Путин рассказал о системе С-500 и ракетах «Сармат» и «Циркон»

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Президент России Владимир Путин рассказал, что система ПВО С-500, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» находятся на подходе к принятию на боевое дежурство.
Путин рассказал о системе С-500 и ракетах «Сармат» и «Циркон»
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе встречи с выпускниками военных вузов российский лидер отметил, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие, в том числе комплексы «Авангард» и «Кинжал».

«На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил об очень высоком уровне обороны России.

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