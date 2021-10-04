Особая актуальность: как Космические войска ВКС РФ развивают оборону околоземного пространства

В День Космических войск ВКС РФ российское оборонное ведомство сообщило, что до 2025 года в стране развернут 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов для контроля космического пространства. В Минобороны уточнили, что первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно поставлен на боевое дежурство на территории Алтайского края и решает задачи по контролю космического пространства. Кроме того, ведётся около 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию систем и комплексов нового поколения для космических войск. Эксперты отмечают, что в условиях активной милитаризации космоса США и другими странами НАТО космическая оборона и предупреждение приобретают для России особую актуальность.

До 2025 года в России развернут не менее 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов для контроля космического пространства. Об этом сообщило Минобороны РФ в День космических войск.

«В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже успешно поставлен на боевое дежурство на территории Алтайского края и решает задачи по контролю космического пространства, отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова.

«Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений», — говорится в сообщении Минобороны.

Для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения сейчас ведутся порядка 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, добавили в ведомстве.

День Космических войск отмечается 4 октября в честь успешного запуска в 1957 году с космодрома Байконур первого искусственного спутника Земли.

Потенциальные угрозы

Развитие и усиление систем контроля околоземного пространства Космических войск ВКС РФ идёт на фоне растущей милитаризации космического пространства, которую форсируют США и страны блока НАТО, отмечают эксперты.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что из-за действий США развёртывание Россией новых лазерно-оптических комплексов приобретает особую актуальность.

«Такого рода системы очень важны для организации воздушно-космической обороны, потому что в странах НАТО и США активизированы программы по милитаризации космоса. Космические объекты США, которые будут выводиться на орбиту под видом гражданских спутников, на самом деле могут оказаться военными. Новые средства контроля позволят проводить мониторинг за космическим пространством, определять, что за объект находится на орбите: представляет он собой угрозу или нет», — рассказал эксперт.

В сентябре генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что одним из видов космического оружия, развитием которого занимается США, являются так называемые межсредные космические аппараты. По словам Новикова, цель этих разработок — получение возможности наносить быстрые точечные удары по любым типам целей в любой точке мира.

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«Если говорить о воздушно-космических средствах, то это прежде всего орбитальные беспилотные аппараты Х-37. Они не только обладают возможностью длительного нахождения в космосе, но и могут оперативно менять орбиты, а также выполнять ряд специальных функций. В 2010 году был запущен первый такой аппарат, на сегодняшний день их уже несколько», — отметил гендиректор «Алмаз-Антея».

Ян Новиков напомнил, что, согласно официальным заявлениям американской стороны, эти аппараты были созданы для различных научных целей и разведки, но среди экспертного сообщества есть понимание того, что они могут выполнять функции носителей ядерных боеголовок.

«США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьёзный вызов», — подчеркнул Новиков.

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По словам гендиректора «Алмаз-Антея», в настоящее время на основе экспериментов с такими беспилотными аппаратами отрабатываются технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем.

«Перспективные многоразовые космические аппараты, запускаемые ракетой-носителем, потенциально смогут обеспечивать гибкое решение боевых задач: от обеспечения космической разведки и контроля космического пространства до нанесения неожиданных ударов по приоритетным наземным целям», — добавил Ян Новиков.

В апреле прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон взял курс на развёртывание ударных систем в космическом пространстве. По его словам, в Москве пришли к такому выводу на основе отказа США от диалога с Россией по неразмещению первыми оружия в околоземном пространстве.

«Если Соединённые Штаты отказываются от этого предложения, естественный вывод, который мы делаем, это то, что они взяли курс на создание ударных систем для развёртывания в космическом пространстве. Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

По словам Сергея Рябкова, американская сторона последовательно игнорирует предложения России предметно заняться созданием международно-правовой основы для недопущения гонки вооружений в космосе.

«Они в последнее время взяли за правило демагогически оспаривать оправданность нашей идеи принятия по государственной линии не только юридически обязывающих договорённостей в этой сфере, но и принятия ими, то есть государствами, политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе», — сказал замглавы МИД.

В связи с этим РФ призывает США не выдумывать предлоги для игнорирования предложений Москвы, а задуматься, в чём смысл этих идей, добавил Сергей Рябков.

Фантомное оружие

Напомним, что США и их союзники последовательно обвиняют Россию в том, что она якобы занимается размещением новых видов оружия на околоземном пространстве, которое угрожает их безопасности.

Так, в мае руководитель Командования космических операций генерал-лейтенант космических сил США Стивен Уайтинг заявил, что российские спутники якобы могут препятствовать работе американских объектов в космическом пространстве, а некоторые из них могут синхронизироваться с орбитой американского спутника, причём не один раз.

В то же время командующий космическими войсками США генерал ВВС Джон Реймонд заявил в интервью The Washington Post, что Россия и Китай создали оружие, способное вывести из строя американские спутники «либо уничтожить их с Земли и из космоса, либо через киберпространство».

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Соединённые Штаты рассматривают космос в качестве такой же области «ведения боевых действий, как и воздух, земля и море», заявил американский военачальник.

Стоит отметить, что этот тезис озвучивается и в национальной космической стратегии Соединённых Штатов. В документе отмечается, что из-за стремления «соперников» бросить вызов интересам Вашингтона и его союзников в космосе это пространство превратилось в зону военных действий.

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Москва, в свою очередь, последовательно выступает против любых инициатив и планов по размещению оружия в околоземном космическом пространстве. В июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC перед саммитом с американским лидером Джо Байденом вновь озвучил позицию российской стороны о неприемлемости милитаризации космоса.

«Всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще. Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещённого на околоземном пространстве, и так далее», — подчеркнул Путин.

В беседе с RT руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что США в последние несколько лет активно наращивают свои возможности в военно-космической сфере, используя новые технологии.

«Они используют технологии, которые недоступны многим другим странам. США тратят на военно-космические программы больше, чем все остальные страны, вместе взятые, и ускоренно наращивают это направление», — отметил эксперт.

В свою очередь, Россия сейчас развивает системы обеспечения и предупреждения для космического пространства, добавил Иван Моисеев.

«Это связь, различные виды разведки — не только оптическая, но и радиотехническая, специальные сферы, такие как обнаружение пуска ракет и военные исследования, создание более совершенной техники. Это достаточно большой объём работ и большая часть космической деятельности», — подчеркнул собеседник RT.

Сейчас спектр деятельности российских космических войск расширился, добавил Алексей Леонков.

«Раньше основные задачи сводились к вопросам запуска военных спутников и контролю работы их на орбите. Сейчас задачи стали намного шире. Космические войска вошли вместе с военно-воздушными и войсками ПВО в состав ВКС. Таким образом, им удалось объединить три рода войск для того, чтобы Россия в будущем смогла выстроить эшелонированную военно-космическую оборону», — рассказал собеседник RT.

Центры управления космических войск обеспечивают постоянный мониторинг за всем, что происходит на дальних рубежах от российских границ, в том числе в космическом пространстве, добавил Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, своим провокационным поведением в этой сфере Вашингтон хочет втянуть Китай и Россию в гонку космических вооружений, которая подорвёт их экономику.

«Однако ни Россия, ни Китай не собираются вмешиваться в гонку космических вооружений, так как имеют такие разработки, которые в качественном плане превосходят американские», — заключил Алексей Леонков.