Расширение НАТО, борьба с пандемией и традиционные ценности: о чём Путин говорил на большой пресс-конференции

В четверг, 23 декабря, президент России провёл традиционную большую пресс-конференцию, в которой приняли участие 507 аккредитованных журналистов. Отвечая на их вопросы, Владимир Путин высказался по широкому спектру внутренних и внешних проблем: от ситуации на Украине и расширения НАТО на восток до текущего уровня вакцинации в России и задачи расселения ветхого жилья.

Вакцинация и коллективный иммунитет

В четверг, 23 декабря, Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию в Центральном выставочном зале «Манеж». Отвечая на вопросы журналистов, президент, в частности прокомментировал текущую ситуацию с коллективным иммунитетом к коронавирусу SARS-CoV-2 в России.

Президент привёл данные, согласно которым этот показатель сейчас порядка 59,4%. По его словам, при подсчёте имеются в виду и переболевшие, и привившиеся (полный курс вакцинации прошли около 70 млн россиян).

«Этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90–95%», — сказал Путин.

Вместе с тем президент высказался против введения в России наказания за отказ от вакцинации. Он подчеркнул, что в этом вопросе не идёт речь «о какой-то политической воле».

«Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, так — у нас же народ изобретательный — сразу появятся способы обойти это стремление надавить, и будут найдены эти способы», — сказал Путин. Он отметил необходимость терпеливо разъяснять важность принятия определённых мер.

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«1% только заболевает от переболевших, а из вакцинированных 3—4% всего», — пояснил Путин.

Президент также выразил уверенность, что идти по пути других стран, которые ужесточают наказание за отказ от вакцинации, неправильно. В пример он привел Германию, где введена ответственность за отказ от прививок, но уровень вакцинации на этом фоне не растёт.

Гарантии безопасности от НАТО

Отвечая на вопрос журналистки Sky News о гарантиях безопасности в свете ситуации на Украине, президент подчеркнул, что именно Запад должен немедленно дать России определённые обязательства, а не наоборот. По его словам, действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности РФ «сегодня и на историческую перспективу».

Путин вновь отметил, что российская сторона чётко дала понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо для Москвы.

«Что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединённых Штатов? Нет. Это Соединённые Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» — сказал он.

«Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии — вы! И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями и под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют», — заявил российский лидер.

Президент вновь напомнил о существовавших в 1990-е годы договорённостях с НАТО не продвигать «ни одного дюйма на восток», однако позднее страны Запада отошли от этих соглашений, за которыми последовало несколько волн расширения альянса. «Надули. Просто нагло обманули», — констатировал российский лидер.

Украина и Донбасс

Говоря о ситуации в Донбассе, президент снова отметил, что Россия не является стороной конфликта на Украине, хотя некоторые силы пытаются представить её таким образом. Путин подчеркнул, что Москва видит свою роль в создании «наилучших условий для определения будущего людей», которые живут в Донбассе.

«Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — сказал Путин.

Он также предложил спросить у руководства Украины, как оно «в ежедневном режиме» отдаёт приказы стрелять по Донбассу. Говоря о минских договорённостях, президент напомнил, что в документе есть требование внести определённые изменения в Конституцию.

«Где эти изменения в Конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Должны быть согласованы! Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что эти изменения не только не согласованы, но украинские власти «отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса» на эту тему, объявляя их «террористами».

«Объясните, почему? Потому что вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришёл к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов — как на Украине говорят, нациков», — отметил Путин.

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Президент также добавил, что российские власти неоднократно призывали Киев не пытаться решить ситуацию в Донбассе военными методами.

«Дважды украинские власти предприняли попытку с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военные операции! «Да-да», — и начал. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения», — заявил Путин.

В ходе разговора президент также допустил, что украинские власти могут готовить третью военную операцию на юго-востоке страны.

О разбирательствах по фактам пыток в колониях

В ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, президент сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел после сообщений о пытках в пенитенциарных учреждениях, более десяти сотрудников ФСИН уже были уволены.

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Путин подчеркнул, что такие дела «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны». При этом он заверил, что нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя.

«Мы поэтому и разделили Следственный комитет и прокуратуру. Они не связаны — прокуратура и СК, тем более места лишения свободы, которые находятся под контролем Министерства юстиции, даже не под контролем МВД, хотя всё время этот вопрос звучит, что для эффективного расследования нужно как-то вернуть пенитенциарную систему назад», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства признал, что проблема с пытками и жестоким обращением с людьми в местах заключения в России существует — как и во многих других странах мира — и призвал вместе добиваться изменения ситуации к лучшему.

Россия и традиционные ценности

Путин также ответил на вопрос RT об изменении традиционных ценностей на Западе и широком распространении культуры отмены. По его словам, эти настроения неизбежно придут в Россию.

«В условиях сегодняшнего мира с интернетом, с коммуникациями современными — это неизбежно. Это так же, как и пандемия коронавирусной инфекции... Нам от этого никуда не деться, нам надо просто противоядие искать эффективное», — сказал он.

Путин отметил, что бороться с «мракобесием» надо не указаниями и окриками, а поддержкой традиционных ценностей.

«У всех народов Российской Федерации (хочу подчеркнуть: у всех) есть определённая внутренняя моральная защита от такого мракобесия… Да пусть они там делают, что хотят. Мы должны брать всё прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться... Но надеюсь, что у наших народов хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого мракобесия», — добавил он.

Российское законодательство об иноагентах

Комментируя закон об иноагентах, Путин отметил, что российские нормы регулирования мягче зарубежных аналогов. Президент отметил, что действующий в РФ закон не предусматривает уголовной ответственности. Президент напомнил, что закон об иноагентах был принят в США ещё в 1930-е годы и действует по сей день.

«Этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое... все считают светочем демократии», — сказал Путин.

Президент отметил, что в России и США иноагентами признан схожий процент организаций (0,034% от общего числа зарегистрированных НКО). Вместе с тем уровень жёсткости принимаемых санкций отличается, подчеркнул глава государства.

«В чём разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности — «пятёрочка». У нас ничего подобного нет», — добавил Путин.

Он напомнил, что в России инициатива направлена на то, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в стране, ясно заявили об источниках финансирования своей работы.

«Вот и всё, они могут дальше продолжать работать. Наш закон гораздо более либеральный», — подчеркнул президент.

Расселение ветхого жилья и дороги

Путин также уделил внимание вопросу о ветхом жилье в стране. По его словам, дискуссии об этой проблеме ведутся постоянно. «Хочу повторить ещё раз, мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают», — сказал Путин.

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Он также высказался о ситуациях, когда люди берут ипотеку для приобретения жилья, которое позднее признаётся аварийным.

«Это, конечно, особая ситуация. Это просто качество строительства. Нужно смотреть, что делать и как поступать со строителями, с теми, кто контролировал это строительство и так далее. Но, безусловно, нужно и людям тоже помогать», — сказал Путин.

Президент также высказался о необходимости повышать связанность территорий в России. Он отметил, что важно уделять внимание развитию малых городов.

«Мы всегда об этом говорим в последнее время и предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры прежде всего, связанности территории и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, морскому и речному. Я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», — пояснил глава государства.