«Купирование масштабных угроз»: какие новые приёмы ведения боевых действий были отработаны на учении «Запад-2021»

Участники совместного стратегического учения (ССУ) войск РФ и Белоруссии «Запад-2021» применили ряд новых тактических приёмов, сообщают пресс-службы министерств обороны двух государств. В частности, на полигонах были отработаны «вертолётная карусель», перехват крылатых ракет условного противника с помощью истребителей и различные способы борьбы с БПЛА. Как отмечают в оборонном ведомстве России, в основу задач, которые выполняют войска государств-союзников, положен опыт сирийской кампании. По мнению экспертов, «Запад-2021» позволяет армии РФ оттачивать практические навыки ведения боевых действий и делиться накопленным опытом с белорусскими коллегами.

В ходе совместного стратегического учения (ССУ) войск РФ и Белоруссии «Запад-2021» был применён ряд новых элементов боевой подготовки. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб и официальных лиц минобороны двух государств.

В частности, участники манёвров отработали масштабное десантирование в тёмное время суток, тактику «вертолётной карусели», перехват крылатых ракет условного противника с помощью истребительной авиации и различные методы борьбы с БПЛА.

ССУ «Запад-2021» проходит в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах РФ, пяти площадках на территории Белоруссии и в акватории Балтийского моря. Основной этап учения стартовал 13 сентября на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

В общей сложности к выполнению задач привлечены до 200 тыс. человек, около 80 самолётов и вертолётов, до 15 кораблей, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и миномётов.

Помимо российских и белорусских войск в мероприятиях в рамках учения «Запад-2021» участвуют воинские контингенты Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. По информации Минобороны, они отрабатывают действия «по отражению наступления, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки «противника».

«Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооружённых сил», — пояснил на церемонии открытия ССУ замминистра обороны РФ Николай Панков.

«Всё как учили»

В один из первых дней учения на Брестском полигоне с военно-транспортных самолётов Ил-76МД было отработано ночное десантирование. По информации пресс-службы Минобороны Белоруссии, в высадке участвовали военнослужащие армейского спецназа РФ, Белоруссии и Казахстана.

Десантирование российских военных осуществлялось с применением парашютных систем типа «Крыло». Особенность изделий данного класса заключается в возможности планировать на десятки километров от точки сброса.

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В российской армии наиболее современным таким парашютом является «Стайер». Он позволяет десантироваться с высот от 700 до 10 тыс. м с максимальной полётной массой до 180 кг. Система поставляется в разведывательные подразделения ВС РФ.

На Брестском полигоне перед российскими спецназовцами была поставлена нетривиальная задача — высадиться в заданный район с высоты 1,5 тыс. м первыми без подсветки территории. При выборе места приземления военнослужащие полагались исключительно на специальные очки ночного видения.

«Когда эта задача была выполнена, десантировались белорусские и казахстанские десантники с высоты 600 м на парашютах Д-6. Союзный десант с ходу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений», — сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Ещё одно ночное десантирование в рамках стратегического учения было произведено в Псковской области. Там на полигон были высажены около 700 человек с техникой. Интервал между выходящими из самолёта составлял не более одной секунды. Военнослужащие смогли не столкнуться в воздухе и найти ориентиры на земле с помощью приборов ночного видения.

«Действуем, всё как учили. Конечно, незабываемые впечатления — совершить первый прыжок ночью!» — цитирует телеканал «Звезда» военнослужащего 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Алексея Батуева.

По мнению экспертов, десантирование в тёмное время суток и с техникой — один из сложнейших элементов боевой подготовки. Несмотря на наличие спецсредств, военнослужащие должны преодолеть немало трудностей, связанных с поддержанием дистанции после прыжка и ориентированием на местности.

«Сейчас отрабатывается способ десантирования с применением современных средств визуализации, разведки, когда высокоточные определители координат позволяют производить десантирование наиболее точно в заданный район. С таким оснащением ночь — не помеха для проведения масштабных операций», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

Ночное десантирование подразделений и техники псковского соединения ВДВ в ходе ССУ «Запад-2021»

Также в ходе ССУ была применена тактика «вертолётной карусели» («огневой карусели»). Её отработали экипажи ударных винтокрылых машин Ми-35 и Ми-24 Западного военного округа с целью прикрытия наземной группировки войск.

Обстрел проводился противотанковыми ракетами «Штурм-В», «Атака-М», неуправляемыми боеприпасами семейства С-8 и штатным бортовым вооружением. Установленные на полигоне мишени имитировали живую силу, бронетанковую технику и различные объекты противника.

Суть «вертолётной карусели» заключается в поддержании постоянного огневого воздействия на неприятеля. Чтобы достичь такого эффекта, действуя в составе звеньев, экипажи машин выстраиваются в «круг» и поочерёдно наносят удары.

Передача опыта

По мнению экспертов, одним из самых необычных приёмов, продемонстрированных на учении «Запад-2021», стал перехват крылатых ракет условного противника тяжёлыми истребителями Су-27 Балтийского флота.

Согласно сценарию, по команде дежурных сил ПВО пара самолётов была поднята с аэродрома Чкаловск в Калининградской области для уничтожения вражеских средств нападения. Лётчики уничтожили боеприпасы неприятеля ракетами класса «воздух — воздух».

Из данных Минобороны РФ следует, что технические возможности российской авиации позволяют перехватывать разные типы ракет, в том числе сверхзвуковые. Помимо Су-27 такие задачи способен выполнять истребитель-перехватчик МиГ-31.

Как отмечает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, уничтожение ракет не входит в основной функционал ВКС России. Однако данный приём имеет смысл периодически отрабатывать как элемент тренировки по отражению массированной ракетной атаки.

«В контексте учения «Запад-2021» можно сказать, что разные методы перехвата средств воздушного нападения — это одна из составляющих строительства и совершенствования единой эшелонированной системы ПВО России и Белоруссии, нацеленной в том числе на купирование масштабных ракетных угроз», — пояснил Михайлов.

Значимым эпизодом стратегического учения стала отработка методов борьбы с ударными и разведывательными БПЛА.

Как заявил 12 августа журналистам замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, благодаря сирийской операции российские военные получили богатый опыт в этой сфере.

Напомним, в арабской республике бандформирования постоянно применяли дроны, чтобы атаковать авиабазу Хмеймим. Для обороны аэродрома группировка ВС РФ использовала зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Российские военнослужащие на церемонии открытия ССУ войск РФ и Белоруссии «Запад-2021»

© Министерство обороны РФ

Впрочем, на многочисленных занятиях и учениях российские военнослужащие оттачивают самые разные методы перехвата дронов, включая стрельбу по воздушным мишеням из автоматов, пулемётов и снайперских винтовок.

На манёврах «Запад-2021», как рассказал Евкуров, российские военнослужащие охотно делятся накопленными знаниями с коллегами.

«Этот опыт (противодействия БПЛА. — RT), ничего не скрывая, мы передаём нашим братьям белорусам и членам ОДКБ, вместе с ними проводим учения и этот опыт внедряем», — заявил Евкуров.

В целом, как сообщается в материалах Минобороны РФ, в основу учебно-боевых задач на учении «Запад-2021» положен прежде всего опыт боевых действий в Сирии.

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По мнению Михайлова, российская армия является для белорусских военнослужащих важнейшим источником знаний в области совершенствования тактических приёмов. Как полагает эксперт, сирийская операция позволила существенно обогатить военное искусство России.

«Белорусы активно заимствуют тактику ведения боевых действий у наших солдат и офицеров, многие из которых либо побывали в командировке в Сирии, либо прошли обучение на основе сирийского опыта», — сказал Михайлов.

Как считает собеседник RT, манёвры способствуют по-настоящему глубокой интеграции армий РФ и Белоруссии, и усвоение опыта, полученного в Сирии, занимает в этом процессе не последнее место.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Леонков. Эксперт отметил, что сирийская операция привела к серьёзному изменению программ учебной и боевой подготовки ВС РФ.