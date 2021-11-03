«Алгоритмы искусственного интеллекта»: в чём особенность российского боевого вертолётного дрона «Термит»

В России завершаются опытно-конструкторские работы по первому отечественному разведывательно-ударному БПЛА вертолётного типа «Термит». Об этом RT заявил начальник специального конструкторского бюро НПП «Стрела» Борис Трунов. Дрон оснащён обзорно-прицельной станцией, системой управления вооружением, ракетами с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм. Сопровождение и захват цели «Термит» может производить автономно, оператор лишь принимает решение о поражении. Как считают эксперты, винтокрылые беспилотники необходимы российской армии для эксплуатации в труднодоступной местности, радиотехнической разведки, целеуказания и совместных действий с пилотируемыми вертолётами.

До конца 2021 года будет завершена инициативная опытно-конструкторская работа по созданию отечественного разведывательно-ударного беспилотного комплекса вертолётного типа (БПЛА-ВТ) под шифром «Термит». Об этом сообщил RT начальник специального конструкторского бюро научно-производственного предприятия «Стрела» (входит в состав АО «Кронштадт») Борис Трунов.

«В части выполнения практической стрельбы неуправляемыми и корректируемыми авиационными ракетами наш беспилотный летательный аппарат вертолётного типа является первым и единственным изделием в своём классе в России. В настоящее время это экспериментальный образец, предназначенный для отработки правильности принятых технических решений по установке, размещению на БПЛА авиационных средств поражения, но в 2021 году мы планируем уже завершить ОКР (опытно-конструкторские работы. — RT). Поставка первых образцов в войска намечена на 2022 год», — заявил Трунов в беседе с RT.

«Термит» был впервые представлен публике в конце августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» на стенде концерна «Калашников». Всемирно известная компания является куратором и одним из разработчиков авиационных средств поражения, предназначенных для применения с БПЛА-ВТ.

«Мы с «Калашниковым» работаем в кооперации, выполняем практические стрельбы. Если говорить про ключевые элементы БПЛА, то почти все они изготовлены в АО НПП «Стрела», включая такое оборудование, как система управления вооружением и обзорно-прицельная станция», — рассказал Трунов.

В ходе «Армии-2021» Минобороны РФ заключило контракт на поставку «Термитов» и других комплексов под наименованием «Платформа» разработки НПП «Стрела». Как сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, оба аппарата поступят в вооружённые силы «в ближайшей перспективе».

Беспилотные вертолёты

Из информации, представленной на «Армии-2021», следует, что примерная длина разведывательно-ударного БПЛА составляет 5 м, высота — около 2,3 м. БПЛА-ВТ оснащается разнообразной аппаратурой с возможностью установки ракет С-8Л с лазерной головкой самонаведения калибра 80 мм.

По словам Трунова, в мире постепенно растёт количество крупногабаритных БПЛА вертолётного типа. Как говорят эксперты, одним из крупнейших зарубежных эксплуатантов подобных беспилотных комплексов являются Соединённые Штаты.

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Из открытых данных следует, что армия США применяет два типа БПЛА, реализованных по вертолётной схеме: MQ-8B Fire Scout и MQ-8C Fire Scout. Оба аппарата разработаны американской компанией Northrop Grumman. Они предназначены для патрулирования, разведки и огневого поражения.

MQ-8B Fire Scout используется в основном для оснащения фрегатов ВМС Соединённых Штатов и кораблей прибрежной зоны, разработанных в рамках программы Littoral Combat Ship (LCS). Также дрон может применяться и на суше. Например, он использовался в операциях американской армии в Афганистане.

MQ-8B Fire Scout способен нести комплекс бортового вооружения Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) разработки британской BAE Systems. Он включает средства обнаружения, прицеливания и поражения целей калибра 70 мм.

В ракете APKWS, как и в отечественной С-8Л, реализован лазерный принцип наведения. Как утверждает компания из Соединённого Королевства, боеприпас отличается экономичностью и высокой эффективностью. Если верить BAE Systems, точность боеприпаса превышает 93%.

MQ-8C Fire Scout представляет собой более габаритную и совершенную беспилотную платформу вертолётного типа. Northrop Grumman разработала этот дрон на основе технологий, реализованных в лёгком многоцелевом вертолёте Bell 407.

Американский БПЛА Fire Scout

© Northrop Grumman

В свою очередь, MQ-8C Fire Scout — более тяжёлый и габаритный беспилотный комплекс, у него существенно более высокая дальность и большая грузоподъёмность. Масса аппарата составляет 6 тыс. фунтов (2,7 т), максимальная скорость — 135 узлов (250 км/ч). Беспилотник был также создан для нужд ВМС США, хотя и может эксплуатироваться на суше.

«Подсветка лазером»

Как отметил Трунов, главное преимущество «Термита» — в возможностях внеаэродромного базирования и эксплуатации с неподготовленных в инженерном отношении площадок: такие автономные машины способны осуществлять взлёт-посадку практически везде.

«Помимо этого, беспилотники вертолётного типа имеют возможность зависать над объектами. Им не надо совершать лишних манёвров, как БПЛА самолётного типа. Это очень удобно, например, если требуется прицелиться для наведения ракеты», — добавил Борис Трунов.

В то же время собеседник RT признал, что БПЛА вертолётного типа проигрывают традиционным самолётным дронам по дальности и продолжительности полёта.

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Доставка БПЛА-ВТ к месту взлёта на небольшие расстояния осуществляется обычным автомобильным прицепом, на дальние расстояния аппарат может перевозиться железнодорожным, морским, авиационным транспортом в контейнере.

К достоинствам БПЛА-ВТ Трунов причислил наличие композитного фюзеляжа, что позволило существенно облегчить массу, и наличие отечественного двигателя внутреннего сгорания из состава силовой установки.

Специалист утверждает, что БПЛА-ВТ может эффективно поражать стационарные и подвижные объекты с известными координатами. При этом «Термит» способен отправляться на так называемую свободную охоту, которая предполагает самостоятельный поиск целей.

«Захват цели производит оператор. Он ставит её на сопровождение, далее беспилотник действует автономно — включаются алгоритмы искусственного интеллекта, заложенные в логику системы управления вооружением, но в то же время окончательное решение о пуске ракеты принимает оператор. БПЛА-ВТ благодаря С-8Л может уничтожать одиночные и групповые наземные подвижные и неподвижные цели», — пояснил Трунов.

С-8Л — детище АО «Институт прикладной физики» (входит в состав концерна «Калашников»). Как рассказали RT сотрудники этого предприятия, данный боеприпас относится к классу корректируемых авиационных ракет, являясь при этом недорогим высокоточным оружием.

Современные ракеты семейства С-8

© Рособоронэкспорт

«Остальные ракеты семейства С-8, которые используют наши вертолёты и штурмовики, работают как пуля, вылетающая из автомата Калашникова. При всех их положительных качествах есть вероятность промаха. Здесь же, когда идёт подсветка лазером, вероятность поражения близка к 100%. Да, есть фактор погодных условий (лазерный луч плохо проходит через осадки. — RT), но мы движемся к тому, чтобы его нивелировать», — пояснили в ИПФ.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что С-8Л — новейший представитель широко распространённого с советских времён семейства авиационных боеприпасов калибра 80 мм. По словам эксперта, последнее время этот класс снарядов «эволюционирует» и фактически становится высокоточным оружием.

«По имеющейся информации, С-8Л должна получиться достаточно лёгкой, чтобы её мог поднять беспилотный аппарат. При этом мощи её боевой части будет достаточно, чтобы уничтожать танки, бронетехнику и некоторые виды инженерных укреплений, где находятся огневые точки противника», — сказал Кнутов.

«Держать цель в фокусе»

В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов заявил, что на современном театре военных действий (ТВД) нет массовой потребности в применении БПЛА-ВТ. В то же время, как рассказал эксперт, в ряде ситуаций предпочтительно использовать именно беспилотные винтокрылые машины.

«У вертолётных БПЛА совершенно другая, чем у самолётных образцов, аэродинамическая специфика, иная физиология, не позволяющая им, например, находиться продолжительное время в воздухе. Это безусловный минус. Тем не менее их можно запускать с неподготовленных площадок и в труднодоступной местности, а это уже большой плюс», — говорит Дьяконов.

Также, по словам эксперта, благодаря возможности продолжительного зависания винтокрылые беспилотники эффективнее самолётных дронов при проведении радиотехнической разведки. Серьёзные преимущества применение БПЛА-ВТ дают, когда требуется осуществить целеуказание или установить наблюдение за каким-либо объектом.

«Самолётному БПЛА, чтобы долго держать цель в фокусе, требуется постоянно вращать камерами и совершать различные манёвры. Вертолётная машина в этом плане, конечно, удобнее», — подчеркнул Дьяконов.

Кроме того, как показывает практика боевых действий, именно авиатехника вертолётного типа отличается высокой эффективностью в противотанковой борьбе, особенно когда противник не обладает разветвлённой сетью ПВО, говорит собеседник RT.

«Бронетанковая техника сохраняет на современном ТВД своё значение как основного средства завоевания плацдарма. Если не говорить про городскую местность, то лучше всего с танками и бронемашинами справляются вертолёты, однако они уязвимы. Поэтому, как я полагаю, и нужен винтокрылый беспилотник. Он может как сам наносить удары, так и выполнять роль цели, на которую направлена атака противника. То есть БПЛА погибает, а летящий рядом пилотируемый аппарат остаётся невредимым и выполняет боевую задачу», — резюмировал Дьяконов.