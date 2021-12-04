«Витязь», «Сарма», «Посейдон»: каких результатов добилась Россия в разработке подводных роботов

Петербургское конструкторское бюро «Рубин» спроектировало целую линейку подводных беспилотных комплексов различного класса. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Вильнит. Самым известным детищем КБ он назвал автономный сверхглубоководный аппарат «Витязь-Д» — первый в мире робот, который опустился на дно Марианского жёлоба. Также «Рубин» работает над комплексами «Клавесин», «Юнона», «Амулет», «Талисман», а другие предприятия РФ создают беспилотник «Сарма» для проходки судов по Северному морскому пути и ядерный дрон «Посейдон» для ВМФ. По мнению экспертов, Россия стремится обзавестись широкой номенклатурой подводных роботов для эффективного выполнения оборонительных и исследовательских задач.

Генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург) Игорь Вильнит в интервью газете «Красная звезда» рассказал о последних достижениях предприятия в области подводной робототехники.

Самым известным детищем конструкторского бюро Северной столицы он назвал автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Витязь-Д». Это был первый в мире морской беспилотный комплекс, который совершил погружение на дно Марианской впадины глубиной более 10 тыс. м.

Знаменательное событие произошло 8 мая 2020 года. Для погружения «Витязь-Д» был спущен на воду с борта спасательного судна Тихоокеанского флота «Фотий Крылов». На дне Марианского жёлоба российский аппарат провёл картографирование, фото- и видеосъёмку, а также установил вымпел, посвящённый 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.

«Самый наш известный аппарат — глубоководный «Витязь-Д», первый в мире беспилотник, который исследовал часть Марианской впадины, пройдя по заданному маршруту. Он создан по инициативе и заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ)», — сказал Вильнит.

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Как сообщается в материалах «Рубина», комплекс «Витязь-Д» предназначен для выполнения обзорно-поисковых и исследовательских задач «в придонном слое и на грунте Мирового океана во всём диапазоне глубин, вплоть до глубин 12 тыс. м».

Длина АНПА составляет 5,7 м, диаметр — 1,3 м, масса — 5,7 тонны. В состав комплекса входят непосредственно аппарат для сверхглубоководных погружений, корабельная аппаратура управления, гидроакустическая донная станция связи и навигации.

При реализации проекта специалисты «Рубина» и других ведущих отечественных предприятий создали новые конструкционные материалы и реализовали технические решения, которые обеспечивают погружение составных частей «Витязя-Д» на максимальную глубину и с минимальными энергетическими затратами.

Силовые основания АНПА изготовлены из титановых сплавов, а его внешние обводы выполнены из сферопластика, который компенсирует избыточный вес необитаемого аппарата и придаёт ему обтекаемую геометрическую форму. Движение комплекса обеспечивают четыре маршевых силовых агрегата и десять подруливающих электродвигателей.

Как отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, на основе технологий, интегрированных в «Витязь-Д», будут создаваться новые робототехнические комплексы (РТК) для сверхглубоких погружений как военного, так и гражданского назначения.

«На «Витязе» было отработано множество технологий, которые будут использоваться на других подводных дронах. Наиболее важным, на мой взгляд, является то, что наши инженеры смогли создать чрезвычайно прочный корпус, способный сопротивляться чудовищному давлению, но при этом аппарат оказался не слишком тяжёлым», — пояснил Корнев.

Погружение АНПА «Витязь-Д» с буксира «Фотий Крылов»

© Фонд перспективных исследований

Как полагает гендиректор «Рубина», дальнейшее развитие подводных РТК будет связано с увеличением продолжительности миссий, дальности хода, расширением объёма и разнообразия собираемой информации.

С этой целью, по мнению Вильнита, будут улучшаться характеристики энергетических установок, совершенствоваться навигационные системы, средства связи и технологии искусственного интеллекта.

Также Вильнит прогнозирует появление так называемых «резидентных» роботов. Эти АНПА в течение длительного времени смогут работать в определённом районе совместно с донными станциями, которые будут обеспечивать их зарядку, передачу сценариев очередных миссий и скачивать с аппаратов собранные данные.

На глубине и мелководье

«Рубин» считается крупнейшим в России многопрофильным конструкторским бюро морской техники. По словам Вильнита, сегодня предприятие работает над рядом новых проектов автономных подводных аппаратов различного предназначения.

«Спроектирован и построен аппарат типа «Клавесин», спроектирован робот-мишень «Суррогат», созданы аппарат лёгкого класса «Юнона», семейство малых роботов «Амулет», телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Талисман», а также целый ряд других аппаратов, в том числе тяжёлого класса», — рассказал гендиректор «Рубина».

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«Клавесин» — тип АНПА, предназначенный для обследования и картографирования морского дна и зондирования грунта. Внешне похожий на торпеду аппарат может размещаться почти на любом корабле Военно-морского флота России.

Так, комплекс «Клавесин-1Р» уже эксплуатируется в составе Тихоокеанского флота. Масса этого дрона достигает 2,5 тонны, дальность хода — до 300 км, автономность работы — 120 часов, рабочая глубина погружения — до 6 тыс. м.

Дальнейшим развитием этого АНПА является комплекс «Клавесин-2Р-ПМ» (иногда в СМИ встречается название «Клавесин-2Р»). Предполагается, что его носителями станут океанографические корабли ВМФ и специальные атомные подлодки проекта 09852 БС-139 «Белгород» и проекта 09787 БС-64 «Подмосковье».

Следующий беспилотник в номенклатуре «Рубина» — 17-метровый модульный АНПА с литийионной батареей «Суррогат». Аппарат способен имитировать действия подлодок противника, вести картографирование местности и разведку.

Как рассчитывают специалисты «Рубина», этот РТК сможет выполнять задачи на протяжении 15—16 часов и заменит реальные субмарины на учениях ВМФ, что позволит снизить стоимость манёвров и риски для экипажей.

Ещё одна новинка петербургского конструкторского бюро — компактный аппарат лёгкого класса «Юнона». Благодаря своим массогабаритным характеристикам он может применяться с любых плавсредств, с пирса или необорудованного берега.

Предельная глубина погружения «Юноны» составляет 1 тыс. м, длина — 2,9 м, диаметр — 0,2 м, масса — 87 кг, автономность — до 6 часов, дальность хода на маршрутной скорости — до 30 км, маршрутная скорость — 1—1,5 м/с (1,8—5,4 км/ч).

Класс малых подводных РТК в линейке «Рубина» представлен аппаратами «Амулет». Они предназначены для проведения осмотровых, поисковых и исследовательских работ на мелководье.

Масса базовой версии «Амулета» составляет 17,5 кг, длина — 1,3 м, диаметр — 0,16 м, автономность — 4 часа, максимальная дальность хода — до 10 км, рабочая глубина погружения — до 50 м.

Усовершенствованный вариант этого АНПА («Амулет-2») может оснащаться различными модулями и имеет несколько большую массу (19,2—22,5 кг), длину (1,4—1,65 м), максимальную дальность хода (до 15 км), автономность (6 часов) и рабочую глубину погружения (до 70 м).

Самый компактный автономный комплекс, созданный «Рубином», — «Талисман», который может эксплуатироваться без применения специального кранового оборудования и отличается высокой манёвренностью.

Наряду с перечисленными Вильнитом дронами отечественная промышленность создаёт несколько других АНПА. Один из них — подводный беспилотник «Сарма». Его разрабатывают ЦКБ «Лазурит» (Нижний Новгород) и концерн «Алмаз-Антей» при поддержке ФПИ. Беспилотник предназначен для обеспечения безопасности прохода судов по Северному морскому пути.

Особенность аппарата заключается в том, что он может действовать без всплытия на поверхность и связи со спутниками, ориентируясь на данные собственной навигационной системы.

Вершиной развития автономных подводных комплексов эксперты называют ядерный беспилотник «Посейдон», который вызвал большое беспокойство у США.

Впервые о возможностях этого аппарата рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. Как сообщил глава государства, этот АНПА способен эффективно уничтожать объекты инфраструктуры, корабельные группировки и другие крупные цели противника.

Дешевле и практичнее

По прогнозу Дмитрия Корнева, в среднесрочной перспективе Россия обзаведётся широкой линейкой АНПА различного класса для военных и гражданских нужд. Подводные беспилотники значительно упростят и удешевят работы, связанные с разведкой, исследованием морского дна и течений, поиском опасных затонувших объектов, включая мины и захоронения отравляющих веществ.

«Сейчас для решения многих задач морской подводный беспилотник гораздо дешевле и практичнее, чем подводная лодка или батискаф. АНПА в зависимости от его характеристик можно отправить почти на любую требуемую глубину и дальность, не подвергая риску жизнь людей. Эти разработки нужны и ВМФ, и учёным, и добывающим корпорациям», — пояснил эксперт.

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин выразил мнение, что стратегической целью Москвы в области развития подводных РТК является своеобразная «колонизация» морского дна и пространства. Реализация этой задачи положительно скажется на оборонном, научном и экономическом потенциале РФ, уверен аналитик.

Проектное изображение подводного дрона «Сарма» для Северного морского пути

© Фонд перспективных исследований

«По понятным причинам нам неизвестны реальные технические возможности современных и перспективных российских АНПА. Но исходя из того, что говорит Вильнит и демонстрируется на выставках, можно сделать вывод, что Россия закладывает фундамент для создания инфраструктуры, когда роботы будут получать питание от донных станций и автономно выполнять поставленные человеком задачи», — резюмировал Дмитрий Литовкин.