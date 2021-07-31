«Традиционная подмена понятий»: почему в Великобритании заявили об угрозе в космосе со стороны России и Китая

Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон заявил, что деятельность России и Китая в космосе угрожает безопасности Великобритании. По словам британского военачальника, Москва и Пекин якобы осуществляют «сомнительные операции», а Россия за последний год разместила целый ряд спутников, которые якобы могут быть использованы в качестве оружия. Ранее Великобритания и США неоднократно обвиняли Москву в испытаниях неких космических вооружений. По мнению экспертов, Лондон и Вашингтон выступают с обвинениями против российской стороны, чтобы отвлечь внимание от собственных планов по милитаризации космоса.

Начальник штаба ВВС Соединённого Королевства, главный маршал авиации Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что действия России и Китая в космосе представляют угрозу безопасности Великобритании. По словам британского военачальника, Москва и Пекин якобы проводят некие «вызывающие вопросы» операции в космосе, в том числе организуют полёты собственных спутников в «непосредственной близости» от других, а также занимаются «опасной деятельностью», которая якобы угрожает спутникам третьих стран.

Уигстон также поведал, что за последний год Россия развернула ряд спутников, которые якобы «могут быть использованы в качестве оружия, и провела манёвр, который, как нам (Великобритании — RT.) кажется, мог быть нацелен только на преднамеренное уничтожение другого спутника».

В свою очередь, Китай, по словам британского военачальника, продолжает «разрабатывать технологию противоспутниковой борьбы, включая ракеты для непосредственного поражения спутников, ослепляющее лазерное оружие, средства электронного подавления и физического тарана других спутников».

По словам Уигстона, околоземное пространство может в будущем стать ареной потенциального конфликта.

Также по теме «Поддержание репутации»: почему в США заявили о важности «тесного» партнёрства с Великобританией в космосе Россия и Китай располагают средствами для атаки на космические операции, где бы они ни осуществлялись. Об этом заявил командующий...

«Возможно, в будущем конфликт если не начнётся в космосе, то, несомненно, очень быстро в него перейдёт, и не исключено, что в космосе будет определяться, кто победил, а кто проиграл. Если не думать об этом и не начать готовиться уже сегодня, то мы не будем готовы, когда придёт время», — заявил главный маршал авиации Великобритании.

С этими заявлениями Уигстон выступил на фоне официальной церемонии создания Космического командования Великобритании, которая прошла 29 июня на авиабазе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Газета The Mirror отмечает, что на новую структуру планируется потратить £1,4 млрд в течение десяти лет.

Министр по оборонным закупкам Британии Джереми Куин, комментируя создание нового командования, заявил, что «жизненно важно инвестировать в космос, чтобы обеспечить нам (Великобритании — RT.) военное преимущество».

По данным журналистов The Mirror, после выхода на полную операционную мощность командование будет осуществлять контроль над всеми космическими средствами обороны страны, в том числе над Центром космических операций, авиабазой Файлингдейлс и военными спутниками связи Skynet. Кроме того, новое командование будет проводить сбор информации о возникающих в космосе угрозах и обмениваться данными с союзниками.

Спутник преткновения

Британские военачальники уже не первый раз обвиняют Россию в неких враждебных действиях в космическом пространстве. Так, в июле 2020 года глава космической программы Соединённого Королевства вице-маршал авиации Харви Смит распространил заявление, в котором выражал озабоченность российскими космическими программами.

Речь шла об испытании нового российского спутника-инспектора, которое состоялось 15 июля. Минобороны РФ заявило, что в ходе проверки работоспособности малый спутник-инспектор с близкого расстояния обследовал другой отечественный космический аппарат и собрал ценную информацию о его техническом состоянии.

Начальник штаба ВВС Соединённого Королевства, главный маршал авиации Майкл Уигстон

© Wikimedia commons / Paul Crouch

Смит, в свою очередь, утверждал, что выведенный на орбиту российский аппарат обладает «характеристиками оружия».

«Мы обеспокоены тем, как Россия провела испытания своего спутника, запустив аппарат, обладающий оружейными характеристиками. Подобные действия угрожают мирному использованию космоса и создают опасность появления осколков, несущих угрозу спутникам и космическим системам, которыми пользуется весь мир. Мы призываем Россию в будущем избегать подобных испытаний», — заявил Смит.

Air Vice-Marshal @HarvSmyth, director of the UK's Space Directorate, has responded to a recent Russian satellite test in space: pic.twitter.com/zGdGwCemmR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2020

Стоит отметить, что слова Харви Смита с обвинениями в адрес РФ прозвучали сразу после того, как их озвучило Космическое командование США. В заявлении американского командования утверждалось, что оно якобы располагает доказательствами о проведении Россией испытаний противоспутникового оружия. Глава Космических сил США Джон Реймонд тогда заявил, что эти испытания свидетельствуют о якобы создании Россией оружия, угрожающего космическим устройствам США и их союзников.

В МИД России обвинения со стороны американских и британских военных отвергли, заявив, что испытания спутника-инспектора были направлены на получение данных о техническом состоянии российского инспектируемого объекта.

«Испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», — подчеркнули в российском МИД. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также добавили, что своими заявлениями США и Великобритания хотят дискредитировать инициативы Москвы по предотвращению космической гонки вооружений и отвлечь внимание от их собственных усилий по милитаризации космоса.

«Американские и британские представители вновь пытаются подать ситуацию в искажённом виде, с тем чтобы отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве и добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели. Они, естественно, умалчивают о собственных усилиях в области военного космоса, в том числе о реализации программ возможного задействования спутников-инспекторов и спутников-ремонтников в качестве противоспутниковых средств», — указали в министерстве.

В декабре 2020 года британский вице-маршал авиации Харви Смит вновь выступил с обвинениями в адрес России. Он заявил, что российская сторона якобы произвела пуск противоспутниковой ракеты.

А в мае 2021 года командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что РФ и Китай якобы разработали оружие, которое может угрожать американским спутникам.

Традиционные угрозы

Официальная Москва неоднократно заявляла о своей приверженности полной демилитаризации космоса. Президент России Владимир Путин озвучил эту позицию в интервью американским СМИ в середине июня, перед саммитом с президентом США Джо Байденом.

«Мы не исключаем, что возможно наше сотрудничество со многими странами мира в космосе. Но, наверное, всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще. Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещённого на околоземном пространстве, и так далее», — подчеркнул российский лидер.

РИА Новости

© Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Великобритания наравне с США ищет угрозу в любых действиях России, в том числе в космическом пространстве, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«С точки зрения Великобритании, любые действия России несут для неё угрозу. Что касается космоса, то западными аналитиками был написан не один десяток докладов о том, что Россия якобы занимается милитаризацией космоса наравне с Китаем, что представляет огромную опасность», — пояснил эксперт.

Также по теме Звёздный плацдарм: почему в США заявили, что теряют превосходство над другими странами в космосе США теряют превосходство над другими странами в космической сфере. Обеспокоенность по этому поводу выразил командующий Космическими...

Однако обвинения в адрес России по спутникам двойного назначения не нашли никакого подтверждения и представляют собой просто домыслы, добавил Асафов.

«Стоит напомнить, что действия самих американцев и их союзников направлены на активную милитаризацию околоземного пространства: например, они обсуждают создание военных, а не научных баз и на Луне, и вообще в космосе. Поэтому тут происходит традиционная подмена понятий, когда геополитического оппонента обвиняют в том, что делают сами, чтобы оправдать свои действия и представить их как ответные», — подчеркнул эксперт.

Россия и Китай вынуждены отвечать на действия США и их союзников по разработке космических боевых систем, пояснил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«При этом Москва и Пекин неоднократно выдвигали предложение о заключении соглашения о невыводе оружия в космос. Однако до сих пор США, Великобритания и страны Запада не готовы вести переговоры на эту тему, ограничиваясь обвинениями в том, что якобы Россия или Китай занимаются враждебной деятельностью», — подчеркнул эксперт.

Наличие у Вашингтона и его ближайших союзников планов по милитаризации космоса очевидно, считает Владимир Батюк.

«После окончания холодной войны у стран Запада была абсолютная уверенность, что они будут доминировать в военном отношении, в том числе в космическом пространстве. Но впоследствии выяснилось, что Россия и Китай активно развивают свой комический потенциал. Их это не устраивает, поэтому возникает подобного рода риторика. Но на деле Западу пора переходить от раздражений и обид к предметному диалогу по проблемам безопасности», — заключил собеседник RT.