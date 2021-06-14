Путин заявил об очень высоком уровне обороны России

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RT
Российский президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу NBC прокомментировал ситуацию с уровнем вооружения Китая, а также высказался об оборонной способности России.
Путин заявил об очень высоком уровне обороны России
  • РИА Новости

«Китай развивается. Я понимаю, что начинается такое противостояние с Китаем. Мы это всё видим. Все же понимают это. Что здесь прятаться и пугаться этих вопросов? Но нас это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому», — приводятся на сайте Кремля слова президента.

Путин подчеркнул, что важное значение имеет характер и уровень отношений России с Китаем.

Ранее в НАТО назвали «серьёзным вызовом» тесное сотрудничество России и Китая.

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