«Способны сдержать любого противника»: каких результатов достигла модернизация сухопутных войск РФ

В пятницу, 1 октября, профессиональный праздник отмечают военнослужащие самого многочисленного вида вооружённых сил РФ — сухопутных войск. В их состав входят мотострелки, танкисты, связисты, инженеры, разведчики, артиллеристы, ракетчики, зенитчики, военнослужащие войск РХБЗ. Главная задача таких войск — отражение агрессии на континентальных театрах военных действий. Последние годы наземные подразделения ВС РФ получают большое количество новой и модернизированной техники. По мнению экспертов, поставки вооружений наряду с интенсивными учениями позволяют обеспечивать высокий уровень боеготовности сухопутных войск.

1 октября в России отмечается День сухопутных войск (СВ). Это наиболее многочисленный вид вооружённых сил РФ, в задачи которого входит отражение агрессии на континентальных театрах военных действий, защита территориальной целостности и национальных интересов России.

В мирное время сухопутные войска заняты мероприятиями по обеспечению боеготовности, в угрожаемый период в их зоне ответственности — наращивание состава и оперативное развёртывание, в случае начала вооружённого конфликта — локализация (пресечение) боевых действий и разгромом противника.

Как следует из данных Минобороны РФ, части СВ могут привлекаться для проведения операций во взаимодействии с другими видами и родами войск, для территориальной обороны, миротворческих миссий, действий в рамках Договора о коллективной безопасности, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Сухопутные силы включают формирования из мотострелков, танкистов, связистов, инженеров, разведчиков, артиллеристов, ракетчиков, зенитчиков, военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

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Ядро боевых порядков СВ — это мотострелки, то есть пехотинцы, передвигающиеся на различных типах бронетехники и колёсного транспорта. На театре военных действий они тесно взаимодействуют с танковыми подразделениями.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, основу мотострелковых войск составляют бригады, «обладающие высокой боевой самостоятельностью, универсальностью и огневой мощью». Техническое оснащение и выучка военнослужащих позволяют им совершать марши на большие расстояния и стремительно развёртываться.

Важным направлением в развитии мотострелковых войск, как отмечают в военном ведомстве, является «повышение их приспособленности к переброске по воздуху и расширение возможностей по ведению автономных, высокоманёвренных боевых действий на изолированных направлениях».

«Основная военная сила»

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что, несмотря на значительный прогресс в совершенствовании авиации, наземных и морских средств поражения на сотни и тысячи километров, сухопутные войска сохраняют огромное значение для обеспечения национальной безопасности России.

«РВСН, дальняя авиация и атомный флот нужны для защиты России от масштабных вторжений, это силы стратегического сдерживания. Сухопутные же войска в современных реалиях требуются прежде всего для борьбы с разведывательно-диверсионными группами регулярных ВС иностранных государств и бандформированиями. Это те угрозы, которые сейчас актуальны по всему миру», — пояснил Хлопотов.

Военнослужащие Сухопутных войск России

© Минобороны России

Эксперт подчеркнул, что Россия является крупнейшей континентальной державой, поэтому для неё важно иметь достаточно крупные и хорошо оснащённые сухопутные силы.

Аналогичной точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. В комментарии RT он заявил, что России с её колоссальными пространствами просто необходимо держать мощные и мобильные наземные группировки.

«Россия — континентальная держава, и для нас сухопутные войска являются основной военной силой. По этой причине нам необходимо не только поддерживать боеготовность, но и развивать сухопутные войска, в том числе путём наполнения их новой техникой и вооружением», — отметил Литовкин.

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Наиболее грозным оружием СВ эксперты называют оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» дальностью 500 км. В конце 2019 года в частях cухопутных войск был завершён процесс перевооружения на эти системы.

«Искандер» предназначен для поражения крупных целей, расположенных вне досягаемости артиллерии: баз, командных пунктов, скоплений наземных сил и надводных кораблей.

Комплекс вмещает четыре ракеты: две находятся в пусковой установке, ещё две — в машине заряжания. Основным типом боеприпаса ОТРК является твердотопливная одноступенчатая ракета 9М723К1 с крейсерской скоростью 2,1 тыс. м/с. Особенность снаряда заключается в активном маневрировании с использованием газодинамических и аэродинамических рулей.

Для противовоздушной обороны на дальних рубежах части сухопутных войск применяют зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300В4. Данная система ПВО способна бороться со всеми типами аэродинамических целей, но её главной «специализацией» является перехват баллистических ракет противника с дальностью пуска до 2,5 тыс. км.

Кроме того, С-300В4 имеет возможность поражать гиперзвуковые летательные аппараты. Дальность перехвата этого ЗРК составляет 400 км. По оценкам разработчика (концерна «Алмаз-Антей»), комплекс способен прикрыть от ударов с воздуха площадь в два-три раза больше, чем системы ПВО предыдущего поколения.

С-300В4 адаптирован для эксплуатации в труднодоступной местности. На поле боя детище «Алмаз-Антея» функционирует в связке с ЗРК средней дальности «Бук-М3» и комплексами малого радиуса «Тор-М2». Вместе они создают эшелонированную оборону крупных объектов сухопутных войск.

Пусковая установка ЗРК С-300В4

© Минобороны России

«Высокий уровень боеготовности»

Как считает Алексей Хлопотов, последние годы отечественные сухопутные войска весьма интенсивно перевооружаются на новые типы бронетехники. Так, по информации Минобороны РФ, до конца 2021 года соединения и воинские части СВ должны получить более 800 единиц гусеничных и колёсных машин, хорошо зарекомендовавших себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

«В войска поступит более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М «Прорыв», часть которых будет передана заводом-изготовителем в Казанское высшее танковое командное училище для обучения будущих офицеров-танкистов», — сообщается на сайте военного ведомства.

Также оборонная промышленность РФ поставит сухопутным войскам более 120 боевых машин пехоты БМП-3, свыше 280 модернизированных БМП-2 (БМП-2М) с боевым отделением «Бережок», порядка 300 бронетранспортёров БТР-82А и БТР-82АМ.

БМП-3 — плавающая бронированная гусеничная машина для транспортировки военнослужащих к переднему краю боевых действий. Она была разработана в позднесоветский период и впоследствии существенно модернизирована.

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С 2020 года в войска поставляются платформы, оснащённые дистанционно-управляемым боевым модулем «Эпоха». Арсенал данного изделия включает 57-мм автоматическую пушку, противотанковые боеприпасы «Корнет», способные уничтожать цели на дальности до восьми километров и пробивать броню толщиной 1300 мм.

Также усовершенствованный БМП-3 оснащён 7,62-мм модернизированным пулемётом Калашникова и системой управления огнём, обеспечивающей круглосуточное применение средств поражения.

В планах промышленников — установить на БМП-3 новый тепловизионный панорамный прицел командира и улучшенный двигатель УТД-32Т. Мощность новой силовой установки составит 660 л. с. против нынешних 500 л. с. Как отмечают в «Ростехе», бронемашина должна стать более манёвренной и удобной в эксплуатации.

Существенному обновлению подверглась и другая бронемашина — БМП-2М, благодаря установленному на ней отделению Б05Я01 «Бережок», который состоит из 30-мм пушки, комплекса «Корнет», гранатомёта и 7,62-мм пулемёта. С этим модулем она получила возможность вести огонь на плаву и на ходу в любое время суток.

К преимуществам «Бережка» разработчик (АО «НПО «Высокоточные комплексы») относит повышение точности стрельбы всеми типами боеприпасов, улучшение скорострельности противотанковыми ракетами, автоматическое сопровождение целей и увеличение дальности их обнаружения и идентификации. Ударный потенциал боевого отделения позволяет поражать живую силу в окопах, современные и перспективные танки.

БТР-82А и БТР-82АМ, которые также поступают в сухопутные войска, являются представителями колёсной бронетехники. Бронетранспортёры необходимы для транспортировки военнослужащих и грузов, огневой поддержки пехоты, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

БТР-82А

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Как следует из данных Минобороны РФ, конструкторы БТР-82А улучшили защищённость машины благодаря использованию противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса.

«Для уменьшения негативных последствий от взрывов под колёсами или корпусом полы застелены противоминным покрытием. Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва», — говорится в материалах военного ведомства.

За счёт установки 30-мм пушки 2A72, модернизированного пулемёта Калашникова и комбинированного прицела со стабилизированным полем зрения эффективность стрельбы БТР-82А удалось повысить в 2,5 раза.

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БТР-82АМ является улучшенной версией советского БТР-80. Машина получила новый двигатель и то же вооружение, что и БТР-82А. Эксперты считают, что обеим машинам по-прежнему нет равных в мире среди изделий в своём классе.

По оценке Алексея Хлопотова, текущие темпы модернизации бронетанкового парка позволяют решать весь спектр задач, стоящих перед Сухопутными войсками РФ. В то же время эксперт обратил внимание на необходимость завершения испытаний и работ по машинам нового поколения: БТР «Бумеранг», БМП Т-15 и «Курганец-25».

«Того, что сейчас есть в войсках, достаточно, чтобы эффективно поддерживать высокий уровень боеготовности и соответствовать мировому уровню. И всё же, на мой взгляд, пришла пора для поставок принципиально новых платформ, которые выведут нашу армию на более высокий уровень оснащённости и дадут загрузку нашей промышленности», — сказал Хлопотов.

В свою очередь, Дмитрий Литовкин полагает, что перевооружение сухопутных войск ведётся в плановом порядке и поводов для спешки с вводом в строй техники нового поколения нет. По словам эксперта, гораздо важнее продолжать интенсивные учения.

«Успех на театре военных действий определяется главным образом качеством управления, степенью боевой слаженности, тем, как налажено ресурсное обеспечение. В этом году прошли учения «Запад-2021», где ключевую роль играли как раз сухопутные войска. И, судя по реакции военных атташе иностранных государств, они показали мощь, которая способна сдержать любого противника», — резюмировал Литовкин.