В «Рособоронэкспорте» рассказали об основных покупателях российского оружия

Заказы по странам Ближнего Востока и Северной Африки занимают почти половину объёма заказов России в сфере военно-технического сотрудничества, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Традиционно портфель заказов по странам Ближнего Востока и Северной Африки составляет около половины объёма общего портфеля заказов «Рособоронэкспорта», превышающего $52 млрд», — приводит РИА Новости слова Михеева.

Он также отметил отсутствие предпосылок к изменениям этих показателей.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» ведёт интенсивную работу по налаживанию сотрудничества с Перу, Венесуэлой, Боливией и рядом других государств.