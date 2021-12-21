В МИД России заявили об отсутствии планов привлекать Украину к переговорам по безопасности

Россия не планирует подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии», — цитирует Руденко РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока проекты договоров о гарантиях безопасности переданы только Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

Также в МИД Китая поддержали предложения России по гарантиям безопасности.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР заявили, что они способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов.