Скрытая мощь: как подлодки проекта «Борей-А» укрепляют стратегические возможности ВМФ России

До конца 2021 года Военно-морскому флоту РФ будут переданы две новые атомные подводные лодки — «Князь Олег» проекта «Борей-А» и «Новосибирск» проекта «Ясень-М», сообщил глава «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. По его словам, в следующем году начнутся испытания стратегического подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» и многоцелевой атомной подлодки «Красноярск». Корабли серии «Борей-А» несут 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и отличаются пониженной заметностью. Зарубежные и российские военные эксперты сходятся во мнении, что новые подлодки значительно усилят стратегические возможности ВМФ России.

Испытания ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» и многоцелевой атомной подлодки «Красноярск» начнутся в 2022 году. Об этом Интерфаксу сообщил глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

«В следующем году мы продолжим строительство серийных субмарин проектов «Борей-А» и «Ясень-М», а также приступим к испытаниям АПЛ «Красноярск» и «Генералиссимус Суворов», — заявил он.

Глава ОСК также рассказал, что до конца года Военно-морскому флоту России будут переданы две новые подводные лодки — «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» и «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М».

«Эти корабли проходят заводские испытания и входят в число тех, которые должны быть переданы в нынешнем году», — сказал Рахманов.

Напомним, в декабре 2020-го замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что производственные мощности завода «Севмаш» в Северодвинске, где изготавливаются эти подлодки, до 2027 года в полном объёме загружены заказами военного ведомства. «Севмашу» предстоит ежегодно передавать ВМФ по одной атомной подлодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

«Запланировано строительство 14 АПЛ, «Бореев» и «Ясеней», — сказал тогда Криворучко.

Обновление ядерной триады

Ещё в 2013 году глава Минобороны Сергей Шойгу охарактеризовал атомные подлодки четвёртого поколения проекта «Борей» как будущую основу морского компонента российских стратегических сил.

«Ракетные подводные крейсеры данного класса станут основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия», — сказал Шойгу после подписания акта передачи ВМФ второго корабля проекта 955 «Александр Невский».

Разработка подлодок четвёртого поколения проекта 955 «Борей» началась в СССР в 1978 году. Новые АПЛ должны были заменить морально устаревшие к тому времени подлодки проектов 941 «Акула» и 667 БДРМ «Дельфин».

Советская подлодка проекта 941 «Акула» (В классификации НАТО -Typhoon)

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Первоначально планировалось вооружить «Бореи» специально разработанными для них твёрдотопливными баллистическими ракетами «Барк», которые, однако, так и не дошли до стадии серийного производства. В итоге было принято решение заменить их на находящиеся в разработке межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава».

Необходимость замены всего ракетного комплекса, поиска новых комплектующих вкупе с тяжёлой экономической ситуацией в России в 1990-х годах привела к фактической заморозке проекта. Однако, несмотря на объективные трудности, строительство первой АЛП этой серии «Юрий Долгорукий» возобновилось в 2000-м. Она была спущена на воду в 2008 году и после испытаний вошла в состав ВМФ России в начале 2013-го.

К конце того же года флот получил подлодку проекта 955 «Александр Невский», а в 2014 году — АПЛ «Владимир Мономах».

Параллельно с постройкой подводных крейсеров серии «Борей» в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» шли работы по модернизации этого проекта. Он получил название 955А «Борей-А», а у проектируемых и строящихся в его рамках подлодок изменились как внешний облик, так и характеристики.

Информация об отличиях проекта «Борей-А» от базовой версии в открытом доступе практически отсутствует. Ранее ряд специализированных СМИ предположили, что улучшения, скорее всего, затронули акустическую и магнитную «заметность» кораблей. Помимо этого эксперты допускали, что модернизации подверглись средства управления, связи и гидроакустики, а также среда проживания экипажа.

Головным судном проекта 955А «Борей-А» стал подводный крейсер «Князь Владимир», который вошёл в состав ВМФ в июне 2020 года. Сейчас на «Севмаше» идёт строительство АПЛ «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». В августе 2021-го прошла торжественная церемония закладки подводных крейсеров «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин».

Подлодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» несут 16 баллистических ракет «Булава», достоинство которых заключается в так называемом сухом старте — перед пуском шахта, откуда вылетает ракета, не заполняется водой, что позволяет уменьшить вероятность обнаружения подлодки гидроакустикой противника.

Ещё одно немаловажное преимущество Р-30 — возможность пуска из-под толщи арктического льда. Для сравнения, крейсера проекта 667, оснащённые жидкостными ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и Р-29РМУ2.1 «Лайнер», могут проводить стрельбы только после того, как проломят лёд.

Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А»

РИА Новости

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Дальность «Булавы» составляет 10 тыс. км, длина — 12,1 м, полезная нагрузка — 1,1 т, вероятное круговое отклонение — от 120 до 350 м. Каждая ракета оснащается шестью боевыми блоками индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн.

Эксперты отмечают, что одним из основных достоинств этих атомоходов является их малая заметность, которая обеспечивается за счёт сниженного уровня шума, что, в свою очередь, достигается благодаря использованию звукопоглощающих материалов.

«После серьёзной модернизации уровень электромагнитных шумов подлодки типа «Борей-А» значительно упал, были улучшены силовые установки, а также установлена более совершенная электроника и 16 баллистических ракет «Булава», точность и эффективность которых находится на достаточно хорошем уровне, поэтому сегодня данные подлодки являются наиболее современными и мощными в мире, они по многим показателям значительно превосходят все существующие зарубежные модели, в том числе американские», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Оправданные опасения

Оснащение ВМФ России новыми подводными стратегическими ракетоносцами не прошло незамеченным в западном экспертном сообществе. Так, американский военно-политический журнал The National Interest выпустил несколько материалов, освещающих развитие проекта 955А «Борей-А», и предупредил о потенциальной опасности этих субмарин для ВМС США.

В июне издание опубликовало статью под заголовком «ВМФ США стоит остерегаться новых российских подлодок класса «Борей», посвящённую демонстрации АПЛ проекта «Борей-А» на форуме «Армия-2021».

В другом материале под названием «Российские подлодки класса «Борей» — серьёзная угроза для ВМФ США?» издание обратило внимание на обновление подводного стратегического флота РФ.

Статья издания The National Interest «Российские подлодки класса «Борей» — серьёзная угроза для ВМФ США?»

© The National Interest

«В ближайшие годы у Военно-морского флота России может появиться флотилия, состоящая как минимум из дюжины атомных подводных лодок класса «Борей» с баллистическими ракетами. Российские подлодки, создаваемые с целью заменить субмарины времён холодной войны класса «Тайфун» (проект 941 «Акула». — RT) и «Дельта» (советские АПЛ проектов 667 «Мурена», «Кальмар» и «Дельфин». — RT), в отличие от крупных подлодок, которым отдаёт предпочтение ВМФ США, отличаются от предшественников значительно меньшими габаритами и численностью экипажа», — рассказывал The National Interest.

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При этом американское издание призывало не заблуждаться насчёт меньших размеров новых российских подлодок.

«Несмотря на то, что у подлодок класса «Борей» водоизмещение в два раза меньше, чем у подлодок класса «Тайфун», на них можно разместить сходное число ракет. Эти подлодки также сложнее обнаружить с помощью гидролокаторов, чем их предшественников. К числу нововведений относится также движение с помощью гидрореактивного движителя: подводные лодки проекта 955А станут первыми российскими подлодками с таким движительным комплексом», — отмечалось в статье.

Юрий Кнутов называет такую оценку абсолютно адекватной.

«Благодаря лучшей скрытности, усовершенствованной системе связи и управления оружием у подлодок типа «Борей-А» практически не остаётся конкурентов в мире. Минобороны планирует обновить ядерные силы сдерживания, и субмарины проекта «Борей-А» играют в этом одну из важнейших ролей. В течение трёх-пяти лет российский ядерный щит будет на 100% обновлён, в том числе флот будет усилен данными подлодками с ракетами «Булава», — пояснил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

«Подлодки типа «Борей-А» по своим тактико-техническим характеристикам способны противостоять американским подлодкам типа «Вирджиния», бороться на равных условиях. Что касается подводных лодок, например, Великобритании или Франции, то по гидроакустическим характеристикам, а также дальности обнаружения противника и установленным системам вооружения подлодки типа «Борей-А» их значительно превосходят, и в критической ситуации гарантированно обеспечат победу», — говорит Сивков.

С его точки зрения, увеличение флота таких подлодок, оснащённых ракетами «Булава» является крайне важным для укрепления российской ядерной триады.

«Несомненно, данные подлодки будут способствовать дальнейшему повышению обороноспособности России», — заключил Сивков.