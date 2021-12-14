Беспилотный «стелс»: когда ВКС России получат на вооружение тяжёлый ударный БПЛА «Охотник»

На Новосибирском авиационном заводе состоялась выкатка первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника «Охотник» с плоским реактивным соплом. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. По его словам, выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету. Эксперты отмечают, что работа над проектом продолжается в плановом порядке и в ближайшие годы «Охотник» поступит на вооружение ВС РФ.

На Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова состоялась выкатка первого лётного образца российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» с плоским реактивным соплом двигателя. В мероприятии принял участие замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко, также проинспектировавший процесс сборки второго лётного экземпляра.

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», — заявил замминистра обороны РФ.

Новый лётный образец отличается формой сопла двигателя, изменённой с круглой на плоскую. Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал это главной особенностью БПЛА и отметил, что благодаря новой конструкции была снижена радиолокационная заметность машины.

Кроме того, Чемезов сообщил, что для «Охотника» создаётся новый наземный пункт управления, разработанный с учётом требований военных. По словам гендиректора «Ростеха», это решение, как и создание плоского сопла, значительно повысит возможности БПЛА.

В свою очередь, Криворучко отметил, что производство беспилотников такого уровня доступно только странам с развитой авиационной промышленностью.

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«Производить БПЛА данного класса способны только страны с развитой авиационной промышленностью, обеспечивающей проведение полного цикла разработки — от проектирования до изготовления и проведения всех видов испытаний, а также разработку и производство всего необходимого наземного и бортового оборудования... Беспилотные летательные аппараты такого класса невозможно собрать из комплектующих изделий, доступных на рынке, как, скажем, ряд зарубежных аналогов», — подчеркнул он.

По словам замминистра обороны, «Охотник» представляет собой высокоинтеллектуальную систему, способную решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с самолётами пилотируемой авиации.

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонно-промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги», — рассказал Криворучко, добавив, что серийный контракт на поставки «Охотника» будет заключён в течение полугода.

«На сегодня уже достаточно серьёзно комплекс готов к серийному производству. Хотелось бы добавить, что в ближайшее время мы уже заключим серийный контракт на поставку этих машин. Эти машины всё-таки испытательные, но в течение полугода мы заключим серийный контракт, опережающий поставку этих беспилотных аппаратов», — подчеркнул он.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь высказывал предположение, что Минобороны начнёт получать серийные БПЛА «Охотник» в 2024 году.

Тяжёлый «Охотник»

С-70 «Охотник» разработки ОКБ Сухого — первый тяжёлый ударный БПЛА отечественного производства. Его создание началось в 2012 году. Первый макет аппарата для проведения наземных испытаний был создан в 2014-м.

Впервые опытный образец «Охотника» был представлен в 2018 году, когда БПЛА вышел на завершающий этап наземных испытаний. Позднее ТАСС со ссылкой на источники в ОПК сообщил, что «Охотник» в ходе этих испытаний совершил первую пробежку по взлётно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 км/ч. При этом, отмечал источник, руление, разбег, набор скорости и остановка в конце полосы были выполнены «Охотником» полностью автономно.

С-70 «Охотник»

© ОАК

Первый испытательный полёт БПЛА совершил в августе 2019 года. Он продолжался более 20 минут — «Охотник» под управлением оператора выполнил несколько облётов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

Позднее, в конце сентября 2019 года, Минобороны РФ сообщило о первом совместном полёте «Охотника» и истребителя пятого поколения Су-57. В ходе этого испытания БПЛА в автоматизированном режиме отработал взаимодействие с самолётом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя, а также целеуказания для применения средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло». Внешне он напоминает уменьшенные версии американских бомбардировщика B-2 Spirit и БПЛА Northrop Grumman X-47B. Тактико-технические характеристики «Охотника» не раскрываются.

Согласно данным из открытых источников, его максимальная взлётная масса составляет 20 т, радиус действия — 3,5 тыс. км, максимальная скорость — около 1000 км/ч, высота полёта — до 10,5 км. Без дозаправки БПЛА сможет находиться в воздухе более суток.

Разработка Россией нового тяжёлого беспилотника привлекла внимание и западного экспертного сообщества. Так, американский военно-политический портал The National Interest в своём материале «Встречайте: российский тяжёлый ударный стелс-БПЛА «Охотник» отмечал перспективы использования этих машин в связке с истребителями.

Эксперты The National Interest отмечали, что эта технология может существенно снизить время отклика благодаря установлению прямой связи или обеспечения командования и контроля между воздушными платформами, тем самым исключая необходимость передавать сигнал через наземную станцию.

«Это расширит возможности для рекогносцировки и, что ещё более важно, может позволить пилоту истребителя пятого поколения работать на безопасном расстоянии от зоны поражения, командуя, управляя и проводя атаки на передовой тяжеловооружённым БПЛА. «Охотник» может действовать и наносить удары в зонах заметно повышенной опасности, хорошо защищённых летательными аппаратами и средствами противовоздушной обороны», — пишет американское издание.

Новые доработки

Редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин в разговоре с RT обратил внимание, что в Новосибирске состоялась выкатка доработанной версии беспилотника, оснащённого новым плоским соплом, существенно снижающим его заметность.

«Раньше сопло двигателя у «Охотника» было круглым. Однако конструкторы и военные работают над понижением радиолокационной заметности этой машины и пытаются достичь тех требований, которые к ней предъявлялись, — возможности не только группового действия в составе пилотируемых комплексов, но и выполнения самостоятельных деликатных миссий в глубоком тылу противника», — подчеркнул эксперт.

Современные условия ведения боя постоянно эволюционируют, и применение ударных беспилотников в различных военных операциях приобретает всё большую актуальность, пояснил Литовкин.

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«Мы видели результаты конфликта в Нагорном Карабахе, где турецкие БПЛА Bayraktar сыграли, наверное, решающую роль в обеспечении победы Азербайджана над Арменией. Понятно, что такая техника нужна и российским военным, потому что в некоторых ситуациях гонять самолёт с пилотом, рискуя жизнью человека, нецелесообразно. Беспилотник — вещь дорогая, но это робот, потеря которого бьёт только по кошельку», — рассказал эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что выкатка нового лётного образца «Охотника» говорит об уверенном и плановом развитии этого проекта.

«Выкатка состоялась в новом корпусе и в новом фюзеляже, которые созданы по технологии пониженной радиоавиационной заметности. Это говорит о том, что работа выходит на финишную прямую. И скоро беспилотники поступят на вооружение нашей армии и флота», — пояснил собеседник RT.

Использование таких БПЛА позволит Вооружённым силам РФ с ещё большей эффективностью реализовывать концепцию создания так называемой зоны воспрещения доступа и манёвра, добавил Леонков.

Эта концепция, в западной военной теории называемая A2/AD, представляет собой построение различных средств ПВО, противокорабельной ракетной обороны и оперативно-тактических ракетных комплексов, которые позволяют преградить противнику доступ в критически важные районы.

«Остаётся ещё несколько испытаний, в том числе с применением оружия: БПЛА должен уметь пользоваться авиационными средствами поражения, которыми его оснастят, и поражать цели с высокой точностью. После этого будет принято решение о его приёме в ряды вооружённых сил», — заключил эксперт.