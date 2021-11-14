В «Рособоронэкспорте» рассказали об основных покупателях российского оружия

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Заказы по странам Ближнего Востока и Северной Африки занимают почти половину объёма заказов России в сфере военно-технического сотрудничества, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
В «Рособоронэкспорте» рассказали об основных покупателях российского оружия
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Традиционно портфель заказов по странам Ближнего Востока и Северной Африки составляет около половины объёма общего портфеля заказов «Рособоронэкспорта», превышающего $52 млрд», — приводит РИА Новости слова Михеева.

Он также отметил отсутствие предпосылок к изменениям этих показателей.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» ведёт интенсивную работу по налаживанию сотрудничества с Перу, Венесуэлой, Боливией и рядом других государств.

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