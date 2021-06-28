Путин рассказал о системе С-500 и ракетах «Сармат» и «Циркон»

Президент России Владимир Путин рассказал, что система ПВО С-500, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» находятся на подходе к принятию на боевое дежурство.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе встречи с выпускниками военных вузов российский лидер отметил, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие, в том числе комплексы «Авангард» и «Кинжал».

«На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил об очень высоком уровне обороны России.