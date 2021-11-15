Портфель заказов «Рособоронэкспорта» на экспорт ПВО составил почти $14 млрд

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Экспортный портфель заказов средств ПВО «Рособоронэкспорта» к настоящему времени составил почти $14 млрд, заявил гендиректор компании Александр Михеев.
Портфель заказов «Рособоронэкспорта» на экспорт ПВО составил почти $14 млрд
  • РИА Новости

«Почти в $14 млрд оценивается портфель заказов «Рособоронэкспорта» по линии средств ПВО — это зенитно-ракетные системы и комплексы РЛС и РЛК, средства АСУ, средства РЭБ и РТР, средства борьбы с БПЛА», — приводит его слова РИА Новости.

Наиболее востребованными моделями являются ЗРС С-400 «Триумф», СПВО «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла-С».

При этом заказы по странам Ближнего Востока и Северной Африки занимают почти половину объёма заказов России в сфере военно-технического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» ведёт интенсивную работу по налаживанию сотрудничества с Перу, Венесуэлой, Боливией и рядом других государств.

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