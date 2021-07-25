«У флота есть всё для гарантированной защиты родной страны»: Путин поздравил моряков с Днём ВМФ России

В воскресенье, 25 июля, в Санкт-Петербурге прошёл Главный военный морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ России. В 2021 году Военно-морскому флоту страны исполняется 325 лет. Как подчеркнул Владимир Путин, у российского флота есть всё необходимое для защиты национальных интересов. Военные эксперты отмечают, что ВМФ России продолжает обновляться, совершенствуя свои корабли, оружейные технологии и инфраструктурные возможности.

Военно-морской флот России обладает всем необходимым для защиты страны и способен нанести удар по любому противнику. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте по случаю 325-летия Российского регулярного флота.

«Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах мирового океана, а вахту в северных и южных широтах несут «верные наследники морской ратной славы Отечества».

«Служба на флоте никогда не была лёгкой, но всегда одной из самых почётных и востребованных. Всем известны умелые матросы и грамотные командиры, которые служат на наших флотах — Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском, на Каспийской флотилии, в том числе они составляют экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, которые пройдут сегодня в кильватерном гордом, парадном строю», — пояснил президент.

Говоря о 325-летии регулярного флота страны, он отметил, что Россия в кратчайшие сроки заняла достойное место в числе ведущих морских держав. По его словам, был пройден колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Отечественный флот также обрёл эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надёжные комплексы береговой обороны и новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, «не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно».

«Уверен, что благодаря профессионализму, стойкости военных моряков и морских лётчиков, бойцов морской пехоты и береговых частей, их верности Отечеству и российскому флоту слава Андреевского стяга никогда не померкнет. Напомню о заветах Петра Первого, которые он подробно отразил в Уставе Морском: ни перед кем не спускать флаг — флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу», — заключил Путин.

День рождения флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. В связи с этим 25 июля в Санкт-Петербурге состоялся масштабный Главный военно-морской парад.

Традицию проведения военно-морских парадов возродил президент РФ Владимир Путин, подписавший соответствующий указ 27 июля 2017 года.

Сегодня в акватории реки Невы и Большого Крондштатского рейда прошли надводные и подводные корабли различных проектов. Среди них ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», корветы «Гремящий» и «Стойкий», малые ракетные корабли (проекта 22800 «Каракурт») «Одинцово», «Зелёный Дол», «Град Свияжск» и новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».

Всего в параде приняли участие более 50 кораблей, подлодок и катеров. Также в этом году в торжественном мероприятии приняли участие военные корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана.

Кроме того, над городом пролетели более 40 самолётов и вертолётов Морской авиации ВМФ РФ: палубные истребители Су-33, Су-27 и МиГ-29, противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38, вертолёты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

Техническое обновление

Эксперты отмечают, что Военно-морской флот РФ в последние годы регулярно пополняется новыми кораблями и усиливает свои возможности.

Напомним, в 2018 году Владимир Путин объявил об утверждении Государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018—2027 годы. В Минобороны заявили, что на её реализацию предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн — на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и один трлн — на строительство соответствующей инфраструктуры.

Корабли ВМФ РФ в Севастополе

© REUTERS/Alexey Pavlishak

В 2019 году глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в рамках ГПВ российский флот в период с 2018 до 2027 года суммарно получит свыше 180 кораблей и судов новых проектов.

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Пополнение ВМФ новыми кораблями продолжилось и в 2021 году. Так, в мае член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов сообщил, что флот России в этом году получит порядка 40 кораблей и судов обеспечения различных классов. В комментарии РИА Новости он сказал, что планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет. Будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения.

Кроме того, будут приняты на вооружение атомный подводный крейсер стратегического назначения четвёртого поколения «Князь Олег» (проект «Борей-А») и первая серийная субмарина проекта «Ясень-М» «Новосибирск».

На сегодня в составе ВМФ три подводных лодки класса «Борей» — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — и одна подлодка улучшенного проекта 955А («Борей-А») «Князь Владимир». Планируется, что всего на флоте будет десять таких субмарин. Кроме того, идёт строительство четырёх атомных подводных крейсеров проекта «Ясень-М»: «Архангельск», «Красноярск», «Пермь» и «Ульяновск». Летом 2020 года были заложены ещё две АПЛ этого проекта: «Владивосток» и «Воронеж», которые планируется передать флоту в 2027—2028 годах.

В марте этого года на воду была спущена дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Магадан» нового проекта 636.3 — модернизированного варианта «Варшавянки», несущего на себе крылатые ракеты морского базирования «Калибр-ПЛ». Эти подлодки поступают в ВМФ с 2019 года. В конце июня ДЭПЛ «Магадан» вышла в Балтийское море на заводские ходовые испытания.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов особо отметил среди заслуживающих внимание кораблей ВМФ ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», на котором будут размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон», АПЛ проекта «Борей» и уникальную подлодку «Белгород», которая является носителем глубоководного аппарата с ядерной боевой частью «Посейдон».

«Подобные технологии делают российский флот наиболее мощным и эффективным, что существенно повышает его возможности решать сложные боевые задачи», — отметил Кнутов.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT подчеркнул, что обновление российского флота идёт по самым разным направлениям.

«ВМФ получает не только новые корабли, но и самолеты, системы противовоздушной обороны, ведётся глубокая модернизация действующих кораблей. Строится инфраструктура — причалы и базы, на которых они будут размещаться. Сегодня флот развивается очень гармонично», — сказал эксперт.

Защита рубежей

Кроме оснащения новыми кораблями, ВМФ России регулярно проводит учения и совершенствует боевую подготовку экипажей. В июне в центральной части Тихого океана прошли масштабные манёвры Тихоокеанского флота в дальней морской зоне.

Тактические корабельные группы совершили переход протяжённостью около 4 тыс. км, сообщили в Минобороны. В манёврах приняли участие до 20 надводных боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. В их числе — ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», а также корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

В учениях также были задействованы около 20 самолётов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 23 июля опубликовал данные опроса, приуроченного ко Дню ВМФ. Согласно его результатам, подавляющее большинство россиян — 84% — считают, что Военно-морской флот России способен защитить морские границы страны при реальной военной угрозе.

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Сегодня нельзя пренебрегать ни одним элементом укрепления безопасности государства, поэтому так важно внимание руководства страны к Военно-морскому флоту, заявил Виктор Литовкин.

«При этом флот существует в незримой, но очень плотной связке с другими видами Вооружённых сил. Флот побеждает вместе с берегом: вместе с ракетными войсками стратегического назначения, фронтовой и дальней авиацией. Морские силы должны быть поддержаны с берега и должны быть поддержаны оборонно-промышленным комплексом государства», — сказал он.

Эффективность морских сил является важным показателем развития страны, подчеркнул, в свою очередь, Юрий Кнутов.

«Россия в развитии флота пошла по особому пути, в частности сделала ставку на такое высокоточное и гиперзвуковое ракетное оружие как «Калибр», «Оникс», «Циркон» и, как следствие, появились новые малые ракетные катера, фрегаты, в том числе океанской зоны. Несмотря на то, что российский флот меньше по размерам, чем во времена СССР, по техническому оснащению и способности решать боевые задачи он превосходит многие военно-морские силы мира», — заключил военный эксперт.