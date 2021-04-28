Универсальный корабль: как усилилась боевая мощь фрегата «Маршал Шапошников» после модернизации

Фрегат ВМФ России «Маршал Шапошников» завершил заводские испытания после модернизации и вошёл в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота. Корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам получил на вооружение современные комплексы «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение. Эксперты отмечают, что благодаря обновлению ВМФ получил новую мощную боевую единицу.

Российский фрегат «Маршал Шапошников», на вооружении которого стоят крылатые ракеты «Калибр» и «Уран», завершил программу заводских испытаний после ремонта с модернизацией и вошёл в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в ходе испытаний на море корабль подтвердил соответствие маневренных и скоростных качеств заявленным характеристикам, а также продемонстрировал надёжную работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств.

«На полигонах боевой подготовки фрегат провёл пуски крылатых ракет комплекса «Калибр» по морским и воздушным целям, выполнил серию артиллерийских стрельб, торпедами и глубинными бомбами атаковал субмарину условного противника, поразил зенитными ракетами «Кинжал» воздушную мишень и осуществил постановки радиоэлектронных помех», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, во время испытаний экипажи противолодочных и спасательных вертолётов Ка-27 проверили обновлённый авиационный комплекс фрегата и успешно выполнили полёты с палубы, в том числе на ходу.

От БПК к фрегату

Модернизация фрегата «Маршал Шапошников» проводилась на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. В её рамках были демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 40% корпусных конструкций, а также на 80% заменены магистральные кабельные трассы. Кроме того, на корабле был проведён ремонт донно-забортной арматуры и смонтировано новое оборудование.

В дополнение к противолодочным и противовоздушным системам вооружений модернизированный фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение, подчеркнули в Минобороны.

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Стоит отметить, что «Маршал Шапошников» — корабль проекта 1155 и до обновления классифицировался как большой противолодочный корабль (БПК). Корабли этого проекта были созданы в 1970-е годы на фоне развития американского подводного флота. С 1977 по 1991 год на воду было спущено 12 кораблей этой серии.

Это были узкоспециализированные корабли, которым для эффективной борьбы с надводными целями необходимо было действовать в связке с эсминцами проекта 956 «Сарыч», вооружёнными противокорабельными крылатыми ракетами.

Корабли этого типа устарели, потому что вопросы тактики и стратегии изменились вместе с реалиями современного морского боя, отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Сейчас требуются другие виды вооружения, другие средства обнаружения противника. Наиболее удачным решением стал проект модернизации этого противолодочного корабля в многоцелевой фрегат. Этот эксперимент можно считать успешным», — рассказал эксперт.

После модернизации «Маршал Шапошников» благодаря оснащению ударным вооружением стал фрегатом — универсальным кораблём, который способен вести борьбу не только с подводными, но и с надводными и наземными целями.

Программа модернизации судов этого типа нужна для увеличения количества больших боевых кораблей в ВМФ России, подчеркнул в разговоре с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«Изначально БПК проекта 1155 должны были сопровождать атомные крейсера, авианосцы и усиливать дальний контур обороны. Их задача заключалась в поиске и уничтожении подлодок, которые могут атаковать группировку», — рассказал эксперт.

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников»

РИА Новости

© Виталий Аньков

В настоящее время в России создаётся океанский флот, для чего будут модернизироваться атомные ракетные крейсера и авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», напомнил Дмитрий Литовкин.

«Чтобы эти корабли могли действовать в дальней зоне, нужны будут корабли эскорта, и «Маршал Шапошников» — та боевая единица, которая способна выполнить эту задачу. Он может бороться с подводными лодками, усилить противовоздушную оборону, благодаря «Калибрам» он может самостоятельно наносить удары по береговой линии», — отметил собеседник RT.

Ударное вооружение

Основным оружием корабля после модернизации стали ракеты «Калибр» и «Уран». В семейство «Калибр» входит несколько видов ракет: противокорабельные, для ударов по наземным целям и ракеты-торпеды для уничтожения подлодок. Все они унифицированы по габаритам для использования в универсальных корабельных установках ЗС14.

Заявленная дальность полёта «Калибра» морского базирования — около 1,4 тыс. км.

Ракеты «Калибр» значительно повышают боевые возможности любого корабля, превращая его в ударную боевую единицу, подчеркнул Дмитрий Литовкин.

«На сегодняшний день «Калибр» является самой эффективной и дальнобойной крылатой ракетой, что было доказано в 2015 году, когда корабли Каспийской флотилии нанесли удар по объектам террористов в Сирии. Теперь весь российский флот переоснащается этим типом ракет. Из своей акватории мы можем контролировать половину Ближнего Востока, Северную Африку и всю Европу», — заявил эксперт.

Тактические противокорабельные ракеты «Уран» (Х-35) предназначены для поражения боевых и десантных надводных кораблей, а также транспортных судов в составе конвоев и ударных групп.

При этом пусковые установки корабля позволят ему применять и другие перспективные образцы российских высокоточных крылатых ракет, отмечает Дмитрий Литовкин.

«Если учитывать, что на него ставят универсальную пусковую установку, которая может принимать как «Калибр», так и «Оникс», а в перспективе, по всей видимости, — гиперзвуковой «Циркон», то это будет корабль, который способен бороться с огромным количеством типов целей и применяться в различных ситуациях», — подчеркнул эксперт.

При этом фрегат сохранил свою номенклатуру ракетно-бомбового вооружения, которым он был оснащён как противолодочный корабль: ЗРК «Кинжал», реактивные морские бомбомёты РБУ-6000 и торпедные аппараты.

Модернизация существенно повысила боевую мощь «Маршала Шапошникова» по сравнению с другими кораблями проекта 1155, отметил Алексей Леонков.

«После установки ракет «Калибр» этот корабль может решать более широкий спектр задач. Он может наносить удары как по морским, так и по наземным целям. При этом дополнительные возможности для борьбы с надводными кораблями даёт и установка комплекса «Уран», — пояснил эксперт.

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников»

РИА Новости

© Виталий Аньков

Боевая мощь этого корабля возросла в несколько раз, и он стал многоцелевой единицей, которая может работать в ближней морской зоне на расстоянии до 4 тыс. миль, отметил собеседник RT.

«Если оставшиеся корабли проекта 1155 получат такое же переоснащение, то ВМФ России без существенных затрат приобретёт новые эффективные боевые единицы. Строительство нового корабля намного затратнее, чем модернизация. «Маршал Шапошников» — это проба пера», — отметил Леонков.

При этом в будущем, по его словам, можно будет провести замену вертолётов Ка-27 на более современные.