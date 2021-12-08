«Важное подспорье»: правительство направит 26 млрд рублей на выплаты неполным семьям и повышение зарплат бюджетникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить ещё около 14 млрд рублей на поддержку малообеспеченных одиноких россиян с детьми от восьми до 17 лет. Всего на эти цели власти потратят 50 млрд рублей. По словам главы кабмина, такую материальную помощь получают семьи, в которых растут более 1,3 млн детей. Также правительство собирается выделить 12 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Премьер поручил проследить, чтобы в каждом регионе средства дошли до тех, кому они положены.

Правительство России дополнительно выделит 14 млрд рублей на оказание поддержки малообеспеченным одиноким родителям с детьми от восьми до 17 лет. Об этом в среду, 8 декабря, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, ранее на эти цели уже было направлено 36 млрд рублей.

«Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растут более 1,3 млн детей… Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей», — подчеркнул Мишустин во время заседания кабмина.

Напомним, пособие выплачивается на каждого ребёнка от восьми до 17 лет, если его воспитывает один родитель. Назначение выплат стартовало 1 июля 2021 года. Средний объём такой поддержки составляет около 5,6 тыс. рублей в месяц. Деньги можно получить, если среднедушевой доход семьи не превышает размера прожиточного минимума. Об этом говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты.

Как отмечают в ведомстве, выплаты пособий одиноким родителям и другие меры поддержки семей с детьми отчасти способствовали заметному снижению уровня бедности в России. По последним оценкам Росстата, в III квартале 2021 года доля малообеспеченных россиян от общей численности населения страны опустилась до 11% (16 млн человек), хотя ещё в I квартале достигала 14,2% (20,8 млн человек).

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«Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми», — говорится в сообщении Минтруда.

В период пандемии неполные семьи стали одной из наиболее уязвимых групп граждан. Однако адресная поддержка со стороны государства позволила значительно ослабить нагрузку на бюджеты таких семей, заявил замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

«Кроме того, материальная поддержка нуждающихся граждан выгодна для ускорения экономического роста. У таких людей более высокая склонность к потреблению. То есть основную часть полученных за месяц доходов они направляют именно на потребление, а не относят в банк. Это, в свою очередь, даёт возможность снизить недостаток внутреннего спроса — одного из ключевых ограничений для роста экономики», — добавил собеседник RT.

Правительство также приняло решение выделить более 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Михаил Мишустин попросил главу Минтруда Антона Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль.

«Совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены. Их зарплаты должны в полной мере соответствовать параметрам, установленным указом президента», — поручил премьер.

Финансовая дисциплина

Во время заседания правительства Михаил Мишустин также рассказал об исполнении федерального бюджета в 2021 году. По его словам, с января по сентябрь доходы государственной казны выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и приблизились к 18 трлн рублей. Объём расходов составил около 16,3 трлн, в результате чего бюджетный профицит превысил 1,6 трлн рублей.

«Благодаря мерам поддержки наших граждан и бизнеса, которые были реализованы правительством по поручениям президента, российская экономика вернулась к уверенному росту. Укрепилась и финансовая дисциплина. Это позитивно отразилось на результатах в целом», — отметил Мишустин.

Как подчеркнул глава кабмина, власти обеспечивают сбалансированность бюджета и выполняют все социальные обязательства перед гражданами. В частности, за счёт увеличения бюджетных доходов были реализованы поручения президента по поддержке россиян с детьми, а также малого и среднего бизнеса, добавил премьер-министр.

Отметим, что значительный объём бюджетных средств в 2021 году был направлен на выполнение нацпроектов. По последним оценкам Министерства финансов, с января по ноябрь расходы казны на эти цели превысили 1,9 трлн рублей (80,3% от плана).

РИА Новости

© Илья Питалев

Добиться бюджетного профицита в текущем году удалось не только за счёт восстановления экономики, но и в результате резкого подорожания нефти и газа. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«В целом профицит бюджета говорит о стабильности госфинансов. То есть рубль глобально более уверенно себя чувствует в такой ситуации и защищён от каких-либо ситуативных внешних обстоятельств и рисков. Я думаю, в текущих условиях власти продолжат тратить средства на поддержку россиян», — добавил Разуваев.

По планам российских властей доходы государственной казны продолжат несколько превышать расходы на протяжении следующих двух лет. Об этом говорится в подписанном президентом законе о федеральном бюджете на 2022—2024 годы. При этом в рамках исполнения документа планируется увеличить траты на здравоохранение, образование и социальную политику.