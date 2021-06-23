«Сможет выполнять большой спектр задач»: как подводный беспилотник «Сарма» усилит гражданский флот России

Концерн «Алмаз-Антей» впервые покажет макет подводного беспилотника «Сарма» на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» в Екатеринбурге. Этот автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) оснащён высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также большим набором инструментов для решения различных задач под водой. В частности, он сможет продолжительное время проводить исследования глубин Мирового океана, в том числе подо льдом. Эксперты отмечают, что номенклатура таких аппаратов в России будет расширяться.

На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» концерн «Алмаз-Антей» впервые продемонстрирует макет подводного беспилотника «Сарма». Об этом сообщили в пресс-службе концерна. Выставка пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

«Данный подводный беспилотник сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана», — отмечается в пресс-релизе концерна.

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«Сарма» сможет транспортировать различные грузы, обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным нефтегазовым оборудованием и осуществлять поиск затонувших объектов, подчеркнули в концерне.

По словам разработчиков, этот беспилотник представляет собой универсальную платформу, оснащённую высокоточным навигационным оборудованием, системой связи, а также широким набором инструментов для решения различных задач под водой.

«Его модульная конструкция изготовлена с применением новейших материалов и внедрением множества новых технологических решений в области создания автономных беспилотных подводных робототехнических комплексов большого водоизмещения», — подчеркнули в «Алмаз-Антее».

Разработка и производство

О начале работ по созданию подводного беспилотника «Сарма» для нужд Северного морского пути (СМП) в 2018 году сообщил заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов. Реализация этого проекта была поручена ЦКБ «Лазурит» (Нижний Новгород). В СССР это конструкторское бюро было известно как СКБ-112 и занималось проектированием подлодок среднего водоизмещения.

«Мы открыли на предприятии лабораторию ФПИ по созданию демонстратора автономного подводного необитаемого аппарата, приступаем к его изготовлению. К 2020 году планируется создание трёх демонстраторов, после чего пройдут первые морские испытания на Чёрном море по маршруту Севастополь — Сочи и обратно», — рассказал тогда Денисов.

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Кроме того, замгендиректора ФПИ заявил, что в 2022—2023 годах АНПА «Сарма» может быть испытан в Арктике.

Тогда же, в 2018 году, руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко заявил, что этот подводный беспилотник будет оснащён анаэробной (воздухонезависимой) силовой установкой — более экологичной, недорогой в производстве и эксплуатации. По словам Литвиненко, аппараты с таким двигателем смогут выполнять задачи подо льдами Арктики в автономном режиме в течение нескольких месяцев.

«Это очень сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное расстояние, причём без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь на собственную навигацию. Это будет достаточно серьёзный мировой прорыв для нашей страны и освоения Мирового океана в целом», — пояснил Литвиненко.

В феврале 2021 года заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Александр Ведров заявил, что запустить АНПА «Сарма» в серийное производство планируется в 2024 году.

«Сейчас строится прототип совместно с «Лазуритом». Срок сдачи прототипа — этот год. В следующем году мы планируем перейти к созданию головного образца, и в 2023 году — это силовые установки и аппаратура, которая будет завершать строительство этого аппарата», — сказал Ведров журналистам.

По данным разработчиков, АНПА «Сарма» рассчитан на максимальную дальность плавания до 8,5 тыс. км. Автономность плавания — до 90 суток, её обеспечивает энергоустановка на базе электрохимических генераторов с системой криогенного хранения и подачи реагентов.

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что преимущество АНПА «Сарма» заключается в возможности продолжительного нахождения на глубине.

«Сарма» сможет выполнять больший спектр задач, которые требуют длительного времени нахождения под водой, по сравнению с традиционными подлодками с экипажем. Например, обследовать рельеф и состояние дна, а также фиксировать изменения течений. При этом аппарат сможет работать в сложных климатических условиях на Северном морском пути и в целом в Арктике», — подчеркнул эксперт.

Атомный ледокол «Ямал»

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Технологическая база

Эксперты отмечают, что Россия является одной из ведущих стран в сфере разработки подводных беспилотных аппаратов. Так, ещё в СССР были созданы глубоководные роботизированные комплексы Л-1 и Л-2, которые долгое время не имели аналогов за рубежом. Л-2, например, мог на протяжении нескольких часов автономно работать на глубине до 6 км.

Они использовались для проведения поисковых операций и картографии морского дна.

В 2000-е годы в Институте проблем морских технологий ДВО РАН был создан АНПА «Клавесин-1Р». Его масса — 2,5 т, длина — 5,8 м. Этот аппарат может погружаться на глубину до 6 км и без подзарядки батарей преодолевать 300 км.

Автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-2Р-ПМ»

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В 2016 году начались испытания его усовершенствованной версии — «Клавесин-2Р-ПМ». Предполагается, что этот аппарат войдёт в состав вооружения ряда атомных подлодок, в частности субмарины проекта 09787 «Подмосковье».

Кроме того, ЦКБ МТ «Рубин» завершило научно-исследовательскую работу по разработке морского роботизированного комплекса «Суррогат», который предполагается использовать для учений ВМФ.

Также в России был создан подводный автономный аппарат «Посейдон». О его разработке президент России Владимир Путин впервые объявил в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. Тогда глава государства сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, корабельные группировки и другие цели.

Константин Сивков в беседе с RT подчеркнул, что номенклатура подобных аппаратов в РФ будет расти.

«У России существуют подводные аппараты разного назначения, в том числе военного. Однако АНПА «Сарма» не будет использоваться в военных целях, а сосредоточится на задачах общегражданского, в том числе исследовательского, назначения», — отметил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что подводные беспилотники решают задачи наиболее дешёвым способом и без риска для человеческих жизней, поэтому им находят применение не только в военной сфере, но и в гражданской.

«Предполагается, что аппарат «Сарма» не будет использован в военных целях. Однако если Минобороны посчитает, что необходимо создать такого рода изделие военного назначения, то концерн ВКО «Алмаз-Антей» сможет перепрофилировать данный аппарат под обслуживание подводных военных коммуникаций и другие задачи двойного назначения», — заключил собеседник RT.