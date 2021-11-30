«В недельный срок»: Путин поручил подготовить обновлённый план действий в связи с омикрон-штаммом коронавируса

Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить план действий в связи с распространением нового штамма COVID-19 «омикрон». По словам российского лидера, власти должны быть готовы к любому изменению вируса. В свою очередь, приоритетным направлением президент назвал помощь гражданам. В текущих условиях Владимир Путин не исключил новых мер поддержки россиян. Кроме того, на фоне ускорения инфляции глава государства призвал увеличивать производство и повышать доступность продовольствия. Также президент отметил важную роль развития фондового рынка для экономики и поручил рассмотреть вычет НДФЛ для покупателей ценных бумаг.

Правительству России необходимо подготовить новый план по борьбе с COVID-19 на фоне появления омикрон-штамма. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».

«Прошу правительство в недельный срок — сейчас хочу обратиться к своим коллегам из правительства Российской Федерации — подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — сказал Путин.

По его словам, в результате возникновения нового варианта инфекции власти многих стран вновь вынуждены прибегать к карантинным ограничениям. В этих условиях темпы восстановления мировой экономики опять «оказались под вопросом», отметил российский лидер.

«В ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать чёткие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения», — подчеркнул глава государства.

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Он также добавил, что связанные с пандемией трудности отражаются на людях. В этих условиях поддержка граждан и пострадавших отраслей остаётся приоритетом для экономики.

«Мы стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики — наиболее пострадавших её отраслей, в первую очередь, — и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста, пенсионеры, это семьи с детьми», — рассказал Владимир Путин.

Как отметил президент, на фоне пандемии власти уже расширили финансовую помощь людям с небольшими доходами. В частности, российский лидер напомнил о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми школьного возраста. Кроме того, с 2022 года в стране будут дополнительно повышены минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счёт», — добавил Путин.

В обновлённом плане действий правительства по борьбе с последствиями пандемии могут быть использованы инструменты, которые ранее уже показали свою эффективность и востребованность. Об этом на полях форума в интервью RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Для бизнеса это может быть продление моратория на проверки, предоставление льготных кредитов на выплату заработных плат работникам в размере одного МРОТ, а также выдача займов от государства на пополнение оборотных средств. Для граждан могут подразумеваться новые единовременные выплаты по образцу 2020 и 2021 годов, когда деньги получали семьи с детьми и пожилые граждане», — предположил Сигал.

В борьбе с инфляцией

По словам Владимира Путина, за счёт просчитанных действий государства и бизнеса российская экономика уже вышла на докризисные значения. Так, с января по сентябрь 2021-го ВВП страны увеличился на 4,6%, а по итогам года рост может составить 4,2%.

«Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3% — это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, а это, отмечу, произошло ещё далеко не во всех ведущих экономиках мира», — подчеркнул президент.

В то же время одним из ключевых вызовов для российской экономики сегодня остаётся рост инфляции, считает Путин. Как объяснил глава государства, во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в стране ускорился за последнее время, что чувствительно сказывается на гражданах и семьях с небольшими доходами.

По словам главы государства, решение этой проблемы сегодня «требует самого пристального внимания». При этом Владимир Путин призвал не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение — убирать факторы, которые провоцируют рост цен.

«Мы уже адресно поддерживаем производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, в первую очередь это продукты питания. И здесь вновь обращаю внимание правительства России и коллег в регионах — увеличение объёмов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке являются ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — заявил президент.

РИА Новости

© Александр Кряжев

По последним данным Минэкономразвития и Росстата, в настоящий момент уровень годовой инфляции в России вдвое превышает целевую отметку Центробанка и составляет около 8%. В то же время годовые темпы роста цен на продовольственные товары находятся вблизи 10,5%.

«Почти наполовину рост цен в России происходит за счёт увеличения стоимости сырья и товаров за рубежом. Ведь сейчас рекордные показатели инфляции наблюдаются практически везде: в США, Китае, Германии и ЕС в целом», — отметил Павел Сигал.

Согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2021 года инфляция в России будет находиться в диапазоне 7,4—7,9%. Впрочем, уже в 2022-м показатель может приблизиться к целевому уровню и составить 4—4,5%. Об этом ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Биржевой интерес

Как заявил Владимир Путин, важную роль в восстановлении российской экономики и её выходе на траекторию долгосрочного роста играют банковский сектор и фондовый рынок. По словам президента, бизнес всё чаще размещает долговые бумаги на бирже для привлечения средств. Власти, в свою очередь, намерены поддерживать эту тенденцию и дополнительно помогать некрупным предприятиям, в том числе за счёт новых решений.

«Для субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас возмещается банковская комиссия при продаже товаров и услуг физическим лицам. Такой порядок, удобный для бизнеса и выгодный для потребителей, предусмотрен до конца текущего года. Считаю, что нужно продлить его как минимум на полгода», — заявил Путин.

Более того, как отметил глава государства, российский фондовый рынок сегодня активно привлекает средства граждан. Только за первые девять месяцев 2021 года объём денежных вложений россиян в ценные бумаги вырос более чем на четверть. Такое положение дел обеспечивает дополнительную устойчивость рынка и делает его более привлекательным, считает Владимир Путин.

РИА Новости

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По словам президента, приток денег на фондовый рынок является серьёзным источником финансирования инвестиционных проектов. Более того, как считает глава государства, инструмент должен надёжно работать на самих граждан и приносить стабильный доход тем, кто готов «вдолгую вкладывать средства в российскую экономику».

«В этой связи прошу правительство России подготовить дополнительные предложения на этот счёт, включая вычеты по налогу на доходы физических лиц при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги», — поручил Путин.

Как рассказал в интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, россияне всё чаще вместо банковских вкладов предпочитают инвестировать деньги в ценные бумаги для сбережения и приумножения своих накоплений. Во многом этому способствует развитие цифровой экономики, которое упростило доступ к биржевым инструментам.

«Сейчас можно купить акции с помощью приложения в мобильном телефоне, не выходя из дома. При этом предложенный президентом налоговый вычет лишь усилит текущий тренд. При вложениях на долгий срок в этом случае россияне смогут вернуть 13% и в сумме при хорошем раскладе получить около 20% дополнительного дохода в год с вложенных денег. Такой подход может качественно поддержать интерес россиян к инвестициям», — считает Аксаков.