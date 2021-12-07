Социальный документ: Путин подписал закон о бюджете на ближайшие три года

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022—2024 годы. Предполагается, что в течение следующих трёх лет доходы государственной казны будут превышать 25 трлн рублей. Также глава государства подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда с 2022 года — на уровень выше инфляции.

Во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает устойчивый рост доходов бюджета. В 2022 году они могут составить 25,02 трлн рублей, в 2023-м — 25,54 трлн, а в 2024-м — 25,83 трлн рублей.

Расходы государственной казны также будут устойчиво расти. Предполагается, что в 2022 году бюджетные траты составят 23,69 трлн, в 2023-м — около 25,24 трлн, а в 2024-м — 26,35 трлн рублей.

«Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Впрочем, уже в 2024 году ожидается, что бюджет будет исполнен с дефицитом в размере около 520 млрд рублей (0,3% ВВП). Отчасти такой прогноз может быть связан с предполагаемым снижением нефтегазовых доходов казны, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В бюджете заложены умеренные цены на нефть и даже тренд на их некоторое снижение», — пояснил Абрамов в разговоре с RT.

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При этом, как отмечает эксперт, данный прогноз может быть несколько занижен, и фактические нефтегазовые доходы окажутся выше. «Это позволит Минфину направлять больше средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ)», — считает Александр Абрамов.

Проект бюджета обеспечивает все принятые решения по поддержке граждан и восстановлению роста экономики. Об этом ранее заявлял председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Он (бюджет. — RT), как и прежде, имеет социальную направленность — мы видим существенный рост расходов на здравоохранение, образование, социальную политику, то есть всех тех расходов, которые направлены на развитие человеческого капитала», — отмечал Артамонов.

По словам Александра Абрамова, значительный объём средств власти направят на поддержку нуждающихся граждан. Такие действия, в свою очередь, будут способствовать повышению реальных доходов людей, уверен эксперт.

«Это вполне логичный шаг. Сейчас мы только наблюдаем восстановление реальных доходов населения, однако процесс остаётся довольно ограниченным. Это вызывает повышенное внимание со стороны властей. Поэтому руководство страны будет поддерживать социальные расходы на более высоком уровне», — подчеркнул Абрамов.

Часть расходов бюджета пойдёт и на реализацию нацпроектов. В 2022 году на эти цели планируется направить 2,74 трлн рублей, в 2023-м — 2,88 трлн, а в 2024-м — 2,98 трлн рублей.

«Стоит отметить, что в 2022 году расходы бюджета вырастут примерно на 30% по сравнению с докризисным 2019-м. Это значимое повышение, но оно необходимо для того, чтобы поддержать людей и бизнес, которые оказались в сложном положении из-за пандемии и продолжающихся ограничений. У нас значимый объём резервов в ФНБ. Теперь мы можем начать их постепенно тратить, чтобы исполнить свои обязательства в полном объёме», — отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Денежная прибавка

Владимир Путин также подписал закон о повышении в России минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года соответствующая сумма увеличится на 8,6% — с текущих 12 792 до 13 890 рублей в месяц.

Изначально предполагалось, что сумма вырастет примерно на 6,4% — до 13 617 рублей. Вместе с тем на фоне ускорения инфляции в ноябре президент предложил дополнительно повысить показатель. Кроме того, глава государства распорядился увеличить опережающими темпами и прожиточный минимум — тоже на 8,6% вместо запланированных ранее 2,5%. Таким образом, в 2022 году сумма должна составить 12 654 рублей.

«За счёт повышения этих показателей удастся увеличить реальные доходы населения, что в текущих условиях крайне важно. Рост зарплат коснётся не только низкооплачиваемых работников, но и госслужащих и сотрудников муниципалитетов, чьи оклады рассчитывают в том числе из величины МРОТ. Также инициатива позволит улучшить благосостояние граждан, которые получают различные пособия, включая россиян с детьми», — отметила Светлана Бессараб.