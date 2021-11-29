«Больше возможностей для улучшения жилищных условий»: Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже недвижимости

Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже жилья. Под действие этой нормы подпадают сделки, заключённые с 1 января 2021 года. Для получения льготы родители должны в течение года после продажи жилья приобрести новую недвижимость. Как ранее отмечал президент, за счёт инициативы у россиян с детьми появится больше возможностей для улучшения жилищных условий. Как полагают эксперты, действия властей отчасти направлены на повышение рождаемости в стране.

В понедельник, 29 ноября, Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который освобождает ряд категорий доходов от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом говорится на сайте Кремля.

В частности, документ освобождает семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости, если полученные при этом деньги направляются на улучшение жилых условий.

Соответствующую инициативу глава государства озвучил ещё в июне, во время выступления на XX съезде партии «Единая Россия». По словам президента, сумма НДФЛ при продаже жилья является значительной, и именно этих денег может не хватить семье для приобретения новой квартиры при рождении последующих детей. На этом фоне Владимир Путин предложил предусмотреть специальную льготу для таких родителей.

«Таким образом мы с вами... сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий. Какая-то копеечка в руках останется — они смогут использовать её для покупки большей квартиры», — заявил Путин.

18 ноября закон был принят Государственной думой, а 19-го числа одобрен Советом Федерации. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, норма будет действовать в отношении доходов от продажи жилья, полученных начиная с 1 января 2021 года.

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«Поправки носят социальный характер. Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется всё большая жилплощадь, не говоря уже о том, когда в семье появляется ещё один малыш», — объяснял Володин.

Отметим, что для освобождения от НДФЛ новое жильё должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. При этом кадастровая стоимость проданной недвижимости не должна превышать 50 млн рублей и не должна быть больше кадастровой стоимости нового жилого помещения.

Кроме того, к моменту продажи недвижимости ни один из членов семьи не должен иметь в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности на 50% больше площади приобретённого.

«Президент неоднократно заявлял, что поддержка семей с детьми — это ключевая задача правительства. Мы видим, что власти реально двигаются в выбранном направлении. Доходы лишними не бывают, а для семей с детьми — тем более. Теперь родители смогут спокойнее направить эти деньги как на покупку новой квартиры, так и на первоначальный взнос по ипотеке», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников.

РИА Новости

© Максим Блинов

В период пандемии именно семьи с детьми вошли в категорию наиболее пострадавших граждан, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, в текущих условиях инициатива властей позволит заметно ослабить нагрузку на бюджеты целого ряда семей. Более того, отчасти новый закон будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

«Как правило, если родители планируют расширять жилплощадь, они задумываются о рождении следующего ребёнка. Отмечу, что сейчас относительно слабая рождаемость и высокая смертность — это две проблемы, которые лет через пять могут стать серьёзным вызовом для экономики. Именно поэтому власти смотрят на перспективу и в том числе принимают меры для повышения рождаемости. В дальнейшем это даст экономике новые трудовые ресурсы и знания», — отметил Остапкович в разговоре с RT.

Льготное дополнение

Подписанный президентом закон также освобождает от НДФЛ доходы, полученные гражданами и организациями в виде премий, призов и подарков за участие в состязаниях, конкурсах и прочих мероприятиях, организаторы которых включены в утверждённый правительством перечень НКО. Аналогичная льгота касается и доходов, которые были получены в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации населённых пунктов.

От НДФЛ и страховых взносов однократно освобождаются и доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), которые были получены в период нерабочих дней в октябре-ноябре. Также от налога на прибыль освобождаются субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными НКО в 2021 году в рамках мер поддержки борьбы с последствиями пандемии.

Соответствующие льготы будут применяться к доходам, полученным с 1 января 2021 года.

«Снижение налогов по выплатам и субсидиям увеличивает платёжеспособность низкодоходного населения, а сейчас это определяющий фактор для экономики. Президент назвал низкие доходы граждан главным врагом и сейчас выполняет свою программу, согласно которой к 2030 году уровень бедности должен сократиться вдвое», — пояснил Георгий Остапкович.

При этом старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман выразил мнение, что последние инициативы не окажут серьёзного влияния на бюджет страны.

«Заметного негативного эффекта на объём налогооблагаемой базы новый закон не окажет. По приблизительным оценкам, например, за счёт освобождение граждан от НДФЛ при продаже жилья бюджет недосчитается около 390 млн рублей налоговых поступлений. Это около 0,002% от общего объёма налогов, поступивших в федеральный и региональные бюджеты в 2020 году», — подчеркнул эксперт.