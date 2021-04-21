Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Циркон»

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон».

«Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета... Данный вид вооружения будет ставиться на все современные корабли, подводные лодки, в том числе и атомные, и дизельные. Будет ставиться на комплексы береговой обороны, и постановка этой ракеты на боевое дежурство (то есть установка на всех кораблях) приведёт к тому, что эшелонированная оборона наших береговых рубежей вдоль всей нашей морской и океанской границы будет отодвинута на расстояние порядка 2 тыс. км», — рассказал военный эксперт.

Также он прокомментировал заявление Путина о том, что тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году. Леонков отметил, что это новая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, способная нести на своём борту от десяти до 15 термоядерных боеголовок.

«Особенности этой ракеты заключаются в том, что она создана с учётом технологии управляемого гиперзвука. Все боеголовки этой ракеты при подлёте к цели используют эту технологию. То есть для существующих противоракетных систем и перспективных они практически неуязвимы. То есть у этой ракеты будет стопроцентный результат поражения намеченных целей», — заключил специалист.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон».