«Любую цель с первого выстрела»: чем уникальна новейшая система охраны военных объектов РФ «Прометей»

До конца текущего года в России будут завершены испытания новейшей отечественной системы охраны периметра военных объектов «Прометей». Об этом сообщил генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев. Комплекс является первым оснащённым дистанционно-управляемыми боевыми модулями в своём классе. В арсенал системы входят крупнокалиберные пулемёты, аппаратура наблюдения и передачи сигналов тревоги на пульт оператору. Как полагают эксперты, «Прометей» предназначен для защиты критически важных объектов ядерной инфраструктуры РФ и других особо охраняемых центров силовых ведомств.

Генеральный директор АО «НПО «Электромашина» (Челябинск) Игорь Афанасьев в комментарии агентству ТАСС заявил, что до конца года будут завершены испытания отечественной системы охраны периметра военных объектов «Прометей». В планах предприятия — заключить в начале 2022 года с Минобороны РФ контракт на производство этого комплекса.

«Испытания стационарной системы «Прометей» закончатся в текущем году. Это уже завершающий этап испытаний на объектах Министерства обороны РФ. В настоящий момент идёт предконтрактная работа, то есть какие-то вещи, которые будут заложены в контракте, уже отрабатываем», — сказал Афанасьев.

АО «Научно-производственное объединение «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод») выпускает широкий перечень высокотехнологичной продукции, в том числе системы видеонаблюдения и дистанционно управляемые боевые модули.

Так, на VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» предприятие представило модернизированный модуль «Охотник». Комплекс состоит из пулемёта 6П49 «Корд» калибра 12,7 мм, средств наблюдения, прицеливания, стабилизации и управления орудием. «Охотник» можно устанавливать на различные сухопутные и морские платформы.

«Внедрение новейших систем»

«Прометей» представляет собой первую в РФ систему охраны стационарных объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий с применением дистанционно управляемых боевых модулей. Они состоят из крупнокалиберных пулемётов, аппаратуры наблюдения и передачи сигнала тревоги на пульт оператору.

«Система «Прометей» для охраны периметра объектов одновременно управляет максимально 16 боевыми модулями, которые обнаруживают, оповещают и, если необходимо, защищают охраняемый объект. В любом удобном месте находится оператор, который с пульта управляет всеми 16 системами, переключаясь на приоритетный боевой модуль», — рассказал ранее ТАСС Афанасьев.

Боевой модуль «Охотник»

© НПО «Электромашина»

Глава «Электромашины» подчеркнул, что все элементы «Прометея» были разработаны исключительно российскими специалистами — сотрудниками челябинской компании.

«Компетенции предприятия таковы, что позволяют всю систему разработать и производить у нас. Наша специализация — это приводы, системы управления, программное обеспечение, то, в чём мы в настоящий момент сильны и компетентны», — отметил Афанасьев.

Как считают эксперты, в «Прометее» как раз применяются улучшенные модули «Охотника». Изделие успешно прошло квалификационные испытания и серийно выпускается «Электромашиной». Оружие предназначено для уничтожения пехоты, небронированных и легкобронированных целей.

Боекомплект модуля составляет 250 патронов. Стрельба и устранение осечек происходят дистанционно. «Охотник» оснащён усовершенствованным 12,7-мм пулемётом. Как сообщалось ранее, по итогам модернизации эффективность поражения целей из «Корда» увеличилась на 20—30%.

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Боевой модуль осуществляет прицеливание по тепловизионному и телевизионному каналам: первый применяют ночью, второй — в светлое время суток. Как утверждает разработчик, «в пределах компетенции боевого модуля возможно поражать любую цель с первого выстрела».

Эксперты считают, что появление системы «Прометей» укладывается в общий тренд на роботизацию различных комплексов вооружений, предназначенных для охраны и обороны наиболее важных стратегических объектов РФ.

Так, ещё в 2014 году в Ракетных войсках стратегического назначения проходили испытания дистанционно управляемых стрельбовых платформ для защиты стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Правда, тогда робот-охранник представлял собой мобильный комплекс, способный под управлением оператора вести разведку, патрулировать места временного базирования МБР, оказывать огневую поддержку военнослужащим, уничтожать подвижные цели и засады противника.

К 2016 году Минобороны РФ опубликовало кадры передвижения и стрельб этого робота-охранника, смонтированного на гусеничном шасси. Машина была вооружена оптико-электронными устройствами, стрелковыми и гранатомётными комплексами дальностью поражения до 400 м.

Как заявлялось, арсенал автономного аппарата позволяет отражать возможные нападения террористов и диверсантов. По информации военного ведомства, появление подобной машины — один из результатов работы по «внедрению новейших автоматизированных систем охраны», которую проводит командование РВСН.

Как говорят эксперты, наряду с мобильными комплексами обороны для нужд РВСН разрабатывался и «Прометей», однако до последнего момента информация об этом проекте в публичном доступе отсутствовала.

«Эшелонированная оборона»

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский выразил мнение, что система охраны «Прометей» будет использоваться в интересах стратегических сил России.

В частности, как считает эксперт, такой комплекс однозначно пригодится для прикрытия критически важных объектов 12-го Главного управления Минобороны РФ (ГУМО), которое является центральным органом военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения.

Сейчас 12-е ГУМО находится в процессе совершенствования своей организационно-штатной структуры. В частности, в декабре 2020 года в его состав были включены новые подразделения: Центр управления и Центр оперативного реагирования.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты РФ

globallookpress.com

© Vadim Savitsky

«В основном такие системы нужны для охраны и защиты критически важных объектов Министерства обороны. Я думаю, что проект «Прометей» связан с потребностями стратегических ядерных сил РФ и относится к 12-му Главному управлению Министерства обороны», — считает Мураховский.

По словам эксперта, разработка систем охраны с дистанционными модулями стартовала ещё в советский период. Однако детище «Электромашины», как предполагает Мураховский, отличается несравненно более высоким уровнем автоматизации.

«Прометей» будет отвечать за безопасность периметра на ближних дистанциях. Комплекс находится под управлением оператора, который и будет принимать решение об открытии огня», — пояснил Мураховский.

Похожий взгляд на предназначение «Прометея» и у полковника в запасе Виктора Литовкина. В беседе с RT он заявил, что комплекс требуется прежде всего для обороны инфраструктуры ядерных сил РФ: шахтных пусковых установок МБР, складов, штабов и узлов связи.

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«Именно объектам стратегических сил больше всего необходимы системы охраны по всему периметру и в круглосуточном режиме. Это не только боевые модули, но и средства, позволяющие фиксировать любое движение и идентифицировать потенциальных нарушителей», — рассуждает Литовкин.

Как рассказал эксперт, ранее в частях РВСН СССР и России применялись автоматизированные пулемётные комплексы, однако они не были объединены в контур управления и не имели высокоэффективных средств наблюдения и прицеливания, которые есть у «Прометея».

«Ещё одним недостатком старых комплексов охраны была слабо развитая система идентификации целей. В «Прометее», насколько я могу судить, эта проблема тоже решена», — говорит Литовкин.

Кроме того, эксперт не исключает, что после завершения испытаний «Прометеем» заинтересуются другие виды и рода Вооружённых сил РФ — подобная система может применяться для обороны военных баз и пунктов управления.

«Спектр применения «Прометея» зависит от ряда факторов, и главный из них — это угроза нападения групп, вооружённых стрелковым оружием и легкобронированной техникой. Речь скорее идёт о террористах. Поэтому «Прометей» будет полезен там, где требуется надёжная оборона от них по всему периметру», — считает Литовкин.

В комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко назвал «Прометей» универсальным средством обороны периметра особо охраняемых объектов силовых ведомств России.

«В принципе, нечто подобное есть в США, Израиле и других странах. Такая система будет востребована везде, где есть особо охраняемые объекты. А в каждом ведомстве есть свой перечень объектов, которые попадают в эту категорию», — сказал Коротченко.

Эксперт уверен, что специалистам «Электромашины» удалось создать эффективный комплекс обороны. Ключевым достоинством «Прометея» он назвал высокий уровень автоматизации.

«Функционирование этой системы направлено на создание непреодолимых рубежей для злоумышленников с возможностью дистанционного автономного поражения тех, кто пытается проникнуть внутрь периметра. На мой взгляд, «Прометей» способен вывести защиту объектов силовых ведомств России на новый уровень безопасности», — подчеркнул Коротченко.