«Остаться целым и выполнить задачу»: ветеран «Альфы» — о штурме дворца Амина и войне в Афганистане

В 1979 году социалистическое правительство Афганистана было свергнуто заговорщиками, а генсек ЦК НДП Нур Мохаммад Тараки убит. Страну возглавил Хафизулла Амин, которого советские спецслужбы подозревали в связях с ЦРУ. Руководство СССР опасалось усиления влияния Запада в регионе и дестабилизации среднеазиатских республик. Чтобы не допустить этого, 25 декабря 1979 года в рамках советско-афганского Договора о дружбе в Афганистан были введены советские войска. Два дня спустя произошёл штурм дворца Амина, ставший боевым крещением для созданных незадолго до этого спецподразделений КГБ СССР. В интервью RT ветеран группы «Альфа» и участник тех событий Владимир Гришин рассказал об уникальности спецоперации и поделился воспоминаниями.

— По данным историков, спецназ КГБ СССР возник незадолго до афганских событий. Расскажите, пожалуйста, как он создавался, и как вы оказались в его рядах?

— Вы слышали о событиях на Мюнхенской олимпиаде 1972 года, когда арабские экстремисты похитили израильтян? Вот в 1974 году, чтобы противодействовать подобным угрозам, приказом Юрия Владимировича Андропова была создана группа «А». Тогда же состоялся набор в неё. Туда брали в первую очередь сотрудников 7-го Управления КГБ СССР — наружного наблюдения.

Их выбрали, потому что они все водили автотранспорт, знали многие средства связи, оперативную обстановку в Москве, быстро ориентировались в различных ситуациях, имели опыт наружного наблюдения за потенциальным противником. Кроме того, они были спортсменами, имели хорошую физическую подготовку.

Я попал в эту группу в 1978 году, поскольку тоже был кандидатом в мастера спорта по нескольким видам, участвовал во многих соревнованиях, был призёром КГБ по офицерскому троеборью. На меня обратили внимание и предложили работать в группе. А в 1979 году в составе спецподразделений КГБ я стал участником афганских событий.

Участники группы «Альфа» перед штурмом дворца Амина

© alphagroup.ru

— Расскажите о самом запоминающемся эпизоде штурма.

— Запомнилась высадка из БМП. Когда подъехали к центральному входу, то ощутили, как тарабанят пули, будто град идёт. Стук был сильный. Но при этом всё равно не было страха. Когда мы десантировались у входа во дворец, я увидел лежащего человека, нашего парня. Он был из группы «Зенит».

Как я позже узнал, это был Якушев. В тот момент я осознал, что это уже не игрушки, а самая опасная операция в жизни, намного серьёзней, чем то, что мы делали до этого. Тогда я впервые понял, насколько это сложно, и что такие операции и в будущем могут нас ожидать. Я увидел, что это может случиться с любым из нас, в том числе, и со мной.

Ещё одно такое воспоминание относится к моменту, когда мы уже вошли во дворец. В холле я увидел ещё одного нашего сотрудника, Валерия Петровича Демышева. Он лежал с оторванной рукой. Когда я подошёл к нему, меня поразило то, что он говорил: «Володь, ты не обращай внимания на то, что у меня рука».

При всей тяжести ранения он начал меня успокаивать, чтобы я спокойно его перенёс в безопасное место. Я увидел, каким может быть настоящий человек, настоящий боец. В своё время он был секретарём парторганизации. Настоящий партиец в хорошем смысле слова: думал о других, забывая о себе.

А в остальном сам штурм и зачистка прошли штатно. Ничего необычного не было. Я шёл в подразделение, предполагая, что такие операции возможны и что мне придётся в них участвовать. И мы готовились к ним.

Дворец после штурма

© Wikimedia commons / Абрамов Андрей

— Как советское командование объясняло вам задачу, связанную со штурмом дворца Амина?

— Задачу оно объясняло следующим образом: соседнее государство, расположенное в нашем южном подбрюшье, должно проводить дружелюбную по отношению к нам политику. В общем, надо помочь Афганистану встать на более демократичный путь.

— Как вы сегодня оцениваете эти события?

— В оценке той ситуации были разногласия даже на самом верху. Хотя там они знали очень много и ситуацией владели значительно лучше, чем мы, простые бойцы. Я исхожу из того, что те, кто принимал решение о вводе войск, обладали всей необходимой информацией, которая и побудила их сделать такой шаг, чтобы защитить наши южные границы.

Кстати, трафик наркотиков из Афганистана уже тогда существовал, поэтому надо было что-то предпринимать. Я думаю, что всё-таки это было правильное решение.

— Как можно описать атмосферу, в которой происходила подготовка к штурму?

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— Атмосфера была деловая. Проводили рекогносцировку, готовились. Видели, что задача очень трудновыполнимая. Рассчитывали на то, что занимаемся штурмом не только мы, сотрудники «Грома» и «Зенита», а также мусульманский батальон (154-й отдельный отряд специального назначения. — RT).

Мы рассчитывали на то, что наша страна сделает всё возможное, чтобы задача была выполнена. Что за нами стоит мощь огромного Советского Союза.

— А что представлял собой сам дворец Амина, который предстояло штурмовать советским спецназовцам? Как он охранялся?

— Охранялся он гвардейцами президента страны. Силы были большие. Чтобы отвлечь их, были сымитированы беспорядки в Кабуле, в результате чего часть гвардейцев была переброшена туда.

Дворец представлял собой трёхэтажное здание с планировкой в форме буквы «П». Строение было очень прочное и крепкое. После выстрела из танка или пушки только штукатурка осыпалась, да оставалась небольшая вмятина и всё.

— Какое у вас было ощущение, когда вы приступили к штурму, что вы чувствовали? Не было чувства, что вы находились как будто в тумане?

— Это было только при входе. А когда уже внутрь вошли — там, наоборот, не было тумана. Мы берегли себя — осторожно высовывались из-за угла, поднимались. Понимали, что надо остаться целым и выполнить задачу.

— В чём заключалась ваша роль в штурме?

— Я действовал в связке со всеми ребятами. Каждый из нас держал сектора обстрела, смотрел во все глаза. В целом не могу сказать, что моя роль как-то выделялась. Да и не мне её оценивать.

Владимир Гришин

© Фото из личного архива Владимира Гришина

— А что касается самого Амина?

— Я его видел… Он лежал раненый на стойке бара.

— Что было после штурма, когда вы поняли, что вам нужно выходить?

— Мы всю ночь не выходили. Там были отдельные очаги сопротивления. Ребята из мусульманского батальона их локализовали. Но ночью, естественно, двигаться было нельзя. Тем более что мы получили информацию о направляющейся к дворцу танковой Голубой дивизии. Мы заняли круговую оборону.

Но в дивизии работали наши советники, каким-то образом им удалось сделать так, что она в итоге к нам не пришла. Ночь была суетливая. Проверяли, смотрели, чтобы каких-то шальных групп, которые могли бы оказать сопротивление, не было. А уже утром, когда мы вышли из дворца, то увидели огромные колонны наших войск: 40-я армия входила в Кабул. Только тогда мы почувствовали, что мы своё дело сделали.

— Как вы узнавали своих во время штурма?

— У нас была афганская форма, поэтому, естественно, мы могли перестрелять друг друга. Чтобы не допустить ошибок, мы повязали на правую и левую руки отличительный знак — белые повязки. Также у нас был пароль: «Яша». «Миша» — отклик. Потому что руководили там Михаил Романов и Яков Семёнов.

— Была ли уверенность в своих товарищах в ходе штурма? Они не подводили?

— Чтобы свои подводили? Нет, такого не было. Я видел, как ребята высаживались под градом пуль. Один раненый, второй. Хромают, но всё равно бегут к центральному входу, чтобы всем вместе начать и закончить то, что нам было поручено.

— Чему операция по штурму дворца Амина научила отечественных силовиков, как этот опыт в дальнейшем передавался?

— Он и сейчас передаётся... Мы встречаемся практически каждый год с теми, кто начинает работать в группе. Разбираем с ними ту ситуацию. И молодежь с интересом слушает. Сейчас уже, конечно, ребята многое знают, многое умеют. Появились совершенно другие технические средства, тактические приёмы изменились.

Но это была первая операция спецподразделений КГБ во взаимодействии с армейскими подразделениями. Долгие годы такого взаимодействия не было.

Эта операция стала очень важным уроком по организации взаимодействия силовых ведомств. Не было такого опыта, и вот он появился вовремя. Поскольку потом возникли очаги терроризма...

— Как развивалась ситуация в Афганистане после штурма?

— Американцы подключились. Они снабжали боевиков оружием, организовали первые бандитские террористические формирования.

— Как вы воспринимаете эти события спустя 40 лет?

— Несмотря на такой большой срок, у меня осталось ощущение близости с теми сотрудниками, с которыми мы штурмовали дворец. Знаю, каковы эти люди в деле, как они действовали во время штурма. И я оценил каждого из них, так же, как, наверное, и они меня оценивали. Эта дружба у меня осталась.

В основном все празднуют день вывода войск из Афганистана, но мы празднуем день ввода, потому что это наш второй день рождения, всех, кто остался жив после этого штурма. Мы всегда собираемся, вспоминаем тех, кого с нами нет, кто погиб в то время, кто погиб позже, являясь сотрудником группы «А» при выполнении других заданий… Этот день нас сближает, не даёт забыть друг друга, сплачивает.