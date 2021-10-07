«Слепая» стрельба: как совершенствуется боевая подготовка российских снайперов

В Восточном военном округе РФ высокую эффективность показала практика так называемой слепой стрельбы. Об этом сообщает сайт Минобороны России. Метод предусматривает ведение снайперского огня по движущимся целям, которые периодически скрываются за препятствиями. Военнослужащему приходится делать поправки на множество факторов и фактически стрелять по предполагаемому месту нахождения противника. По мнению экспертов, такой тактический приём максимально приближен к реалиям боевых действий. Помимо этого, российские снайперы осваивают технику «беспокоящих» действий, залпового огня и стрельбы по БПЛА.

Метод «слепой» стрельбы показал высокую эффективность при подготовке снайперов мотострелковых соединений общевойсковой армии, развёрнутой на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Военнослужащие учатся «слепой» стрельбе, а также используются различные игровые методики для совершенствования боевого мастерства», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Суть «слепой» стрельбы заключается в том, что снайперам требуется обнаружить и поразить движущуюся цель, которая периодически скрывается за препятствиями. Как отмечается в сообщении, военнослужащий должен «рассчитать множество поправок», а затем произвести выстрел в ограниченное время «по предполагаемому месту нахождения цели с выносом точки прицеливания».

На подобных занятиях в качестве мишеней используются силуэты условных террористов, смотровое оборудование бронемашин и другие динамичные объекты, «уничтожение которых ведётся в первоочередном порядке». Тренировки проводятся днём и в тёмное время суток с помощью приборов ночного видения.

«Кроме того, в ходе занятий военнослужащие отрабатывают снайперские «дуэли», навыки скоростной стрельбы и поражения сверхмалых целей по солнечному блику. В качестве таких целей используются монеты или шарики для пинг-понга. Дистанции для поражения таких целей начинаются от 100 м и по мере освоения курса могут удаляться до 500 м», — добавляют в пресс-службе ВВО.

«Групповые выстрелы»

Как пояснили опрошенные RT эксперты, смысл «слепой» стрельбы заключается в том, что военнослужащий учится предугадывать точку, в которой должен появиться противник. Если снайпер охотится за живой силой неприятеля, то это голова либо другая часть тела, в которую необходимо попасть.

«Слепая» стрельба чаще всего применяется для ведения огня по человеку, который либо передвигается, либо бежит и почти всё его тело скрыто за преградами в городской, горной или на условно отрытой местности. Нужна такая тренировка и для борьбы со снайперскими группами неприятеля», — заявил в комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Снайпер ВС РФ

© Министерство обороны РФ

По словам эксперта, «слепая» стрельба предполагает длительные тренировки, которые позволяют развивать умение анализировать и прогнозировать траекторию перемещения врага.

«Основная сложность стрельбы «не глядя» состоит в том, что военнослужащий должен произвести выстрел слегка с опережением. Для этого ему необходимо рассчитать, в какой конкретно точке и через какое время объект окажется в зоне досягаемости. Чтобы попасть, снайперу важно учитывать скорость движения цели, силу и направление ветра, оценивать окружающие цель препятствия», — пояснил Бутырин.

Эксперт уверен, что «слепая» стрельба — приём, который максимально приближен к реальным ситуациям на театре военных действий (ТВД) на местности и в населённых пунктах. По мнению эксперта, отрабатывать данный способ ведения огня несложно — достаточно поместить на полигоне груду бетонных обломков и кирпичей, которые будут имитировать полуразрушенные здания и инженерные сооружения.

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Военный эксперт Константин Лазарев тоже считает, что «слепая» стрельба в наиболее полной мере отвечает обстановке, которая часто складывается на ТВД. В беседе с RT он заявил, что в современных вооружённых конфликтах, особенно на больших дистанциях, снайперам регулярно приходится предугадывать место, где окажется неприятель.

«Если противник, даже слабо подготовленный, осознаёт, что находится в зоне боевых действий, то он не будет вставать в полный рост, лишний раз высовываться из укрытия и размахивать руками. Поэтому снайперу нужно уметь ловить момент и попадать в ту часть тела, которая едва показалась из-за укрытия», — сказал Лазарев.

В связи с этим большое значение, по мнению эксперта, для совершенствования боевой подготовки снайперов имеют упражнения по поражению сверхмалых целей на дистанциях в несколько сотен метров. В первую очередь подобные занятия позволяют тренировать меткость при стрельбе по наиболее уязвимым и незащищённым участкам тела противника и вражеским снайперам, чьи прицелы могут бликовать на солнце.

Последние годы российские снайперы активно осваивают ещё один метод — «выстрел из ниоткуда». Его смысл заключается в том, что военнослужащие должны определить оптимальное место для обустройства огневого рубежа и тщательно замаскироваться.

В результате противник не должен догадаться о месте, откуда по нему ведётся огонь. Эксперты отмечают, что такой метод особенно эффективен при борьбе с вражескими снайперами.

Позиция снайпера в маскировке

© Министерство обороны РФ

Чтобы не промахнуться, бойцы применяют оптико-электронные устройства, делают поправки на ветер, атмосферное давление и температуру воздуха. На учениях российской армии, как правило, выбирается дистанция до 1,5 тыс. м.

Наряду с этим методом мастера точной стрельбы ВС РФ постоянно отрабатывают тактику «беспокоящих» действий — «групповой охоты». Этот способ диверсии состоит в выборочном уничтожении командиров противника в колоннах легкобронированной техники и на максимальном удалении.

Также, как говорится в материалах Минобороны РФ, на учениях и занятиях снайперы практикуют остановку одиночных автомобилей «групповыми выстрелами по двигателям и кузову».

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«Для снайпера очень важно, чтобы противник оказался в растерянности после атаки. Такой эффект достигается, если он не понимает, откуда идёт стрельба. К тому же если стрельба ведётся с большой дистанции, то звука выстрела не слышно. Неожиданная гибель людей зачастую оказывает сильное деморализующее влияние», — подчеркнул Лазарев.

Широко российские снайперы применяют и методику залпового огня, которая требуется для эффективного поражения «групповых целей». Главная сложность этого приёма состоит в достижении максимальной синхронности выстрела всеми бойцами, но по разным объектам, что должно дезориентировать врага.

Из-за стремительного распространения беспилотников на современном ТВД немаловажной частью подготовки снайперов российской армии становится умение уничтожать малоразмерные дроны. Стрельбы по БПЛА чаще всего ведутся на дистанциях в пределах 400 м.

Трудности поражения беспилотных аппаратов связаны прежде всего с тем, что они могут неожиданно менять траекторию полёта. Кроме того, снайпер вынужден занимать нестандартную позицию для ведения огня, учитывать порывы и направление ветра. В ВС РФ в качестве мишеней порой используются обычные воздушные шары.

Востребованная работа

Эксперты отмечают, что снайперы необходимы для уничтожения живой силы противника, командного состава, средств связи, разведки и наблюдения, вывода из строя беспилотников, небронированных и легкобронированных транспортных средств.

На театре военных действий мастера точной стрельбы, как правило, выполняют задачи в парах с наблюдателями-корректировщиками либо отправляются в тыл врага в составе разведывательно-диверсионных групп (ДРГ).

По словам экспертов, в обязанности снайперов входит широкий круг задач: умение маскироваться, обустраивать засады, продолжительное время вести наблюдение, осуществлять прицельный огонь на различных типах местности и в городской среде, совершать длительные марши, успешно действовать вне зависимости от погодных и климатических факторов.

Военнослужащий ВС РФ с модернизированной винтовкой СВД

© Министерство обороны РФ

Хорошо обученные и экипированные снайперы способны нанести ощутимый ущерб живой силе и материальной базе неприятеля, посеять панику в его боевых порядках, деморализовать личный состав вражеских подразделений, подчеркнул Константин Лазарев.

По мнению эксперта, снайпер остаётся «крайне востребованной фигурой» в вооружённых конфликтах различного типа, особенно в контртеррористических операциях. Эффективная работа мастеров точной стрельбы может заставить капитулировать превосходящие силы противника, говорит Лазарев.

«За последние десятилетия характер боевых действий поменялся, но основная задача снайпера осталась неизменной — это отстрел командного состава и контрснайперская борьба. Любая сила без командиров теряет управляемость. Также снайперы востребованы в операциях по ликвидации террористов и освобождению заложников», — пояснил Лазарев.

Александр Бутырин убеждён, что значительное внимание подготовке снайперов, которое уделяет Минобороны РФ, продиктовано возрастающим значением действий мастеров точной стрельбы в достижении успеха на современном ТВД.

«Снайпер — это военнослужащий-невидимка, способный работать скрытно и неожиданно. Сейчас мы видим, что российская армия обогащается новыми тактическими приёмами с учётом боевого опыта», — подытожил Бутырин.