Надёжный «Напарник»: на что способен новый российский бронеавтомобиль

В компании «Ремдизель» рассказали о реализации проекта бронированной машины сопровождения и управления «Напарник». Машина предназначена для сопровождения автомобильных колонн, перевозящих специальную технику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления. Автомобиль выполнен на базе броневика «Тайфун-ВДВ». Аналитики называют семейство бронеавтомобилей «Тайфун» успешным проектом, который поможет повысить обороноспособность российских войск.

В компании «Ремдизель» рассказали, как продвигается реализация проекта по созданию бронированной машины сопровождения и управления «Напарник».

Как сообщают разработчики, «Напарник» предназначен для «сопровождения автомобильных колонн, перевозящих специальную технику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления в местах проведения работ со специальной техникой».

По данным пресс-службы предприятия, в сентябре данный автомобиль был принят на снабжение Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее в июне этого года во время рабочей поездки на завод «Ремдизель» замминистра обороны РФ Алексея Криворучко стало известно, что в 2021 году в российские войска поступит первая партия «Напарников» из 11 автомобилей.

Автомобиль «Тайфун» К-4386

© remdizel.com

Работы над проектом «Напарник» начались в 2017 году. Машина создавалась на базе бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ». От броневика для десантников его отличает упрощённая пружинная подвеска и меньшая стоимость эксплуатации, отметил главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

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«Напарник» может эксплуатироваться в любом диапазоне температур, перевозиться авиационным, морским и речным транспортом, отмечают в «Ремдизеле». При этом «бронирование машины обеспечивает надёжную защиту экипажу».

Кроме того, по данным СМИ, у «Напарника» был также повышен уровень защиты. Сообщается, что качестве вооружения на броневик установлен дистанционно управляемый боевой модуль БМ-30-Д (32Б01) разработки АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», с 30-мм автоматической пушкой 2А42 в кожухе и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом ПКТМ.

Семейство «Тайфунов»

«Напарник» был создан на базе «Тайфун-ВДВ».

«Тайфун-ВДВ» предназначен для выполнения боевых задач, транспортировки личного состава, воинских и различных грузов с необходимым уровнем защищённости.

Защищённые автомобили «Тайфун-ВДВ» во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

РИА Новости

© Евгений Биятов

Машина может десантироваться парашютным способом. «Тайфун-ВДВ» вооружён боевым модулем БМ-30-Д (32Б01) с 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом ПКТМ.

Под капотом у «Тайфуна-ВДВ» расположен 350-сильный двигатель КамАЗ-650.10-350. Машина оснащена автоматической коробкой передач и независимой регулируемой гидропневматической подвеской. Автомобиль может разгоняться до 100 км/ч и преодолевать подъём крутизной 30 градусов и брод глубиной 1,9 м.

«Тайфуны» заправляются дизелем. Ёмкость бака позволяет на одной заправке проехать до 1200 км. Максимальная снаряжённая масса бронеавтомобиля — 13,5 т.

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Одной из особенностей машин этого семейства является усиленная противоминная защита, которая обеспечивается в том числе большим дорожным просветом и V-образным днищем, рассеивающим энергию взрыва.

«Ремдизель» совместно с ижевским электромеханическим заводом «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей») создал ещё одну модификацию — «Тайфун-ПВО». 9 мая этого года данная машина впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.

Экипаж «Тайфуна-ПВО» состоит из пяти военнослужащих: механика-водителя, командира, стрелка-пулемётчика и двух стрелков-зенитчиков. Для поражения воздушных целей машина оснащается переносными зенитными ракетными комплексами «Игла», «Игла-С» или «Верба».

Кроме того, на колёсной базе К-4386 создаётся также универсальный минный заградитель (УМЗ) семейства «Клещ». По информации СМИ, эта машина станет самым компактным вариантом минного заградителя. Его масса, предположительно, достигает 14,5 т. Как и «Тайфун-ВДВ», «Клещ» пригоден для авиадесантирования.

Подобные машины способны в кратчайшие сроки осуществлять минирование местности прямо перед наступающим противником. В свою очередь, бортовая электроника заградителя обеспечивает сохранение координат минирования, что повышает безопасность собственных войск.

«Хорошо себя зарекомендовали»

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, «Напарник» — более универсальная машина по сравнению с «Тайфуном-ВДВ». Кроме того, важным отличием является возможность размещения в ней пункта управления.

«Функции машины управления заключаются в управлении подразделениями, колоннами, в том числе транспортными. Она берёт на себя функции координации всей деятельности конкретной колонны техники в ходе её передвижения», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Военный эксперт Алексей Хлопотов, в свою очередь, отмечает, что на данный момент в российских войсках положительно оценивают опыт эксплуатации машин семейства «Тайфун».

Показательные выступления многоцелевого бронеавтомобиля К4386 «Тайфун-ВДВ»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«На «Тайфуны», которые уже эксплуатируются в войсках, военные не жалуются. Это достаточно эффективная и надёжная машина. Однако времени прошло ещё не так много с начала их использования. Посмотрим, как они будут работать дальше», — сказал специалист в беседе с RT.

Схожего мнения придерживается и Игорь Коротченко. По его словам, линейка «Тайфунов» доказала свою эффективность и «Ремдизель» продолжит её развитие в интересах Минобороны РФ.

«Тайфуны» хорошо себя зарекомендовали. Это надёжная и проверенная разработка. Например, «Тайфун-ПВО» существенным образом повышает возможность ведения противовоздушной обороны в сухопутных войсках и других подразделениях и родах войск России. То же самое можно сказать и о машине для десантников. Эта линейка востребована в войсках, и её создание поддерживается в Минобороны», — заключил аналитик.