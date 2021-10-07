«Слепая» стрельба: как совершенствуется боевая подготовка российских снайперов
- Российский военнослужащий с крупнокалиберной снайперской винтовкой
- © Министерство обороны РФ
Метод «слепой» стрельбы показал высокую эффективность при подготовке снайперов мотострелковых соединений общевойсковой армии, развёрнутой на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
«Военнослужащие учатся «слепой» стрельбе, а также используются различные игровые методики для совершенствования боевого мастерства», — говорится на сайте Минобороны РФ.
Суть «слепой» стрельбы заключается в том, что снайперам требуется обнаружить и поразить движущуюся цель, которая периодически скрывается за препятствиями. Как отмечается в сообщении, военнослужащий должен «рассчитать множество поправок», а затем произвести выстрел в ограниченное время «по предполагаемому месту нахождения цели с выносом точки прицеливания».
На подобных занятиях в качестве мишеней используются силуэты условных террористов, смотровое оборудование бронемашин и другие динамичные объекты, «уничтожение которых ведётся в первоочередном порядке». Тренировки проводятся днём и в тёмное время суток с помощью приборов ночного видения.
«Кроме того, в ходе занятий военнослужащие отрабатывают снайперские «дуэли», навыки скоростной стрельбы и поражения сверхмалых целей по солнечному блику. В качестве таких целей используются монеты или шарики для пинг-понга. Дистанции для поражения таких целей начинаются от 100 м и по мере освоения курса могут удаляться до 500 м», — добавляют в пресс-службе ВВО.
«Групповые выстрелы»
Как пояснили опрошенные RT эксперты, смысл «слепой» стрельбы заключается в том, что военнослужащий учится предугадывать точку, в которой должен появиться противник. Если снайпер охотится за живой силой неприятеля, то это голова либо другая часть тела, в которую необходимо попасть.
«Слепая» стрельба чаще всего применяется для ведения огня по человеку, который либо передвигается, либо бежит и почти всё его тело скрыто за преградами в городской, горной или на условно отрытой местности. Нужна такая тренировка и для борьбы со снайперскими группами неприятеля», — заявил в комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.
- Снайпер ВС РФ
- © Министерство обороны РФ
По словам эксперта, «слепая» стрельба предполагает длительные тренировки, которые позволяют развивать умение анализировать и прогнозировать траекторию перемещения врага.
«Основная сложность стрельбы «не глядя» состоит в том, что военнослужащий должен произвести выстрел слегка с опережением. Для этого ему необходимо рассчитать, в какой конкретно точке и через какое время объект окажется в зоне досягаемости. Чтобы попасть, снайперу важно учитывать скорость движения цели, силу и направление ветра, оценивать окружающие цель препятствия», — пояснил Бутырин.
Эксперт уверен, что «слепая» стрельба — приём, который максимально приближен к реальным ситуациям на театре военных действий (ТВД) на местности и в населённых пунктах. По мнению эксперта, отрабатывать данный способ ведения огня несложно — достаточно поместить на полигоне груду бетонных обломков и кирпичей, которые будут имитировать полуразрушенные здания и инженерные сооружения.
Военный эксперт Константин Лазарев тоже считает, что «слепая» стрельба в наиболее полной мере отвечает обстановке, которая часто складывается на ТВД. В беседе с RT он заявил, что в современных вооружённых конфликтах, особенно на больших дистанциях, снайперам регулярно приходится предугадывать место, где окажется неприятель.
«Если противник, даже слабо подготовленный, осознаёт, что находится в зоне боевых действий, то он не будет вставать в полный рост, лишний раз высовываться из укрытия и размахивать руками. Поэтому снайперу нужно уметь ловить момент и попадать в ту часть тела, которая едва показалась из-за укрытия», — сказал Лазарев.
В связи с этим большое значение, по мнению эксперта, для совершенствования боевой подготовки снайперов имеют упражнения по поражению сверхмалых целей на дистанциях в несколько сотен метров. В первую очередь подобные занятия позволяют тренировать меткость при стрельбе по наиболее уязвимым и незащищённым участкам тела противника и вражеским снайперам, чьи прицелы могут бликовать на солнце.
Последние годы российские снайперы активно осваивают ещё один метод — «выстрел из ниоткуда». Его смысл заключается в том, что военнослужащие должны определить оптимальное место для обустройства огневого рубежа и тщательно замаскироваться.
В результате противник не должен догадаться о месте, откуда по нему ведётся огонь. Эксперты отмечают, что такой метод особенно эффективен при борьбе с вражескими снайперами.
- Позиция снайпера в маскировке
- © Министерство обороны РФ
Чтобы не промахнуться, бойцы применяют оптико-электронные устройства, делают поправки на ветер, атмосферное давление и температуру воздуха. На учениях российской армии, как правило, выбирается дистанция до 1,5 тыс. м.
Наряду с этим методом мастера точной стрельбы ВС РФ постоянно отрабатывают тактику «беспокоящих» действий — «групповой охоты». Этот способ диверсии состоит в выборочном уничтожении командиров противника в колоннах легкобронированной техники и на максимальном удалении.
Также, как говорится в материалах Минобороны РФ, на учениях и занятиях снайперы практикуют остановку одиночных автомобилей «групповыми выстрелами по двигателям и кузову».
«Для снайпера очень важно, чтобы противник оказался в растерянности после атаки. Такой эффект достигается, если он не понимает, откуда идёт стрельба. К тому же если стрельба ведётся с большой дистанции, то звука выстрела не слышно. Неожиданная гибель людей зачастую оказывает сильное деморализующее влияние», — подчеркнул Лазарев.
Широко российские снайперы применяют и методику залпового огня, которая требуется для эффективного поражения «групповых целей». Главная сложность этого приёма состоит в достижении максимальной синхронности выстрела всеми бойцами, но по разным объектам, что должно дезориентировать врага.
Из-за стремительного распространения беспилотников на современном ТВД немаловажной частью подготовки снайперов российской армии становится умение уничтожать малоразмерные дроны. Стрельбы по БПЛА чаще всего ведутся на дистанциях в пределах 400 м.
Трудности поражения беспилотных аппаратов связаны прежде всего с тем, что они могут неожиданно менять траекторию полёта. Кроме того, снайпер вынужден занимать нестандартную позицию для ведения огня, учитывать порывы и направление ветра. В ВС РФ в качестве мишеней порой используются обычные воздушные шары.
Востребованная работа
Эксперты отмечают, что снайперы необходимы для уничтожения живой силы противника, командного состава, средств связи, разведки и наблюдения, вывода из строя беспилотников, небронированных и легкобронированных транспортных средств.
На театре военных действий мастера точной стрельбы, как правило, выполняют задачи в парах с наблюдателями-корректировщиками либо отправляются в тыл врага в составе разведывательно-диверсионных групп (ДРГ).
По словам экспертов, в обязанности снайперов входит широкий круг задач: умение маскироваться, обустраивать засады, продолжительное время вести наблюдение, осуществлять прицельный огонь на различных типах местности и в городской среде, совершать длительные марши, успешно действовать вне зависимости от погодных и климатических факторов.
- Военнослужащий ВС РФ с модернизированной винтовкой СВД
- © Министерство обороны РФ
Хорошо обученные и экипированные снайперы способны нанести ощутимый ущерб живой силе и материальной базе неприятеля, посеять панику в его боевых порядках, деморализовать личный состав вражеских подразделений, подчеркнул Константин Лазарев.
По мнению эксперта, снайпер остаётся «крайне востребованной фигурой» в вооружённых конфликтах различного типа, особенно в контртеррористических операциях. Эффективная работа мастеров точной стрельбы может заставить капитулировать превосходящие силы противника, говорит Лазарев.
«За последние десятилетия характер боевых действий поменялся, но основная задача снайпера осталась неизменной — это отстрел командного состава и контрснайперская борьба. Любая сила без командиров теряет управляемость. Также снайперы востребованы в операциях по ликвидации террористов и освобождению заложников», — пояснил Лазарев.
Александр Бутырин убеждён, что значительное внимание подготовке снайперов, которое уделяет Минобороны РФ, продиктовано возрастающим значением действий мастеров точной стрельбы в достижении успеха на современном ТВД.
«Снайпер — это военнослужащий-невидимка, способный работать скрытно и неожиданно. Сейчас мы видим, что российская армия обогащается новыми тактическими приёмами с учётом боевого опыта», — подытожил Бутырин.
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