В Новосибирске прошла выкатка первого лётного образца ударного беспилотника «Охотник»

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На Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В.П. Чкалова прошла выкатка первого лётного образца российского ударного беспилотного аппарата С-70 «Охотник». Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам», — цитирует РИА Новости Криворучко.

По его словам, аппарат готовится к испытаниям и первому полёту.

В июле Минобороны обратилось с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжёлого беспилотника «Охотник».

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу выразил мнение, что работа по тяжёлому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году.

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