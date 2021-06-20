«Жизнь — вот что такое инфраструктура»: о чём говорил Путин на съезде «Единой России»

Выступая на XX съезде партии «Единая Россия», Владимир Путин высказался о ряде задач, которые стоят перед властями страны. В частности, он призвал приложить все усилия для поддержки семей с детьми и отметил важность обновления системы здравоохранения, а также развития среднего профессионального образования. Как подчеркнул президент, стране нужны квалифицированные специалисты рабочих профессий. Глава государства также анонсировал несколько крупных инфраструктурных проектов, в рамках которых регионы получат средства на обновление систем жизнеобеспечения, дорог и общественного транспорта.

В субботу, 19 июня, Владимир Путин анонсировал несколько крупных инфраструктурных программ и высказался об актуальных для российского общества проблемах в ходе обращения к участникам XX съезда партии «Единая Россия».

В частности, глава государства заявил о важности вакцинации на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Президент рассказал о своей беседе с профильными специалистами и отметил, что последствия болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до сих пор изучаются.

«Это не только поражение лёгких, но и сосудистые поражения, и ещё предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счёте ведёт. Ещё раз напоминаю, что прививаться — лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», — констатировал Путин.

Президент также заявил, что важнейшим приоритетом властей является обновление системы здравоохранения, укрепление кадрового потенциала и «организация работы всех поликлиник и больниц вокруг человека».

Путин подчеркнул, что главной задачей современного здравоохранения является не только победа над болезнью, но и создание условий, позволяющих человеку вернуться к активной, полноценной жизни.

«Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии. Сегодня эта задача особенно актуальна, учитывая, что многие наши граждане столкнулись с серьёзными осложнениями из-за перенесённого коронавируса», — отметил Путин.

Семьи, демография и молодёжь

Глава государства вновь высказался о важности поддержки семей с детьми. Он напомнил, что в силу двух «исторических провалов» страна попадает в демографическую яму.

«Ситуация сложная, мы с вами знаем, но, чтобы переломить негативные тенденции, нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей, понимая, что благополучная, крепкая семья с детьми — это и есть будущее России», — сказал президент.

Он призвал выстроить работу так, чтобы до конца 2026 года «значительно снизить риски столкнуться с бедностью для семей с детьми». По словам президента, нужно обеспечить существенное повышение их достатка.

В качестве одной из мер президент предложил освободить от уплаты подоходного налога при продаже жилья семьи с двумя и более детьми, если в течение года полученные ими деньги направляются на покупку другого жилья.

«Таким образом мы с вами сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий. Какая-то копеечка в руках останется — они смогут использовать её для покупки большей квартиры», — сказал Путин.

Глава государства также рассказал о запуске постоянно действующей программы поддержки молодёжной занятости. Он призвал участников съезда включиться в её работу с учётом специфики регионов и пожеланий самих представителей молодого поколения.

«Главное — понимать их, слушать, слышать, подхватывать инициативы и подставить, как я уже говорил, надёжное плечо, направлять их активность туда, где она нужна и востребована страной», — пояснил президент.

Инфраструктурные проекты

Глава государства привёл данные, согласно которым 72% школьных зданий в стране нуждаются в текущем ремонте, а 10% — в капитальном. Говоря об этом, Путин призвал запустить программу капитального ремонта российских школ.

«Незначительное количество, но всё-таки есть и такие, которые находятся в аварийном состоянии, что абсолютно недопустимо», — добавил он. Президент поручил правительству совместно с регионами при участии «Единой России» подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы.

Наряду с этим президент предложил выделить не менее 30 млрд рублей на период до 2024 года на развитие среднего профессионального образования.

«Эти средства пойдут и на обновление материальной базы, и на переподготовку преподавателей, мастеров производственного обучения. Подчеркну, это важнейшая задача, поскольку квалифицированные специалисты рабочих профессий — это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта, всех отраслей экономики, а именно таких специалистов у нас сейчас и не хватает», — отметил глава государства.

Он добавил, что ещё одной масштабной задачей для страны является строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей. «Такое широкое обновление прежде всего нужно нашим людям, гражданам и, конечно же, откроет новые перспективы для городов и посёлков, новые перспективы для развития экономики», — добавил Путин.

Президент напомнил, что в 2021 году будет запущена программа инфраструктурных бюджетных кредитов. По его словам, регионы смогут привлечь средства на срок не менее 15 лет под низкую ставку — не более 3% годовых.

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В связи с этим российский лидер призвал регионы, федеральные ведомства и крупные компании не устанавливать «комфортные сроки, которые уходят за горизонт, с запасом по времени».

«Людям нужен результат сегодня-завтра. Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы, давать отдачу для развития наших территорий уже на горизонте 2023—2024 годов», — сказал президент.

Глава государства также предложил выделить дополнительно 150 млрд рублей на региональные проекты по модернизации и строительству систем жизнеобеспечения. Кроме того, он рассказал, что регионам направят 50 млрд рублей на проекты по развитию и модернизации общественного транспорта и ещё 30 млрд — на ремонт автомобильных дорог.

«Дороги — это всегда развитие, новые возможности для граждан, они важны просто для жизни. Нужно обязательно наращивать выбранный здесь хороший, уверенный темп. Вы хорошо знаете: нет дорог — и всё, тишина, как в тайге. Есть дорога — сразу вокруг жизнь начинается: малый, средний бизнес, а то и крупные предприятия возникают. Жизнь — вот что такое инфраструктура», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что деньги на дороги нужно направить «в ближайшие дни», чтобы регионы могли воспользоваться ими в летние и осенние месяцы, «то есть в период, оптимальный для проведения качественных дорожных работ».