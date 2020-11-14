Военный эксперт оценил опасения США из-за российского «Посейдона»

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление помощника американского госсекретаря по вопросам международной безопасности Кристофера Форда о том, что США опасаются российских подводных аппаратов «Посейдон», а также «радиоактивных цунами», которые данные аппараты могут вызвать.

«Пусть не создают ситуацию, чтобы было военное время. Ведь «Посейдоны», как и (крылатая ракета неограниченной дальности. — RT) «Буревестник», предназначены для сдерживания вероятного агрессора, ни для чего больше. Для защиты, не для нападения. Если США и НАТО на нас нападать не собираются, если у них таких планов нет, то им бояться незачем... Никаких цунами не надо бояться», — отметил специалист.

Также эксперт подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, а вот США, по мнению Литовкина, хотят быть «гегемоном», чтобы «весь мир трепетал перед ними», в связи с этим американским властям и не нравятся способные им противостоять страны.

«Поэтому они об этом говорят, потому что они не могут ничего противопоставить против таких видов вооружений, которые надёжно защищают российские национальные интересы. Это не только «Посейдон», «Буревестник», это ещё и (гиперзвуковой блок. — RT) «Авангард», (авиационный комплекс. — RT) «Кинжал» и другие виды вооружений», — заключил специалист.

Ранее Форд заявил, что США опасаются российских подводных аппаратов «Посейдон», а также «радиоактивных цунами», которые данные аппараты могут вызвать.

Он также добавил, что Соединённые Штаты обеспокоены наличием у России системы ядерного возмездия «Периметр».