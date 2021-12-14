В Новосибирске прошла выкатка первого лётного образца ударного беспилотника «Охотник»
«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам», — цитирует РИА Новости Криворучко.
По его словам, аппарат готовится к испытаниям и первому полёту.
В июле Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».
Позднее министр обороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что работа по тяжёлому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году.