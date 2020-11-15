«Понимание неотвратимости возмездия»: почему в США обеспокоились ядерной доктриной России

В Вашингтоне обеспокоены «ядерной политикой» России, в частности разработкой ею необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». Об этом говорится в докладе помощника госсекретаря США Кристофера Форда. Так, он выразил сомнение в том, насколько данное оружие «может быть использовано в соответствии с применимыми международными правовыми нормами». Кроме того, Форд высказал опасения относительно наличия у России комплекса автоматического управления ответным ядерным ударом «Периметр». По мнению экспертов, такие заявления в Вашингтоне выглядят надуманными, поскольку «Посейдон» и «Периметр» — инструменты ядерного сдерживания, обеспечивающие неотвратимость возмездия, и не предназначены для нападения. Аналитики добавляют, что именно США, выйдя из договора по ПРО и других международных соглашений, понизили уровень стратегической стабильности и безопасности в мире.

Госдеп США обеспокоен «ядерной политикой» России и разработкой ею соответствующих вооружений. Об этом говорится в докладе помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда. В частности, опасения Форда касаются необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

«Тревожный сигнал — разработка Россией подводных атомных беспилотных аппаратов «Посейдон», которые она, по-видимому, намерена оснастить многомегатонными ядерными боеголовками для пуска через океан в военное время, чтобы затопить американские прибрежные города радиоактивными цунами. Сама оперативная концепция «Посейдона», которая включает в себя чрезвычайно разрушительную боеголовку, посылаемую без возможности её отзыва во время трансокеанского перехода, который может занять несколько дней, ставит серьёзные вопросы о том, в какой степени она может быть использована в соответствии с применимыми международными правовыми нормами и принципами», — говорится в докладе.

О разработке «Посейдона» и других новейших систем вооружения президент России Владимир Путин впервые объявил в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. Тогда глава государства сообщил, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, корабельные группировки и другие цели.

1 марта 2018. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

© Алексей Никольский/РИА Новости

Обеспокоенность США вызвала и российская система ядерного возмездия «Периметр».

«Если допустить, что эта система действительно существует и функционирует так, как сообщалось, то в случае её введения в действие высшим командованием в кризисное время «Периметр», вероятно, автоматически запустил бы ядерный арсенал страны, если бы обнаружил ядерные взрывы в России, и его «компьютерный мозг» не смог бы после этого установить связь с Генштабом», — пояснил Форд.

Он выразил сомнение, что можно оправдать какими-либо аргументами существование такой системы.

«У всех, кого волнует нравственный аспект ядерного оружия, «Периметр», безусловно, вызывает тревожные вопросы. Может ли Россия оправдать «Периметр» как нечто большее, чем просто мстительное и варварски искажённое средство апокалиптического возмездия? Похоже, России предстоит многое объяснить», — заявил помощник госсекретаря.

Напомним, созданный в СССР комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом «Периметр» получил на Западе название «Мёртвая рука». Информации об этой системе в открытом доступе практически нет. Долгое время было неизвестно, существует ли она на самом деле. Но в 2011 году командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью «Комсомольской правде» подтвердил факт её наличия у РФ. По его словам, «Периметр» находится на боевом дежурстве.

По данным СМИ, в случае ядерного нападения на РФ и уничтожения командных пунктов и центров принятия решений система «Периметр» сможет самостоятельно или с минимальным участием человека нанести по агрессору ответный удар.

Угроза существованию государства

Обеспокоенность Кристофера Форда также вызвали положения российской ядерной доктрины об условиях применения ЯО.

Напомним, в указе «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», который президент РФ Владимир Путин подписал 2 июня 2020 года, говорится, что Россия может применить ЯО только в ответ на атаку ядерным оружием или другими видами оружия массового поражения, а также в случае агрессии против неё с использованием обычных вооружений, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

В своём докладе Форд уделил особое внимание пункту, в котором говорится, что «поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) её союзников», является одним из условий, определяющих «возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия».

При этом Форд утверждает, что в этой части документа речь, вероятно, идёт о баллистической ракете, вне зависимости от того, какая боеголовка на ней установлена — ядерная или нет. Кроме того, обеспокоенность чиновника Госдепа вызвал тот факт, что российская доктрина не учитывает условий возможной атаки, например куда направлена такая ракета — на населённые пункты или на безлюдную местность.

Как отметили в своей статье для газеты «Красная звезда» начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба ВС РФ Александр Хряпин, Россия в своей доктрине действительно не проводит различия между баллистическими ракетами с ядерным и обычным боезарядом.

По их словам, при фиксировании запуска баллистической ракеты с территории вероятного противника в сторону РФ у российского командования не будет возможности определить, какой боезаряд на ней установлен.

«Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. При этом не будет возможности определить тип её оснащения (ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в зависимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий ядерных сил», — говорится в статье, опубликованной в августе 2020 года.

По мнению экспертов, позиция российского Генштаба абсолютно оправданна.

«Мы не можем знать, какая боеголовка установлена на ракете, летящей в нашу сторону. Поэтому лучше в нашу сторону не пускать баллистические ракеты вообще. Смысл доктрины именно в этом: потенциальный агрессор должен понимать, что получит в ответ непоправимый ущерб», — пояснил в беседе с RT научный сотрудник Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Оружие не для войны»

Как напоминают эксперты, в российской доктрине чётко указано, что ядерное оружие является фактором сдерживания.

«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников», — говорится в документе.

В связи с этим аналитики выразили недоумение по поводу вопроса Кристофера Форда о том, может ли «Посейдон» и другие подобные системы соответствовать международному праву. По их словам, эти вооружения призваны удерживать противника от нападения на Россию, их цель — предотвратить войну.

«Посейдон» задуман или будет частью системы «Периметр». Это система возмездия, а не нападения. Поэтому говорить о международном праве здесь уже не приходится. «Мёртвая рука» вступает в действие, когда уничтожена фактически вся страна. И это будет автоматический ответ на уничтожение России со всеми её вооружёнными силами, промышленными предприятиями и городами. «Посейдон» не предназначен для локальных конфликтов, где действует международное гуманитарное право», — сказал Вадим Козюлин.

Схема применения океанской многоцелевой системы «Посейдон»

© Кадр: видео Минобороны России

Такой же точки зрения придерживается и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Пусть не создают такую ситуацию, чтобы было военное время. Ведь «Посейдон», как и «Буревестник» (крылатая ракета неограниченной дальности. — RT), предназначен для сдерживания вероятного агрессора — и ни для чего больше. Для защиты, не для нападения. Если США и НАТО на нас нападать не собираются, если у них таких планов нет, то им бояться незачем», — отметил в интервью RT Литовкин.

В свою очередь, Вадим Козюлин подчеркнул, что военную напряжённость, в том числе в ядерной сфере, сегодня создают сами США. России же приходится реагировать на их действия.

«Когда США вышли из договора по ПРО и стали разворачивать ПВО по периметру России, нарушая тем самым ядерный паритет, — это был деструктивный шаг. В условиях, когда американский военный бюджет несопоставимо больше российского, России приходится искать пути асимметричного ответа на подобные угрозы», — отметил аналитик.

При этом Козюлин акцентировал внимание на том, что РФ всегда придерживается международного права.

«Россия неоднократно подтверждала это: мы соблюдаем законы, в частности Женевскую конвенцию. Но «Периметр» или «Посейдон» — это оружие не для войны, как и баллистические ракеты с ядерной боеголовкой. Это как раз то оружие, которое должно не допустить глобальной войны», — заключил аналитик.