимир Мельников.

Ранее сообщалось, что два полка противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях перевооружили на зенитный ракетный комплекс С-400 в 2020 году.