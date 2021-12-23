«Обязательно это сделаем»: Путин поручил правительству проиндексировать пенсии по фактической инфляции

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что пенсии в России будут проиндексированы с учётом фактической инфляции. Как подчеркнул глава государства, власти должны сделать всё для выполнения обещаний прошлых лет. Президент также рассказал о ситуации в экономике страны. По его словам, Россия оправилась от последствий пандемии быстрее большинства государств. Так, в 2021 году рост ВВП составит 4,5%, заметно увеличатся инвестиции в основной капитал, а объёмы строительства станут максимальными за всю новейшую историю страны. Как подчеркнул российский лидер, за счёт действий властей опережающими темпами удалось снизить безработицу, а реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту.

Индексация пенсий в России должна учитывать фактический уровень инфляции, и власти намерены соблюдать такой порядок. Об этом в ходе большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил президент Владимир Путин.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись общения прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также сообщил о планах компенсировать инфляцию военным пенсионерам. По словам президента, соответствующие решения будут приняты в следующем году.

По последним данным Росстата и Минэкономразвития, уровень годовой инфляции в России сейчас превышает 8,2%. В то же время одобренный проект бюджета предусматривает индексацию пенсий в 2022 году только на 5,9%.

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«В первую очередь нужно защитить от инфляции доходы наиболее незащищённых категорий граждан, включая пенсионеров. Для старшего поколения увеличение выплат — это гарантия того, что они смогут поддерживать привычный уровень жизни, не сокращая затраты на лекарства, продукты питания, досуг и отдых», — отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Напомним, в ноябре Владимир Путин предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на уровень выше инфляции в 2022 году. Соответствующий закон президент подписал в начале декабря. Кроме того, по фактической инфляции планируется проиндексировать и материнский капитал. Предложения по дополнительному увеличению пенсий сейчас прорабатываются в правительстве.

«Мы займёмся этим вопросом и проработаем варианты индексации уже на первых парламентских слушаниях в 2022 году. Россия — социальное государство, и мы обязаны исполнять перед своими гражданами обязательства в полном объёме вне зависимости от обстоятельств», — подчеркнула Бессараб.

«Быстрее, чем другие страны»

Во время пресс-конференции Владимир Путин также оценил общую ситуацию в экономике России. По его словам, на фоне пандемии коронавируса и вынужденных карантинных ограничений страна оказалась более мобилизованной и готовой к шоковым событиям, в отличие от большинства других государств.

«У нас уровень спада экономики (в 2020 году. — RT) составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны… рост ВВП — 4,5% ожидается в этом году», — отметил российский лидер.

Как рассказал президент, общий объём промышленного производства в стране увеличился на 5%, а обрабатывающая промышленность растёт на 5,2%. Урожай зерновых в связи с погодными условиями уменьшился примерно на 8%, до 123 млн тонн, однако этих объёмов хватит и для обеспечения внутреннего рынка, и для поставок продукции на экспорт, заверил глава государства.

Путин добавил, что в 2021 году инвестиции в основной капитал вырастут на 6% (в 2020-м показатель сократился на 1,4%).

РИА Новости

© Илья Питалев

По словам Путина, положительную динамику показывает и строительный сектор — объём вводимого жилья в стране должен составить 90 млн кв. м. Такой результат будет достигнут впервые в новейшей истории России, подчеркнул президент.

Кроме того, почти в два раза увеличилось положительное сальдо торгового баланса. Как отметил глава государства, в 2020 году объём экспорта России превышал сумму импорта на $94 млрд, а в 2021-м разница составит уже $184 млрд. Также в текущем году стране удалось уменьшить внешний долг и нарастить резервы, добавил Путин.

«Государственный внешний долг чуть-чуть сократился, это минимальные значения в мире, где-то примерно 4% (ВВП. — RT). Международные резервы подросли у нас: были $595 млрд, стали $625,5 млрд. Растёт и Фонд национального благосостояния — $185,2 млрд. Это всё говорит об устойчивости и о хорошей макроэкономике», — рассказал Путин.

Эффект поддержки

Отмеченные президентом позитивные тенденции отчасти связаны с особенностями структуры российской экономики. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«В период пандемии и локдаунов по всему миру сильнее всего пострадала сфера услуг и развлечений, которая по сути была долгое время закрыта и даже сейчас работает с ограничениями. В развитых экономиках, например, в США или государствах Европы отрасль даёт ощутимый вклад в прирост ВВП. У нас доля сферы услуг ниже, поэтому и спад экономики был не такой значительный, а восстановление идёт быстрее», — объяснил Масленников.

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Впрочем, главным фактором ускоренного оживления экономики стали меры властей по поддержке населения и бизнеса, уверен специалист. По его словам, власти вовремя сумели отследить ситуацию и взять её под контроль, что позволило многим отраслям быстрее адаптироваться к пандемии.

Напомним, ещё в 2020 году государство начало предоставлять прямые выплаты семьям с детьми, субсидии наиболее пострадавшим предприятиям, а также гранты и льготные кредиты бизнесу на выплату зарплат сотрудникам. Помимо этого, правительство согласовало налоговые отсрочки и послабления для компаний и предпринимателей. Одновременно государство запустило программы льготной ипотеки и кешбэка за поездки по стране.

По словам Владимира Путина, в 2020 году объём финансовых мер поддержки экономики составил порядка 4,5% ВВП. В 2021-м на эти цели власти дополнительно направили средства в размере около 1% ВВП.

«Почти 5,5% ВВП — мы же ведь не просто деньги выдавали абы как и абы кому. При поддержке пострадавших отраслей экономики мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест, на поддержку людей с небольшими доходами, особенно уязвимых в этой ситуации», — подчеркнул Путин.

Доходы в плюсе

За счёт инициатив правительства опережающими темпами восстановился и рынок труда. По словам президента, власти планировали в 2021 году добиться снижения безработицы к допандемийному уровню — 4,6—4,7%. Сейчас показатель достиг 4,3%, а по итогам года может составить 4,4%.

Наблюдаемое оживление занятости глава государства назвал «хорошим показателем работы экономики в целом», но в то же время отметил появление трудностей, связанных с нехваткой рабочей силы в ряде отраслей. Вместе с тем уверенное восстановление рынка труда сопровождается увеличением доходов граждан.

«Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения и в реальных располагаемых доходах населения: если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост», — добавил Путин.

По его словам, в реальном выражении (с учётом инфляции) реальные доходы россиян в 2021 году вырастут в среднем на 3,5%. Опрошенные RT специалисты связывают это не только с общим повышением заработных плат, но и с действиями властей по поддержке нуждающихся граждан.

«Мы компенсировали потери прошлого года. Это вполне понятно, были выплаты, особенно семьям с детьми, пенсионерам и военным. Всё это, естественно, подняло общий уровень доходов. Сейчас нужно заканчивать с антикризисной повесткой и переходить на устойчивое развитие. Для этого надо, чтобы доходы продолжали расти, снижалась смертность и увеличивалась рождаемость», — отметил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.