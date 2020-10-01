Звёздно-полосатый десант: почему в США не исключают возможной отправки военных в космос

В будущем Соединённые Штаты могут разместить своих военных за пределами Земли. Об этом заявил глава командования космических операций генерал-майор Джон Шоу. Высокопоставленный представитель космических сил добавил, что говорить о точных сроках этого пока не приходится, поэтому главным инструментом данного вида войск пока являются спутники. С точки зрения экспертов, такие заявления подтверждают, что Вашингтон продолжает активно развивать программу милитаризации космоса, запущенную ещё при Рейгане. При этом аналитики обращают внимание на то, что на данный момент нет международно-правовых актов, которые ограничивали бы такие процессы.

Американские военные в будущем могут быть размещены за пределами Земли, сообщил глава командования космических операций Космических сил США генерал-майор Джон Шоу.

«На каком-то этапе, да, мы будем отправлять в космос людей. Они могут осуществлять работу командных центров где-то в районе Луны или где-нибудь ещё», — сказал Шоу в ходе онлайн-конференции, организованной группой AFWERX.

Однако, по словам генерал-майора, не стоит ожидать, что личный состав Космических сил США в ближайшее время покинет Землю. Шоу считает, что однажды это произойдёт, но когда именно — можно только догадываться.

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Высокопоставленный военный также констатировал, что, несмотря на притязания нескольких стран на постоянное присутствие на поверхности Луны, космическая среда непригодна для обитания человека. По его словам, в перспективе базы США за пределами Земли могут быть частично автономными, а космические силы заинтересованы в повышении уровня роботизации и самоуправляемости своих спутников.

«Лучшие роботы, которых когда-либо создали люди, — это, пожалуй, спутники... Это невероятные аппараты, и мы продолжаем их совершенствовать. С машинным обучением и искусственным интеллектом у нас в предстоящие дни и годы будет огромное количество автоматических и автономных систем, работающих на околоземной, окололунной и гелиоцентрической орбитах, выполняющих задачи по обеспечению национальной безопасности в космосе», — сказал Шоу.

Околоземный рубеж

Стоит отметить, что ряд представителей администрации Трампа и американских военачальников периодически высказывают противоположные мнения относительно того, какие именно задачи должны выполнять космические силы. Так, в феврале 2020-го заместитель командующего этого вида войск генерал-лейтенант Дэвид Томпсон высказал позицию, отличную от текущего заявления генерала Шоу.

«Для нас приоритетом остаются наши командиры на позициях. Потому-то мы и отправились туда — не для того, чтобы бороться за контроль над Луной или Марсом, но чтобы обеспечить наличие космических ресурсов в помощь нашим бойцам на Земле. Возможность того, что сегодня в космических силах будут астронавты, практически нулевая», — приводит слова Томпсона издание Air Force Magazine.

Запуск ракеты с мыса Канаверал, 2019 год

Reuters

© Joe Skipper

Напомним, что новый, шестой вид Вооружённых сил США — космических сил (USSF) — появился в декабре 2019 года. При этом Дональд Трамп планировал создать новые войска ещё в 2018-м, сделав их полностью самостоятельными, однако претворить идею в жизнь в более сжатые сроки не удалось.

На сегодняшний день космические силы занимаются управлением стартовых площадок для пуска ракет во Флориде и Калифорнии, мониторингом пуска баллистических ракет по всему миру, а также контролируют спутники Глобальной системы позиционирования и других космических систем.

При этом Космические силы США собираются увеличить активность в сфере пилотируемых космических полётов, космических перевозок и научных исследований. Так, 22 сентября командующий этим видом войск Джон Рэймонд и глава NASA Джим Брайденстайн объявили о подписании «меморандума о взаимопонимании», направленного на сотрудничество в этих областях.

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Комментируя это событие, Брайденстайн отметил, что космическое агентство является инструментом «мягкой силы» Вашингтона, безопасность которого гарантируют военные.

«Мы — инструмент государственной силы. Это «мягкая сила». Это дипломатическая сила. Это информационная сила. Это экономическая сила. Но... ничего из этого мы осуществлять не можем без безопасности в космосе. Вот почему было важно создать космические силы. Вот почему NASA важно сотрудничать с космическими силами», — сказал глава NASA.

Говоря о перспективах развития космических сил, эксперты отмечают, что на развитие этого рода войск в 2021 году Вашингтон выделил значительные средства, в том числе для развёртывания спутников, систем связи и командных центров, а также различных видов оружия на околоземной орбите.

«США приняли программу милитаризации космоса, поскольку рассчитывают, что после того, как все эти идеи будут воплощены в жизнь, те страны, которые захотят запустить спутник на орбиту, будут вынуждены спрашивать у Вашингтона разрешения и платить ему», — полагает военный эксперт Юрий Кнутов.

Собеседник RT напомнил, что ещё при Рональде Рейгане была принята программа «Звёздных войн», которая стала основой процесса милитаризации космического пространства. Однако США не смогли реализовать эту программу в то время в полной мере, поскольку не обладали нужными технологиями.

«После того как Трамп объединил в единое целое космические силы, которые до этого существовали в разрозненном виде, увеличил финансирование, была подготовлена новая программа освоения космоса, и теперь она последовательно реализовывается», — пояснил Кнутов.

Космический баланс

Последние несколько лет Россия неоднократно предостерегала США от того, чтобы превратить космос в театр военных действий. Так, выступая в феврале на конференции по разоружению, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва призывает страны Запада выработать меры, которые предотвратили бы силовое противостояние в космическом пространстве. Тогда он отметил, что планы США, Франции, да и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос приобретают всё более реальные очертания.

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В свою очередь, в мае 2020-го посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не настроен на совместную работу с Москвой по предотвращению космической гонки вооружений.

«Нам не удаётся убедить сегодня американцев в совместной работе по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и в том, чтобы не размещать оружие любого рода в космосе, это факт», — отметил дипломат в интервью телеканалу «Звезда».

Он подчеркнул, что США сознательно ведут работу по превращению околоземного пространства в арену противостояния с Россией.

«Мы видим, что целенаправленно американцы при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами», — объяснил Антонов, добавив, что Москва делает всё возможное, чтобы этого не допустить.

При этом Вашингтон и ряд европейских государств не высказывают поддержки дипломатическим инструментам по предотвращению космической гонки вооружений, которые разрабатывают Россия и Китай, добавил посол.

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Заявление генерала Шоу о возможной отправке в будущем американских военных в околоземное пространство стоит расценивать как свидетельство того, что США намерены и далее проводить милитаризацию космоса, отметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Создание новых космических сил было масштабным шагом США по милитаризации околоземного пространства. Для Трампа это одно из важнейших достижений его администрации в военной сфере. В настоящее время не существует международно-правовых актов, которые ограничивали бы такие процессы, кроме запрета размещать там оружие массового уничтожения. В этих условиях можно прогнозировать только продолжение гонки вооружений в космосе. Естественно, в ответ на соответствующие шаги потенциального противника Россия вынуждена будет принимать меры», — отметил политолог.

По словам Юрия Кнутова, на текущий момент Россия располагает средствами защиты от оружия, которое США могут разместить в космосе, и при необходимости предпримет усилия для совершенствования оборонных возможностей в этой сфере.

«Россия давно имеет системы обороны, которые позволяют ей эффективно противодействовать американским космическим операциям, например комплекс А-235 «Нудоль», который может сбивать спутники на низких орбитах, система радиоэлектронной борьбы против спутников. Если США первыми разместят различные вооружения или командные центры, то Россия реанимирует такую программу, как истребитель спутников, или начнёт серийно выпускать самолёты МиГ-31Д, которые способны запускать противоспутниковые ракеты», — спрогнозировал эксперт.