Путин рассказал о системе С-500 и ракетах «Сармат» и «Циркон»
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
В ходе встречи с выпускниками военных вузов российский лидер отметил, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие, в том числе комплексы «Авангард» и «Кинжал».
«На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил об очень высоком уровне обороны России.