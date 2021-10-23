«Подавляются все известные сигналы»: в чём особенность новейшего российского ружья-антидрона

В России завершились заводские испытания ЛПД-801 — компактного подавителя каналов связи и передачи данных с беспилотников. Об этом сообщил RT генеральный директор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко. По очертаниям данное средство борьбы с БПЛА напоминает стандартное армейское стрелковое оружие. Более того, аккумуляторы ружья-антидрона выполнены в виде магазинов для автомата Калашникова и переносятся в подсумках, которые есть в любой современной экипировке. С помощью воздействия электронного импульса ЛПД-801 способен выводить из строя малоразмерные беспилотники на дальности до 1—1,5 км. По мнению экспертов, в подобном изделии остро нуждаются силовые структуры РФ, которым часто приходится противодействовать БПЛА.

Генеральный директор компании «Лаборатория ППШ (противодействие промышленному шпионажу)» Денис Осломенко сообщил RT о завершении заводских испытаний ружья-антидрона ЛПД-801. По его словам, данное средство противодействия беспилотникам создавалось с учётом пожеланий военных.

«Мы завершили так называемые заводские испытания нашего нового подавителя каналов связи и передачи данных с БПЛА. В процессе разработки мы ориентировались на рекомендации военных. В большей степени ЛПД-801 создан именно для их нужд», — подчеркнул Осломенко.

Гендиректор «Лаборатория ППШ» рассказал, что в планах предприятия — проверить эффективность действия оружия в разнообразных природно-климатических условиях, в том числе при экстремально низких температурах.

«Я думаю, что ЛПД-801 очень хорошо себя покажет. Дело в том, что мы в принципе создали неприхотливое средство борьбы с БПЛА. Например, очень надёжен крепёж антенны, в целом в изделии по минимуму выступающих деталей. Ружьё имеет складной приклад, его можно спокойно бросить в пикап и перевозить вместе с другим оружием, не переживая за сохранность», — сказал Осломенко.

К главным достоинствам своего детища собеседник RT отнёс также компактные размеры и возможность быстрой замены аккумулятора, который выполнен в виде стандартного магазина от автомата Калашникова. Зарядку батареи можно производить как от сети, так и от обычного автомобильного «прикуривателя».

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«Мы старались сделать ЛПД-801 максимально удобным. Стандартный носимый комплект бойца — это четыре быстросъёмных аккумулятора. Они помещаются в обычные подсумки для рожков к АК, которые есть на любой современной экипировке. Время работы одного «магазина» в режиме подавления (сигналов. — RT) — один час», — добавил Осломенко.

«Лаборатория ППШ» — частная петербургская компания, которая специализируется на противодействии промышленному шпионажу и тесно сотрудничает с силовыми ведомствами РФ.

«Компания с 1992 года является ведущим разработчиком и производителем полного спектра технических средств защиты информации в интересах силовых структур — ФСБ России, МВД России, ФСО России и Минобороны России»,— говорится в презентационном буклете предприятия.

«Шумовая помеха»

ЛПД-801 относится к классу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последние годы данный тип вооружения достаточно широко применяется в российской армии для борьбы с беспилотниками.

В буклете «Лаборатории ППШ» говорится, что ЛПД-801 предназначен для «нарушения полёта» дронов в запрещённых зонах. Ружьё способно блокировать сигналы Wi-Fi, Bluetooth, спутниковых систем GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и пресекать несанкционированную передачу данных.

Изделие работает в трёх диапазонах рабочих частот: первый — 2400—2483 МГц, второй — 5725—5925 МГц, третий — 1575—1602 МГц. ЛПД-801 весит порядка 3,5 кг, масса одного аккумулятора — 0,6 кг. Длина ружья-антидрона составляет чуть меньше одного метра.

ЛПД-801

© RT / Алексей Заквасин

Максимальная мощность излучения, которое воздействует на электронную аппаратуру БПЛА, не превышает 10 Вт. По информации «Лаборатории ППШ», такой величины достаточно, чтобы вывести из строя практически любые малоразмерные летательные аппараты, которые в настоящее время активно применяют незаконные вооружённые формирования (НВФ).

Дальность действия импульса подавления ружья-антидрона может достигать 1—1,5 км. При этом, как утверждает разработчик, его детище отличает самая низкая цена среди российских и зарубежных аналогов.

ЛПД-801 разрабатывался на основе предыдущей модели под индексом ЛПД-800. Как сообщил RT руководитель отдела по развитию «Лаборатории ППШ» Дмитрий Ашевский, предшествующее ружьё-антидрон испытывалось российскими и иностранными военнослужащими.

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По итогам тестирования ЛПД-800 были поставлены силовикам Объединённых арабских эмиратов (ОАЭ), а для нужд отечественных войск стартовала разработка улучшенной модификации.

«Основные отличия между ЛПД-801 и ЛПД-800 заключаются в том, что новая модель оснащена компактной триединой антенной. Она более совершенная — изделие имеет возможность блокировать каналы навигации и перехватывать управление БПЛА», — пояснил Ашевский.

Как сказал специалист, военнослужащему достаточно навести ружьё-антидрон в зону полёта беспилотника-нарушителя. ЛПД-801 может работать в ручном и автоматическом режимах. Последний избавляет бойца от необходимости некоторое время удерживать спусковой крючок.

«Воздействие на беспилотник происходит либо мгновенно, либо достигается в течение нескольких минут. Подавляются все известные сигналы спутниковой навигации. Принцип работы ЛПД-801 заключается в том, что генератор посылает шумовую помеху (разновидность электронного импульса. — RT) антенне, а та уже воздействует на БПЛА», — рассказал Ашевский.

ЛПД-801 оснащается планкой Вивера — рельсовым устройством, которое предназначено для установки прицелов, лазерных целеуказателей, сошек и рукояток.

«Мы понимаем, что для эффективной борьбы с дронами-нарушителями крайне важно обнаруживать их. Для этого существуют разные приспособления. Со своей стороны, мы предлагаем линейку прицелов «Легат», позволяющих разглядеть беспилотник», — добавил Ашевский.

Как заявил представитель «Лаборатории ППШ», военнослужащие, вооружённые ЛПД-801, способны создать периметр, который позволит защитить охраняемый объект или определённую территорию. Однако для более эффективного и простого противодействия малоразмерным БПЛА компания разработала модуль подавления спутниковых навигационных сигналов ЛГШ-600 «Цилиндр».

Гражданский квадрокоптер типа DJI Phantom

Reuters

© Charles Platiau

Технологическая архитектура этого средства РЭБ аналогична устройству антенны ЛПД-801. Как и у ружья-антидрона принцип действия «Цилиндра» основан на генерации шумового сигнала. Данное изделие может управляться дистанционно, дальность канала действия пульта разработчик оценивает в 500 м.

Благодаря мощному аккумуляторному блоку «Цилиндр» способен непрерывно работать не менее трёх часов, а в режиме ожидания — не менее 10 часов. Длина изделия — не более 0,49 м, масса — в пределах 0,95 кг, максимальная дистанция воздействия на БПЛА составляет 1 км.

«Если требуется «закрыть» определённую площадь (от проникновения дронов. — RT), то больше всего подходит «Цилиндр». Эти устройства можно установить где угодно и в течение нескольких часов не волноваться», — сказал Ашевский.

Нелетальное противодействие

Как полагают эксперты, уникальность ЛПД-801 прежде всего заключается в малогабаритной антенне, которая обеспечивает компактность и удобство при транспортировке, переноске и применении ружья.

Другие подобные средства РЭБ зачастую более габаритные и тяжёлые, хотя по эффективности примерно равносильны ЛПД-801, отметил в комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

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«Факт в том, что военнослужащий может носить это ружьё-антидрон как обычное стрелковое оружие, то есть нести в руках или на ремне, перекинув через плечо. Оно совсем не громоздкое, достаточно простое в использовании. ЛПД-801 — это вообще одна из первых разработок в мире в сегменте по-настоящему компактных средств противодействия БПЛА», — сказал Бутырин.

По мнению эксперта, создание ЛПД-801 было продиктовано актуальными изменениями на современном театре военных действий (ТВД). Как считает Бутырин, российским и зарубежным силовым ведомствам «не хватает» в арсенале компактного и неприхотливого ружья-антидрона.

«На сегодняшний день на гражданском рынке огромное количество беспилотников. Доступность этих технологий позволяет дорабатывать дроны и массово их применять как для хулиганства, так и в военных целях: для разведки, диверсий, терактов. При этом дешёвых и компактных средств ликвидации таких угроз пока немного. ЛПД-801 — одно из них», — пояснил Бутырин.

Как говорит эксперт, бороться с малоразмерными летательными аппаратами стандартными средствами ПВО слишком дорого. Кроме того, в городских условиях часто требуется нелетальное оружие, которое могло бы гарантировано противодействовать беспилотникам-нарушителям.

Аналогичной точки зрения придерживается основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. В разговоре с RT он заявил, что отечественная промышленность быстро адаптируется под изменения на ТВД, предлагая силовым структурам новые решения в области борьбы с БПЛА.

Малоразмерный гражданский БПЛА

Reuters

© Steve Marcus

«На мой взгляд, стимулом для наших компаний стали сирийская операция, где боевики применяли дроны-камикадзе, дроны-носители небольшой взрывчатки и дроны-разведчики, и атака БПЛА на объекты Saudi Aramco в сентябре 2019 года, которая вызвала огромный резонанс во всём мире. Стало понятно, насколько коварным оружием могут быть гражданские и кустарно изготовленные дроны», — сказал Корнев.

Ключевой заслугой специалистов «Лаборатории ППШ» эксперт назвал разработку неприхотливой и высокоэффективной малогабаритной антенны для ЛПД-801. По словам Корнева, миниатюризация столь важного элемента позволила изготовить средство РЭБ в габаритах стандартного автомата и штурмовой винтовки.

«С моей точки зрения, ЛПД-801 и другие подобные изделия лучше всего подходят для применения в городских условиях. В армии или силовых структурах ружьё-антидрон будет востребовано при проведении спецопераций, потому что сейчас очень часто приходится выводить из строя БПЛА противника. Судя по имеющейся информации, новое ружьё-антидрон хорошо адаптировано к выполнению таких задач», — заключил Корнев.