Медведев рассказал о цели «Единой России» на грядущих выборах

Короткая ссылка
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия ставит целью на грядущих выборах в Госдуму одержать уверенную и честную победу.
Медведев рассказал о цели «Единой России» на грядущих выборах
  • РИА Новости

«Как абсолютно справедливо сказал Владимир Владимирович, борьба будет действительно непростой, упорной. Но я надеюсь, выражу наше общее мнение: мы к этой борьбе полностью готовы. Одна из наших целей — чтобы выигрыш на выборах прошёл уверенно, честно, в открытой борьбе», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятёрку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить