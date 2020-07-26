ВМФ проводит испытания первой подлодки — носителя аппаратов «Посейдон»

В России успешно завершаются работы по созданию подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон». Об этом заявили в Министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, ВМФ вместе с предприятиями оборонной промышленности проводит испытания первой атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», которая была спущена на воду в марте 2019 года.

«Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе», — подчеркнули в министерстве.

В июне 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что новейшие российские вооружения, в том числе подводный беспилотник «Посейдон», будут поступать в войска в ближайшие годы.