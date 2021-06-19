Медведев рассказал о цели «Единой России» на грядущих выборах

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия ставит целью на грядущих выборах в Госдуму одержать уверенную и честную победу.

«Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович, борьба будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей — чтобы выигрыш на выборах прошёл уверенно, честно, в открытой борьбе», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятёрку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.