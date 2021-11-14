В «Рособоронэкспорте» рассказали об основных покупателях российского оружия
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- РИА Новости
«Традиционно портфель заказов по странам Ближнего Востока и Северной Африки составляет около половины объёма общего портфеля заказов «Рособоронэкспорта», превышающего $52 млрд», — приводит РИА Новости слова Михеева.
Он также отметил отсутствие предпосылок к изменениям этих показателей.
Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» ведёт интенсивную работу по налаживанию сотрудничества с Перу, Венесуэлой, Боливией и рядом других государств.