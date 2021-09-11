Защитники акватории: как развивается российская программа по созданию кораблей противоминной обороны

Оснащение ВМФ новыми противоминными кораблями проекта 12700 «Александрит» серьёзно укрепляет оборонные возможности России, отмечают эксперты. В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась церемония закладки очередного судна этого типа, которое станет девятым в серии. Минобороны планирует заказать ещё по меньшей мере десять таких тральщиков. Корабли проекта «Александрит» предназначены для противоминной защиты морских баз, прибрежных морских территорий, а также сопровождения кораблей во время морского перехода. Такие суда имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Применение этого материала, по словам специалистов, затрудняет обнаружение судна подводными лодками, системами самонаведения торпед и датчиками морских мин, что делает его работу более эффективной и безопасной.

Пополнение Военно-морского флота России минными тральщиками нового поколения, создаваемыми по проекту 12700 «Александрит», существенно укрепит оборонные возможности страны. Так опрошенные RT эксперты прокомментировали закладку очередного корабля этого типа, которая состоялась в Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе.

«Корабли подобного класса всегда необходимы флоту. Тем более что данный проект военное руководство России признало удачным. Поэтому ВМФ заказывает их серийно, ведь при развёртывании боевых действий вероятный противник будет блокировать российские боевые корабли с помощью мин. В этой ситуации без тральщиков не обойтись», — пояснил в разговоре с RT главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Новое судно, заложенное 9 сентября в Петербурге, названо в честь Героя Советского Союза Афанасия Иванникова. В годы Великой Отечественной войны он служил командиром тральщика Т-115 на Северном флоте. Только в ноябре и декабре 1944 года в условиях полярной ночи его тральщик совершил 28 боевых выходов, обезвредив 110 вражеских мин. К январю 1945 года на счету Афанасия Иванникова было в общей сложности 104 боевых похода, в рамках которых он сопроводил 232 союзных и советских транспортных судна с военными грузами и отразил восемь атак вражеских подводных лодок.

Церемония закладки корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников»

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Выступая на торжественной церемонии по случаю закладки нового корабля, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подчеркнул, что корабли этого проекта хорошо показали себя и на испытаниях, и на практике в море при решении поставленных задач.

«Мы посмотрели и проанализировали, как ведёт себя этот минный тральщик и в Балтийском море, и на Севере. Это комфортный и надёжный корабль как для экипажа, так и для выполнения боевых задач. ВМФ, безусловно, нужны такие корабли. Корабль противоминной обороны проекта 12700 универсальный, обладает большим модернизационным запасом», — отметил Евменов.

Новое поколение

Противоминный корабль базовой зоны «Афанасий Иванников» станет девятым судном в линейке проекта «Александрит», разработанного в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». В Минобороны относят эти корабли к новому поколению минно-тральных сил. Головное судно проекта 12700 — тральщик «Александр Обухов», переданный ВМФ в 2016 году.

В материалах ЦМКБ «Алмаз» указывается, что данные суда предназначены для противоминной защиты морских баз, прибрежных морских территорий, обнаружения и уничтожения мин всех типов, обеспечения противоминной защиты кораблей на переходе морем, собственной исключительной экономической зоны и месторождений полезных ископаемых в море, а также проведения противоминной разведки и постановки минных заграждений.

«В периоды низкой вероятности минной угрозы корабли могут использоваться как для охраны водного района, так и для учебных целей», — говорят разработчики.

Минно-тральный корабль «Яков Баляев»

© mil.ru

Тральщики данного проекта могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет 890 тонн, длина корпуса — 61,6 м, ширина — 10,3 м. Судно может развивать скорость до 16 узлов. При дальности плавания 1500 миль автономность сохраняется на протяжении десяти суток. Управление тральщиком осуществляет экипаж численностью 44 человека.

Для обнаружения и уничтожения мин на этих судах устанавливаются гидроакустическая станция миноискания «Ливадия-МЭ», автоматизированная система управления работой противоминного комплекса «Диез-12700Э», два автономных противоминных подводных аппарата типа Alister 9 и два управляемых подводных аппарата типа K-Ster I.

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Кроме того, тральщики проекта «Александрит» располагают десятью одноразовыми телеуправляемыми подводными аппаратами — уничтожителями мин K-Ster С и одним противоминным телеуправляемым катером типа Inspector-MK2.

Помимо противоминного оборудования на данных судах устанавливается и боевое оружие: 30-мм шестиствольная автоматическая корабельная артиллерийская установка АК-306, восемь ПЗРК, морская тумбовая пулемётная установка калибра 14,5 мм или два пулемёта калибра 12,7 мм.

«При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении, — подчёркивают в пресс-службе Минобороны. — Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен».

По словам Николая Евменова, ВМФ России намерен заказать ещё десять кораблей проекта 12700.

«Решать вопросы противоминной обороны»

Эксперты также уделяют особое внимание корпусу этих судов, созданному с применением стеклопластика.

«Раньше подобные корабли делали из дерева, сегодня их строят с использованием стеклопластика. Отсутствие металла позволяет сделать процесс обнаружения мин более простым и безопасным», — пояснил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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Стоит отметить, что у многих типов мин и торпед взрыватели реагируют на аномальное магнитное поле массивных металлических объектов. Однако тральщик из стеклопластика не обнаруживается магнитометрами подводных лодок, системами самонаведения торпед и датчиками морских мин, что делает его работу более эффективной и безопасной.

В свою очередь, Игорь Коротченко обратил внимание на установленное на таких кораблях оборудование для поиска мин.

«На нём размещены дистанционно управляемые подводные аппараты, которые могут сканировать водную толщу, дно, определять наиболее опасные ситуации, помогать в нейтрализации минных заграждений, что позволяет успешно решать вопросы противоминной обороны», — сказал аналитик.

Виктор Литовкин считает, что подобные суда являются важным элементом обеспечения обороноспособности страны.

«Если вероятный противник заблокировал с помощью мин российские боевые корабли, находящиеся в бухтах, то они не смогут выполнять свои боевые задачи и становятся бесполезными. Чтобы исключить возникновение подобной ситуации, и нужны такие суда. Так что объективная потребность в таких противоминных кораблях есть», — заключил эксперт.