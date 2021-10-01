Испытания системы охраны периметра «Прометей» завершатся в этом году

В 2021 году на объектах Минобороны России будут завершены испытания новой стационарной системы «Прометей», куда входят дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберным пулемётом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев.

«Испытания стационарной системы «Прометей» завершатся в текущем году. Это уже завершающий этап испытаний на объектах Министерства обороны России. В настоящий момент идет предконтрактная работа, то есть какие-то вещи, которые будут заложены в контракте, уже отрабатываем», — заявил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что зенитные системы С-500 «Прометей», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» находятся на подходе к принятию на боевое дежурство.