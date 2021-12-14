«Выходим на траекторию роста»: Максим Решетников оценил ситуацию в экономике России

Экономика России восстановилась от негативных последствий, вызванных пандемией, и сейчас выходит на траекторию роста. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на VIII Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Положительную динамику министр объяснил, в частности, интенсивными мерами, которые приняли правительство и Центробанк. При этом, как подчеркнул Решетников, пандемия коронавируса позволила ускорить многие процессы в стране, включая переход граждан на удалённую занятость. По словам главы ведомства, в 2021 году особую важность для экономики приобрели климатическая повестка и внедрение инноваций.

В 2021 году интенсивные меры, принятые правительством и Центробанком, позволили экономике России вернуться к докризисным значениям. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на VIII Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

«В общем и целом экономика уже во II квартале у нас восстановилась. По десяти месяцам мы видим рост (ВВП. — RT) 4,6%. Это чуть выше, чем мы ожидали», — отметил Решетников.

По словам министра, на сегодняшний день в стране наблюдается восстановление инвестиций и доходов населения. При этом уровень безработицы опустился до 4,3% (в последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё летом 2019 года).

«Всё это говорит о том, что мы, с одной стороны, преодолели тот ковидный спад, который был, и выходим на траекторию роста. Но какая будет эта траектория, какое будет качество этого роста... определяется теми решениями, той ситуацией, которая сейчас складывается, и теми уроками, которые мы извлекаем из коронавируса», — подчеркнул Решетников.

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Как заявил накануне глава Минэкономразвития, по итогам 2021 года рост ВВП России может превысить текущий официальный прогноз в 4,2%. По оценке Международного валютного фонда, темпы роста экономики РФ станут самыми высокими за последние десять лет.

Ускоренное восстановление экономической активности специалисты в первую очередь связывают с инициативами властей по поддержке населения и бизнеса в период острой фазы пандемии. В частности, речь идёт о льготных кредитах и налоговых послаблениях для предпринимателей, а также прямых выплатах семьям с детьми и пенсионерам.

«Меры позволили качественно поддержать бизнес и граждан, а также стимулировали потребительский спрос в стране. Кроме того, в текущем году рост цен на сырьевые товары позволил улучшить наполняемость бюджета. Соответственно, государство смогло направить больше средств на выполнение социальных обязательств и поддержку экономики», — объяснил RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Между тем, по мнению Максима Решетникова, пандемия коронавируса позволила ускорить многие процессы в экономике. В первую очередь министр отметил возросшую популярность удалённой занятости. По данным Минтруда, если до начала пандемии в России дистанционно работали около 30 тыс. человек, то в ноябре 2021-го число таких граждан приблизилось к 3,7 млн.

«Удалёнка очень сильно заработала, особенно в IT-секторе. Она дала возможность работать жителям других регионов, то есть открыла столичные рынки для многих направлений», — подчеркнул Решетников.

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Кроме того, в 2020—2021 гг. особую важность приобрела климатическая повестка и развитие технологий, констатировал Решетников. Министр напомнил о состоявшейся в ноябре конференции ООН в Глазго. Тогда по итогам мероприятия почти 50 государств объявили о намерении полностью отказаться от использования угля и перейти к чистой энергии до 2030 года.

«Сейчас идёт новая гонка технологий, связанных с водородом, с рывком в развитии электротранспорта, с возвращением к теме возобновляемой электроэнергетики… Очень многие технологические вопросы встали в повестку дня, и это задаёт тренд будущего восстановления. При этом все ожидают лидирующей роли государства в технологиях», — считает глава Минэкономразвития.

В перспективе высокотехнологичный бизнес способен стать одним из главных драйверов роста экономики. Об этом на полях конгресса заявила первый заместитель гендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

«Спрос на технологии сейчас очень высок. Это и биосектор, и искусственный интеллект, и нанотехнологии. Во многих отраслях появляются новые ниши, и их занимают именно высокотехнологичные компании. Это происходит в силу того, что средний высокотех наиболее адаптивен, он может быстрее встраиваться в экономику и переналаживать свои производственные системы», — подчеркнула Попова.

Оперативное включение правительства в технологическую повестку возможно за счёт внедрения искусственного интеллекта в процессы производства сырья, товаров и услуг. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarket Артём Деев

«России, чтобы не отстать от мировых держав, нужно строить экономику нового уклада. Потому так важны процессы цифровой трансформации — развитие робототехники, применение искусственного интеллекта, а также автоматизация производственных цепочек», — объяснил эксперт.

Ежегодный конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» организуют МГУ и компания «Иннопрактика». Традиционно в мероприятии участвуют представители власти, науки и образования, а также российские предприниматели. В 2021 году центральным событием конгресса стало пленарное заседание «COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике».