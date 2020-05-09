Российский «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины
- © Пресс-служба ФПИ
Об этом информирует пресс-служба Фонда перспективных исследований.
«8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» совершил погружение на дно Марианской впадины», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что датчиками глубоководного аппарата была зафиксирована глубина 10 028 метров.
При этом на дно Марианской впадины был доставлен вымпел, посвящённый юбилею Победы.
Также аппарат провёл в течение трёх часов картографирование, фото- и видеосъёмку.
Ранее российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днём Победы.