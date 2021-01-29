ЗРС С-400 «Триумф» заступила на боевое дежурство под Самарой

Короткая ссылка
В Самарской области зенитная ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.
ЗРС С-400 «Триумф» заступила на боевое дежурство под Самарой
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

«Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности (зенитного ракетного) полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведётся уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения», — заявил командующий 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майор Владимир Мельников.

Ранее сообщалось, что два полка противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях перевооружили на зенитный ракетный комплекс С-400 в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить