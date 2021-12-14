В Новосибирске прошла выкатка первого лётного образца ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В.П. Чкалова прошла выкатка первого лётного образца российского ударного беспилотного аппарата С-70 «Охотник». Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам», — цитирует РИА Новости Криворучко.

По его словам, аппарат готовится к испытаниям и первому полёту.

В июле Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что работа по тяжёлому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году.