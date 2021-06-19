Путин предложил пятёрку кандидатов для федерального списка ЕР на выборах

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятёрку федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму.

Он отметил, что в федеральном списке «Единой России» на выборах должны быть и политические тяжеловесы, и относительно новые лица.

«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», — сказал Путин.

Президент считает, что в пятёрку списка должны войти министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.

Ранее Путин начал выступление на XX съезде партии «Единая Россия».