Внушительный «Ответ»: на что способен новейший противолодочный ракетный комплекс ВМФ России
- Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ»
- © Минобороны России
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Как сообщили в Минобороны России, стрельбы прошли в Японском море, а боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель.
«Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», — отметили в ведомстве.
О ходе испытаний перспективного комплекса «Ответ» ещё в сентябре 2019 года рассказывал замминистира обороны РФ Алексей Криворучко по итогам визита на предприятия «Гидроприбор» и «Электроприбор», разработавших комплекс. По его словам, в 2019-м началось опытно-серийное производство «Ответа», а госиспытания планировалось завершить в 2020-м.
Тогда замглавы Минобороны РФ рассказал, что комплексом «Ответ» будут вооружены новые и модернизированные надводные корабли классов корвет, фрегат, крейсер, в том числе тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».
«Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает её», — пояснил Криворучко.
В ноябре 2020 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что «Ответ» прошёл госиспытания.
«Государственные испытания новейшего корабельного противолодочного комплекса «Ответ» успешно завершены. Они проводились с 2019 года с борта первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов», — заявил собеседник агентства.
Торпедный заброс
Минобороны РФ пока не предавало огласке точные тактико-технические характеристики «Ответа». Согласно данным из открытых источников, размещаемый на надводных кораблях комплекс использует противолодочную ракету 91РЭ2. Её масса составляет 1300 кг, длина — 6,5 м, дальность стрельбы — 40 км, скорость полёта — 2 Маха.
На ракету 91РЭ2 в качестве боевой части устанавливается противолодочная торпеда МПТ, которая может развивать скорость до 45 узлов, при дальности хода в 8 км и глубине хода до 450 м.
При применении комплекса, ракета запускается в район предполагаемого нахождения подлодки противника. В районе цели она сбрасывает торпеду на парашюте в воду.
После этого МПТ продолжает самостоятельный поиск вражеской субмарины с помощью своей гидроакустической аппаратуры. При этом наведение «Ответа» может осуществляться не только кораблями, но и противолодочными вертолётами и самолётами.
Этот комплекс отличается большой дальностью стрельбы, высокой точностью вывода торпеды в точку сброса и, следовательно, большей вероятностью поражения подводной лодки, пояснил в разговоре с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.
«Боевая часть комплекса — малогабаритная торпеда, позволяющая уничтожать подводные лодки... Данный тип торпед уже состоит на вооружении ВМФ», — пояснил эксперт.
Современные системы
Аналитики отмечают, что разработка и принятие «Ответа» на вооружение осуществляются в рамках государственной программы развития вооружений.
Напомним, в начале ноября Владимир Путин в ходе одного из совещаний по оборонной тематике с участием военных, руководителей и конструкторов предприятий ВПК сообщил, что к 2027 году в ВМФ России будет 70% новых вооружений.
«За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять передовых ракетных комплексов, десять летательных аппаратов. Последовательно повышается программа модернизации флота. В целом к 2027 году уровень его оснащённости современными образцами вооружения должен превысить 70%», — отметил президент.
- Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ»
- © Минобороны России
Комментируя успешное проведение ракетных стрельб с использованием комплекса «Ответ», Константин Сивков отметил, что они являются важным шагом на пути к его принятию на вооружение ВМФ РФ.
«Появление столь современных вооружений у ВМФ РФ очень актуально, так как ключевым противником для флота сейчас являются именно подводные лодки потенциальных противостоящих РФ держав, в том числе США. Наличие подобного комплекса позволяет надёжнее обеспечивать борьбу с атомными подводными лодками противника», — отметил эксперт.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также положительно оценил проведённые ТОФ стрельбы в Японском море.
«Прежде всего эти испытания — показатель эффективности военно-промышленного комплекса РФ, его предприятий, которые производят оружие с выдающимися характеристиками, в том числе и для усиления ударных и боевых возможностей ВМФ», — подчеркнул собеседник RT.
Комплекс «Ответ» станет важным элементом ударных возможностей Военно-морского флота, добавил Коротченко.
«Новые современные системы вооружений повышают огневые возможности флота, в том числе и против подводных целей. Несомненно, с появлением таких оружейных систем и комплексов повышается боевая устойчивость флота и возможность успешно выполнять задачи, которые будут ставиться на морских театрах военных действий», — заключил он.
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