«Эффективное и мощное оружие»: как проходит модернизация огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк»

Модернизация тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» будет завершена в ближайшее время. Об этом сообщили на Омском заводе транспортного машиностроения — разработчике этого комплекса. По словам гендиректора предприятия Игоря Лобова, работа направлена на повышение защищённости установки и усовершенствование её бортового оборудования. Эксперты отмечают, что такие системы остаются мощным оружием, которое доказало свою эффективность во многих вооружённых конфликтах.

Работы по модернизации российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» будут завершены в скором времени. Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021» сообщил генеральный директор Омского завода транспортного машиностроения Игорь Лобов.

«Появление этой машины — вопрос ближайшего времени», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Лобова, модернизация затронет все ключевые элементы «Солнцепёка».

«Улучшения ведутся по всему спектру устройства машины: это и защищённость, это и средства связи, и средства управления огнём. Это будет существенно модернизированная машина», — заявил специалист.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ТОС-1А остаётся востребованным оружием.

«В сети каждый месяц появляются новые ролики о том или ином её боевом применении. И везде говорят о том, что оно было успешным. Машина довольно востребована и обладает высоким соотношением стоимости и эффективности», — сказал Лобов.

ТОС-1А «Солнцепёк»

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Высокая проходимость и мобильность

Комплекс ТОС-1А «Солнцепёк» — модификация советской огнемётной системы ТОС-1 «Буратино», также разработанной на «Омсктрансмаше» при содействии зеленоградского Научно-исследовательского института физических проблем (НИИФП).

«Буратино» представлял собой пусковую установку из 30 направляющих труб со снарядами, размещённую на шасси танка Т-72. Дальность стрельбы установки была около 4 км. Выпущенный «Буратино» 220-мм снаряд подрывался у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нём взрывчатое вещество смешивалось с воздухом и воспламенялось. В зоне поражения производился объёмно-детонирующий подрыв, основными поражающими факторами которого были высокотемпературное поле и ударная волна. Один залп «Буратино» уничтожал всё живое на площади трёх квадратных километров.

В 1980 году «Буратино» прошла госиспытания и была рекомендована для принятия на вооружение Советской Армии. Первое боевое применение этой ТОС произошло на завершающем этапе войны в Афганистане. Как отмечается на сайте «Ростеха», в горной местности эффект от термобарических снарядов становился еще значительнее, «приводя моджахедов в настоящую панику».

Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1 «Буратино»

РИА Новости

© Павел Лисицын

В 2001 году на вооружение была принята обновлённая версия комплекса — ТОС-1А «Солнцепёк». По сравнению с предшественником количество снарядов в ней было сокращено до 24, однако дальность работы установки была увеличена с 4 км до 6 км.

В качестве шасси разработчики использовали тот же танк Т-72. На него была переведена и транспортно-заряжающая машина, которая ранее базировалась на шасси грузового автомобиля КрАЗ-255Б.

Кроме России «Солнцепёк» стоит на вооружении ряда других стран, в том числе Сирии, где правительственные войска неоднократно успешно использовали его в контртеррористических операциях.

Как отмечается на сайте разработчика, ТОС-1А предназначена для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

«Главное преимущество ТОС-1А перед прочими видами техники — сочетание высокой проходимости, мобильности и способности к уничтожению живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях. Высокая эффективность системы была неоднократно доказана в ходе крупных военных конфликтов», — говорят в «Ростехе».

Новое поколение огнемётов

Продолжением линейки тяжёлых огнемётных систем стала принципиально новая ТОС-2 «Тосочка». Она была создана в тульском НПО «Сплав», а производится на пермском предприятии «Мотовилихинские заводы». Впервые «Тосочка» была показана широкой публике во время парада Победы на Красной площади в 2020 году.

ТОС-2 имеет ряд серьёзных отличий от своих предшественников. В первую очередь, пусковая установка размещается на более лёгком и быстром колёсном шасси грузового автомобиля Урал-63706 с полным приводом и бронированной кабиной. Как отмечает «Ростех», эта платформа повышенной проходимости уже зарекомендовала себя в армии в качестве многофункционального грузовика.

Решение использовать колёсную основу вместо гусеничной было принято на основании опыта, полученного в Сирии. Новое шасси позволяет повысить мобильность и скорость доставки орудия до места применения. Это достигается в том числе за счёт более лёгкого бронирования, что подразумевает иную тактику применения «Тосочки» по сравнению с «Солнцепёком», говорят эксперты.

Ещё одно важное новшество — в отличие от ТОС-1 и ТОС-1А «Тосочка» не нуждается в транспортно-заряжающей машине, так как у неё есть свой грузоподъёмный механизм. Это серьёзно упрощает эксплуатацию системы, поскольку подвоз боеприпасов фактически можно осуществлять на любом пригодном для этого автомобиле, а заряжание производит сам экипаж.

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Количество направляющих в ТОС-2 сократилось до 18, при этом увеличилась дальность стрельбы и мощность боеприпасов того же калибра 220-мм. Более подробную информацию о ТТХ «Тосочки» разработчики пока не раскрывают.

В «Ростехе» отмечают, что ТОС-2 оснащена современным навигационным оборудованием, в том числе лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости и инерциально-измерительным блоком. По данным разработчика, «Тосочка» может вести огонь с неподготовленных огневых позиций, а системы наведения и управления огнем работают с высокой степенью автоматизации.

«Внушительная поражающая боеспособность»

По словам аналитиков, при модернизации «Солнцепёка» главный упор будет сделан на обновление бортового оборудования.

«Модернизация касается систем управления и связи, что в значительной степени расширяет спектр боевых возможностей, повышает оперативность использования и придаёт новые качества этому оружию», — рассказал RT директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

ТОС-2 «Тосочка»

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что в ходе модернизации установки ТОС-1А могут быть интегрированы в единую систему обмена информацией между подразделениями.

«Модернизация может предполагать установку системы связи, например, с БПЛА. Это позволит ускорить наведение и нанесение ударов по противнику, сделать атаку более точной и оперативной», — сказал собеседник RT.

Стоит отметить, что в январе 2021 года сообщалось о выполнении омским предприятием заказа на капитальный ремонт и модернизацию партии ТОС-1А. В частности, тогда на машины были установлены динамическая защита и модуль спутниковой системы GPS «ГЛОНАСС». Кроме того, боевые машины получили современную радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления.

Аналитики не исключают, что модернизированный «Солнцепёк» может создаваться с учётом этого опыта. По словам Виктора Литовкина, ТОС-1А на сегодняшний день остаётся крайне эффективным оружием.

«Особенность данной системы заключается в том, что она стреляет термобарическими снарядами, которые при попадании в цель разрываются, распыляя облако жидкости и поджигая всё вокруг. Даже тяжёлая бронетехника может не выдержать такого удара. ТОС-1А доказала свою эффективность не в одной горячей точке», — подчеркнул эксперт.

По словам Игоря Коротченко, появление огнемётной системы «Тосочка» не означает, что «Солнцепёк» будет снят с вооружения. Два этих комплекса имеют ряд принципиальных различий, что позволяет использовать их параллельно для достижения различных целей.

«Если будет принято решение о выпуске модернизированных «Солнцепёков», это позволит оптимальным образом конфигурировать соотношение новых и модернизированных систем оружия в войсках. «Солнцепёк» обладает очень внушительной поражающей боеспособностью, это по-прежнему очень эффективное и мощное оружие, которое востребовано в локальных войнах и конфликтах», — заключил Коротченко.