В КНР поддержали предложения России по гарантиям безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности для НАТО и США способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов, заявили в МИД Китая.

«Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений... отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность», — заявили в ведомстве РИА Новости.

В Пекине акцентировали внимание на том, что Китай всегда выступал за решение разногласий между странами путём консультаций на основе взаимного уважения.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

По словам представителя Госдепартамента Соединённых Штатов Неда Прайса, позже американская сторона представит свой перечень обеспокоенностей действиями России.