Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины

Российский автономный подводный аппарат «Витязь» установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом информирует пресс-служба Фонда перспективных исследований.

«8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что датчиками глубоководного аппарата была зафиксирована глубина 10 028 метров.

При этом на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвящённый юбилею Победы.

Также аппарат провёл в течение трёх часов картографирование, фото- и видеосъёмку.

Ранее российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днём Победы.