В МИД России заявили об отсутствии планов привлекать Украину к переговорам по безопасности

Короткая ссылка
Россия не планирует подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
В МИД России заявили об отсутствии планов привлекать Украину к переговорам по безопасности
  • РИА Новости

«Естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии», — цитирует Руденко РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока проекты договоров о гарантиях безопасности переданы только Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

Также в МИД Китая поддержали предложения России по гарантиям безопасности. 

Во внешнеполитическом ведомстве КНР заявили, что они способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить