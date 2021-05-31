Эксперт прокомментировал случай самостоятельного нападения БПЛА на человека

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Специалист американского Национального консорциума по изучению терроризма Зак Калленборн прокомментировал описанный экспертами Совета Безопасности ООН случай, когда беспилотный летательный аппарат в автономном режиме предпринял атаку на человека.
Эксперт прокомментировал случай самостоятельного нападения БПЛА на человека
  • AFP
  • © BIROL BEBEK

Эпизод, произошедший в марте 2020 года в Ливии, изложен в исследовании специалистов. Документ был опубликован в марте 2021 года.

Согласно докладу, произведённый в Турции дрон, предположительно, Kargu-2, работал в автономном режиме и был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора, пишет Axios.

Согласно описанию, дрон использует «компьютерное зрение» для выбора целей и их поражения «без связи между дроном и его оператором».

По словам Калленборна, подобный случай может быть первым, когда БПЛА автономно атаковали людей и в связи с этим «подняли тревогу», пишет New York Post.

Эксперт также задался вопросом, «насколько хрупка система распознавания объектов» и как часто беспилотник может совершать ошибки при определении целей.

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