Путин начал выступление на съезде партии «Единая Россия»

Российский лидер Владимир Путин начал выступление на XX съезде партии «Единая Россия».

Как сообщает РИА Новости, глава России отметил, что партия успешно прошла этап становления.

«За эти годы она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», — заявил он.

Он также добавил, что консолидация вокруг общенациональной повестки — это общая задача, а «Единой России» в этом вопросе принадлежит ведущая роль.

В конце мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии решения Путина возглавить список «Единой России».